Dünyanın en büyük silah üreticilerinin geliri artıyor: İşte Türkiye’deki durum

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Tam Boyutta Gör Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), kısa bir süre önce 2023 yılına ilişkin dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin satış gelirlerini paylaştı. 2023 yılında ilk 100 şirketin toplam satışı önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştı. Listedeki Türk şirketlerinin geliri ise ciddi oranda artarak 6 milyar dolar oldu.

Gelirin yarısı ABD’li şirketlerden

SIPRI, silah satışlarından elde edilen gelirin neredeyse tüm bölgelerde arttığına dikkat çekerken Ukrayna ve Gazze'deki savaşlar ile Asya'daki gerilimler nedeniyle arttığının altını çizdi. Verilere göre bu yılki raporda da ilk 5 firma yine ABD merkezli oldu. Bu firmalar Lockheed Martin, RTX (eski adı Raytheon Techologies) Northrop Grumman, Boeing ve General Dynamics olarak sıralandı.

Tam Boyutta Gör En büyük 100 savunma sanayisi şirketi listesine ABD, 41 şirket ile girerken bu şirketlerin geliri ise yüzde 2,5 artışla 317 milyar dolar oldu. Bu, tüm satışların yüzde 50’sinin ABD’li şirketler tarafından yapıldığı anlamına geliyor.

Listede yer alan 9 Çinli şirketin gelirleri de önceki yıla göre yüzde 0,7 artışla 103 milyar dolara yükseldi. Çinli üreticilerinden 3'ü (NORINCO, AVIC, CETC) listede ilk 10'da yer aldı. İlk 100 şirket içinde merkezi Avrupa'da bulunan 27 şirket (Rusya hariç) bulunurken, bunların toplam silah satışları yüzde 0,2 artarak 133 milyar dolara ulaştı.

Rusya gaza bastı

İlk 100'de yer alan iki Rus şirketinin toplam gelirleri yüzde 40 artarak tahmini 25.5 milyar dolara ulaştı. Rusya'nın silah üretimine ilişkin resmi veriler az ve tartışmalı olmakla birlikte, çoğu analist 2023 yılında yeni askeri teçhizat üretiminin önemli ölçüde arttığına, Rusya'nın mevcut cephaneliğinin ise kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon sürecinden geçtiğine inanıyor

Özellikle savaş uçakları, helikopterler, İHA'lar, tanklar, mühimmatlar ve füzelerin, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını sürdürmesi nedeniyle daha fazla sayıda üretildiği düşünülüyor.

ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ gelirlerini artırdı

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine ASELSAN, Baykar ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) girdi. Bu firmalar sırasıyla 54., 69., ve 78. sırada yer aldı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Raporda, “Türkiye 'de yerleşik üç şirketin silah gelirleri, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ihracat ve Türk hükümetinin silah üretiminde kendi kendine yeterlilik yönünde sürdürdüğü çabaların da etkisiyle yüzde 24 artarak 6,0 milyar dolara ulaştı.” denildi.

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Ayrıca Baykar’ın Ukrayna'daki savaşta yaygın olarak kullanılan TB2 SİHA’nın üreticisi olduğuna, silah gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını ihracatın oluşturduğuna ve gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığına dikkat çekiliyor. Bununla birlikte TUSAŞ, gelirlerini geçen yıl yüzde 45 artırarak 1,7 milyar dolara çıkardı. ASELSAN ise yüzde 12'lik artışla 2,4 milyar dolara ulaştı.

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