Bitcoin 81 bin doları geçti, Ethereum sevindirdi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir yükseliş trendine başlayan Bitcoin’de rekorlar üst üste geliyor. Önce 75500 dolar sonrasında ise 76200 dolar ile rekor kıran Bitcoin fiyatı 81 bin doları da geçti.

Bitcoin yükselişini sürdürdü

Donald Trump’ın yemin töreni yaklaşırken Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yüksek rakamı olan 81700$ seviyelerine kadar geldi. Uzun süredir yükselişe eşlik etmeyen Ethereum da yüzde 30 civarında artış ile 3200$ seviyelerini gördü.

Binance TR borsasında değişim süreci başladı 2 gün önce eklendi

Piyasanın günlük hacmi 235 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken Bitcoin hakimiyetinin yüzde 58 üzerinde olması halen altcoinlerin sıçramasını engelliyor. Uzmanlar bir süre daha Bitcoin hakimiyetinin piyasanın kalanını baskı altında tutmasını bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.