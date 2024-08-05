Bitcoin çakıldı, piyasalarda kara Pazartesi

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Tam Boyutta Gör 2023 yılında başladığı yükselişine Bitcoin spot ETF onayı ile birlikte bu yıl hız veren kripto para piyasaları beklemediği bir darbe yedi. Yeniden 70 bin dolar üzeri hedeflenirken Bitcoin şok satışlarla 50 bin dolar altına indi.

Bitcoin neden düşüyor?

İran ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle Bitcoin fiyatı bir süredir dengesizdi ancak erken saatlerde Japon borsasının büyük düşüşü ve Asya borsalarının da buna tepki vermesi kripto para piyasasının kan gölüne dönmesine neden oldu.

Yusuf Dikeç kripto para oldu 4 gün önce eklendi

Bitcoin gelen yüklü satışlarla 50 bin dolar altına indi. Ethereum ise 2100$ altına kadar sarktı. Diğer altcoin grupları zaten uzun süredir devam eden düşüşlerine çok daha keskin bir şekilde devam ettiler. Bir gecede piyasada 1 milyar dolarlık varlık likidite oldu.

Düşüşü asıl tetikleyen ise piyasa yapıcısı konumundaki Jump şirketinin toplamda 800 milyon dolarlık ETH varlığını satması oldu. Şirketin kötü giden değerli varlık krizi nedeniyle tamamen nakite geçmek istediği vurgulandı. Şirketin elinde halen 100 milyon dolarlık ETH yer alıyor.

Bitcoin yaşanan büyük darbenin ardından toparlanmaya çalışıyor. 54 bin dolar üzerinde destek arayan Bitcoin yanında Ethereum de 2400$ üzerine atarak biraz durumu kurtarmış gibi görünüyor.

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