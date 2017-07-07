Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bitcoin ve Ethereum madencileri pek çok ülkeden fazla enerji tüketiyor

Bitcoin ve Ethereum'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Daha fazla donanım ve ekipmanla daha hızlı madencilik yapmak ve daha kolay para kazanmak isteyenlerin enerji tüketimi, bazı ülkeleri geçti.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
10,4b
1
39
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Hızlı ve kolay yoldan para kazanmak pek çok kişinin hayali. İşte bunun da etkisiyle dijital para madenciliği son dönemde hiç olmadığı kadar revaçta. Hatta bundan dolayı, madencilikte kullanılan ekran kartları, anakartlar, düşük kapasiteli SSD'ler ve yüksek kapasiteli güç kaynaklarında ciddi kıtlık yaşanıyor, astronomik fiyatlar isteniyor.
 
 
Dünya genelindeki madencilik furyası, enerji tüketimine yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Her ne kadar kullanıcılar madencilik yatırımı yaparken bireysel enerji kullanımları üzerinden bir yatırım planı yapsa da, ortaya çıkan toplam elektrik sarfiyatı milyonlarca vatandaşı olan çoğu ülkeyi geçmiş durumda.
 
Piyasa büyüklüğü anlamında en büyük iki kriptopara türü olan Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 14.54 TW/saat (terawatt) ve 4.69 TW/saat elektrik tüketimine neden oluyor. Hatta örneğin dünya genelinde Ethereum madencilerinin saatteki enreji tüketimi, dünyanın en fazla enerji tüketen 120. ülkesi olan 3 milyon nüfuslu Moldova düzeyine gelmiş durumda. Bitocin ise 81. sırayı paylaşan Mozambik ve Tükrmenistan'ı yakalamış bile. Hatta Ethereum ve Bitcoin madenciliklerinin toplam enerji tüketimi 2014 bilgilerine göre 17 milyon nüfusu olan Suriye'yi geçmiş durumda.
 
Bir başka ilginç örnek vermem gerekirse, Ethereum madenciliği dünya genelindeki en popüler ödeme sistemlerinden VISA ağından 8 kat daha fazla güç tüketiyor. Aynı kıyaslamada Bitcoin ise tam 27 kat daha fazla tüketime sahip. Kısacası kripto para türevleri ve Blockchain teknolojisi dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ancak diğer taraftan verimlilik konusu da orta-uzun vadede daha çok gündeme gelebilir gibi görünüyor. Çünkü hali hazırda madencilik için harcanan enerji her geçen gün ciddi şekilde artış gösteriyor. Ancak tabi ki merkezileşmiş, yani olgunlaşmasını tamamlamış küresel ödeme sistemlerine nazaran yepyeni bir teknoloji olduğu için zamanla tablo değişebilir.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DSG1 2 yıl joven
joven
Boş işleri seven aylak tayfasını kolay yoldan para kazanmaya teşfik ediyor

