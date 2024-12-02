Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük silah üreticilerinin geliri artıyor: İşte Türkiye’deki durum

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı. Firmaların gelirleri yükseldi.
    Dünyanın en büyük silah üreticilerinin geliri artıyor Tam Boyutta Gör
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), kısa bir süre önce 2023 yılına ilişkin dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin satış gelirlerini paylaştı. 2023 yılında ilk 100 şirketin toplam satışı önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştı. Listedeki Türk şirketlerinin geliri ise ciddi oranda artarak 6 milyar dolar oldu.

    Gelirin yarısı ABD’li şirketlerden

    SIPRI, silah satışlarından elde edilen gelirin neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekerken Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ile Asya'daki gerilimler nedeniyle arttığının altını çizdi. Verilere göre bu yılki raporda da ilk 5 firma yine ABD merkezli oldu. Bu firmalar Lockheed Martin, RTX (eski adı Raytheon Techologies) Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı.

    Dünyanın en büyük silah üreticilerinin geliri artıyor Tam Boyutta Gör
    En büyük 100 savunma sanayisi şirketi listesine ABD, 41 şirket ile girerken bu şirketlerin geliri ise yüzde 2,5 artışla 317 milyar dolar oldu. Bu, tüm satışların yüzde 50’sinin ABD’li şirketler tarafından yapıldığı anlamına geliyor.

    Listede yer alan 9 Çinli şirketin gelirleri de önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 103 milyar dolara yükseldi. Çinli üreticilerinden 3'ü (NORINCO, AVIC, CETC) listede ilk 10'da yer aldı. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 27 şirket (Rusya hariç) bulunurken, bunların toplam silah satışları yüzde 0,2 artarak 133 milyar dolara ulaştı.

    Rusya gaza bastı

    İlk 100'de yer alan iki Rus şirketinin toplam gelirleri yüzde 40 artarak tahmini 25.5 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın silah üretimine ilişkin resmi veriler az ve tartışmalı olmakla birlikte, çoğu analist 2023 yılında yeni askeri teçhizat üretiminin önemli ölçüde arttığına, Rusya'nın mevcut cephaneliğinin ise kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon sürecinden geçtiğine inanıyor

    Özellikle savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, tanklar, mühimmatlar ve füzelerin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle daha fazla sayıda üretildiği düşünülüyor.

    ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ gelirlerini artırdı

    SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine ASELSAN, Baykar ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) girdi. Bu firmalar sırasıyla 54., 69., ve 78. sırada yer aldı.

    Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Raporda, “Türkiye 'de yerleşik üç şirketin silah gelirleri, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ihracat ve Türk hükümetinin silah üretiminde kendi kendine yeterlilik yönünde sürdürdüğü çabaların da etkisiyle yüzde 24 artarak 6,0 milyar dolara ulaştı.” denildi.

    Ayrıca Baykar’ın Ukrayna'daki savaşta yaygın olarak kullanılan TB2 SİHA’nın üreticisi olduğuna, silah gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracatın oluşturduğuna ve gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte TUSAŞ, gelirlerini geçen yıl yüzde 45 artırarak 1,7 milyar dolara çıkardı. ASELSAN ise yüzde 12'lik artışla 2,4 milyar dolara ulaştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yescoin ne zaman listelenecek dizel araba gaz yemiyor yumurta dolapta bozulur mu fotoğraftaki kişiyi soyma bmw soğutma sıvısı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız