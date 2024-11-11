Bitcoin 81 bin doları geçti, Ethereum sevindirdi

Bitcoin yükselişini sürdürdü
Donald Trump’ın yemin töreni yaklaşırken Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 81700$ seviyelerine kadar geldi. Uzun süredir yükselişe eşlik etmeyen Ethereum da yüzde 30 civarında artış ile 3200$ seviyelerini gördü.
Piyasanın günlük hacmi 235 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken Bitcoin hakimiyetinin yüzde 58 üzerinde olması halen altcoinlerin sıçramasını engelliyor. Uzmanlar bir süre daha Bitcoin hakimiyetinin piyasanın kalanını baskı altında tutmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über