Bir ekran karıyla milyonlarca doları bulan servet yapanları çekememek bu olsa gerek.
jovenBoş işleri seven aylak tayfasını kolay yoldan para kazanmaya teşfik ediyorBir ekran karıyla milyonlarca doları bulan serv...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 2 yıl
BU İŞ FENA PATLAYACAK GİBİME GELİYOR
1 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smurfylol 2 yıl
şu iş patlasa da piyasalar normale dönse artık... pc toplayacak kişileri için çok olumsuz etkileri oldu.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
snomask 2 yıl
bu kadar yatırımı, enerjiyi daha faydalı bir işe harcasalar şaşardım zaten. birileri boş işler peşinde koşmalı tabi ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yessor 2 yıl
Ekran kartları kara borsa nvidia and kart yok en çok kimin işine yarıyor bu olay siz düşünün insanın kazanma iç güdüsünü insana karşı kullanmak deneyimli dolandırıcıların tekniğidir akılda olan paradan cepte olan para iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 2 yıl
zamanı gelince bu madencilerin başı derde girecek demedi demeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 2 yıl
Bu is donanim üreticilerinin isine fazlasıyla yariyorsa bu işte onlarin parmagi vardir bence
Ben de boyle komplo teorisi seyedeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
avrupa birliği ;
bankalar için iban sistemini zorunlu bir hale getirdi !
ama sanal anonim para tüketimini denetlemiyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
sanal paranın var olmasını sağlayanlara sanal para dağıtan bir sistem bu !
aynı amerikan dolarının dünya üzerindeki etkisi misali !
ama bu işin bir sonu yok ! sistem büyüdükçe büyüyecek gibi !
bu durum var olmayan sanal para için var olan enerji kaynaklarının tüketilmesi anlamına geliyor ! para olabilir ama insanların kullanacakları ucuz doğal kaynakların bedeli bu gidişle katlanarak artacaktır ! sanal paraya devletler nasıl izin veriyor ???
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
DH ana felsesfesini özeti ;)
" Hızlı ve kolay yoldan para kazanmak pek çok kişinin hayali. "
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
Yüzyılın balonu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackzeros 2 yıl
inanılmaz gerçekten büyük devletlerin buna müsade etmesi, eğlence desen eğlence değil, hiçbir halta yaramayan şekilde bir algoritma çözülüyor , büyük boyutlarda boşuna elektrik tüketimi.
büyük sandığımız devletlerde dahi aklı başında bilişim insanların çalışmadığını gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1984 2 yıl
Bıktım şu haberlerden .
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10376 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, elektrik ve
8 etiket daha ethereum güç tüketimi blockchain Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Erdi ÖZÜAĞ "Fx57" Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Apple, Imagination Technologies'ın suçlamalarını reddetti 2 yıl Hackerlar ABD'nin enerji ağını hedef aldı 2 yıl AMD Radeon Vega'ya doğru: Frontier Edition'da son gelişmeler 2 yıl Tesla'nın yeni müdüründen şirkete övgü 2 yıl LG Q6’nın Geekbench sonuçları paylaşıldı 2 yıl Instagram’daki bir hata, hesapların silinmiş gibi görünmesine neden oldu 2 yıl 2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İstanbul, 2100 yılında Kahire sıcaklığına ulaşacak 2 yıl Lojistik Destek Gemisi denize iniyor 2 yıl YouTube yıldızlarından ağ tarafsızlığı talebi 2 yıl Andy Rubin'in yeni telefonu Essential Phone'dan haber yok 2 yıl Web sitenizi hackerlardan 4.5 petabyte'lık zip bombasıyla koruyun 2 yıl Ünlü yönetmen iPhone 7 Plus ile kısa film çekti 2 yıl Windows dosya paylaşımlarına Samba ile erişebilirsiniz 2 yıl Dunkirk, 70mm film formatını yeniden canlandırdı 2 yıl Facebook, Twitter ve Snap gözünü 2018 Dünya Kupası'na dikti! 2 yıl Türk Telekom'dan kadınlara özel konuşma ve internet kampanyası 2 yıl Samsung, tarihindeki en yüksek kâra ulaşabilir 2 yıl Qualcomm, ABD'de iPhone ve iPad satışlarını yasaklamak istiyor 2 yıl Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bitcoin ve Ethereum madencileri pek çok ülkeden fazla enerji tüketiyor Sonraki Xiaomi’nin yeni canavarı Chiron kod adına sahip 2 yıl Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı 2 yıl Nintendo Switch uygulaması detaylandı 2 yıl Porsche ve AOC ortaklığından ilgi çeken monitör tasarımı 2 yıl MSI'dan dijital para madenciliği için önemli BIOS güncellemesi 2 yıl Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak 2 yıl Gigabyte Ryzen işlemci ailesine yönelik Mini-ITX anakartını duyurdu 2 yıl AMD Ryzen Threadripper işlemcisinin yeni test sonuçları sızdı 2 yıl Google Gboard incelemesi "Siz Türkçe yazın, o istediğiniz dile çevirsin" 2 yıl Google Earth artık doğadan canlı yayın yapacak 2 yıl Milli klavyeye TSE tescili 2 yıl MSI’dan oyuncular için OPTIX monitör serisi 2 yıl John McAfee ile Intel arasındaki isim davası sonuçlandı 2 yıl DeepMind, Kanada’da araştırma merkezi kuruyor 2 yıl Bitcoin fiyatı gelecek yıl 5.000 dolara ulaşabilir 2 yıl Tesla'nın elektrik motorları 1,6 milyon kilometre ömür için güncellendi 2 yıl Google'a Daha Büyük Para Cezası Yolda 2 yıl İlaçların geliştirilmesinde yapay zeka kullanılacak 2 yıl Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler 2 yıl Fransa’dan dev adım: 23 yıl içinde benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim