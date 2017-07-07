Bitcoin ve Ethereum madencileri pek çok ülkeden fazla enerji tüketiyor

Hızlı ve kolay yoldan para kazanmak pek çok kişinin hayali. İşte bunun da etkisiyle dijital para madenciliği son dönemde hiç olmadığı kadar revaçta. Hatta bundan dolayı, madencilikte kullanılan ekran kartları, anakartlar, düşük kapasiteli SSD'ler ve yüksek kapasiteli güç kaynaklarında ciddi kıtlık yaşanıyor, astronomik fiyatlar isteniyor.

Dünya genelindeki madencilik furyası, enerji tüketimine yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Her ne kadar kullanıcılar madencilik yatırımı yaparken bireysel enerji kullanımları üzerinden bir yatırım planı yapsa da, ortaya çıkan toplam elektrik sarfiyatı milyonlarca vatandaşı olan çoğu ülkeyi geçmiş durumda.

Piyasa büyüklüğü anlamında en büyük iki kriptopara türü olan Bitcoin ve Ethereum sırasıyla 14.54 TW/saat (terawatt) ve 4.69 TW/saat elektrik tüketimine neden oluyor. Hatta örneğin dünya genelinde Ethereum madencilerinin saatteki enreji tüketimi, dünyanın en fazla enerji tüketen 120. ülkesi olan 3 milyon nüfuslu Moldova düzeyine gelmiş durumda. Bitocin ise 81. sırayı paylaşan Mozambik ve Tükrmenistan'ı yakalamış bile. Hatta Ethereum ve Bitcoin madenciliklerinin toplam enerji tüketimi 2014 bilgilerine göre 17 milyon nüfusu olan Suriye'yi geçmiş durumda.

Bir başka ilginç örnek vermem gerekirse, Ethereum madenciliği dünya genelindeki en popüler ödeme sistemlerinden VISA ağından 8 kat daha fazla güç tüketiyor. Aynı kıyaslamada Bitcoin ise tam 27 kat daha fazla tüketime sahip. Kısacası kripto para türevleri ve Blockchain teknolojisi dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ancak diğer taraftan verimlilik konusu da orta-uzun vadede daha çok gündeme gelebilir gibi görünüyor. Çünkü hali hazırda madencilik için harcanan enerji her geçen gün ciddi şekilde artış gösteriyor. Ancak tabi ki merkezileşmiş, yani olgunlaşmasını tamamlamış küresel ödeme sistemlerine nazaran yepyeni bir teknoloji olduğu için zamanla tablo değişebilir.