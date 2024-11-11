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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 81 bin doları geçti, Ethereum sevindirdi

    Kasım ayı ile eşi benzeri görülmemiş bir yükseliş hareketi başlatan Bitcoin rekorları kırmaya devam ediyor. Ay ortalarına gelirken Bitcoin yeni bir tüm zamanlar rekoru daha yaptı. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir yükseliş trendine başlayan Bitcoin’de rekorlar üst üste geliyor. Önce 75500 dolar sonrasında ise 76200 dolar ile rekor kıran Bitcoin fiyatı 81 bin doları da geçti.

    Bitcoin yükselişini sürdürdü

    Donald Trump’ın yemin töreni yaklaşırken Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 81700$ seviyelerine kadar geldi. Uzun süredir yükselişe eşlik etmeyen Ethereum da yüzde 30 civarında artış ile 3200$ seviyelerini gördü.

    Piyasanın günlük hacmi 235 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken Bitcoin hakimiyetinin yüzde 58 üzerinde olması halen altcoinlerin sıçramasını engelliyor. Uzmanlar bir süre daha Bitcoin hakimiyetinin piyasanın kalanını baskı altında tutmasını bekliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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