Bitcoin çakıldı, piyasalarda kara Pazartesi

Bitcoin neden düşüyor?
İran ve İsrail arasındaki gerilim nedeniyle Bitcoin fiyatı bir süredir dengesizdi ancak erken saatlerde Japon borsasının büyük düşüşü ve Asya borsalarının da buna tepki vermesi kripto para piyasasının kan gölüne dönmesine neden oldu.
Bitcoin gelen yüklü satışlarla 50 bin dolar altına indi. Ethereum ise 2100$ altına kadar sarktı. Diğer altcoin grupları zaten uzun süredir devam eden düşüşlerine çok daha keskin bir şekilde devam ettiler. Bir gecede piyasada 1 milyar dolarlık varlık likidite oldu.
Düşüşü asıl tetikleyen ise piyasa yapıcısı konumundaki Jump şirketinin toplamda 800 milyon dolarlık ETH varlığını satması oldu. Şirketin kötü giden değerli varlık krizi nedeniyle tamamen nakite geçmek istediği vurgulandı. Şirketin elinde halen 100 milyon dolarlık ETH yer alıyor.
Bitcoin yaşanan büyük darbenin ardından toparlanmaya çalışıyor. 54 bin dolar üzerinde destek arayan Bitcoin yanında Ethereum de 2400$ üzerine atarak biraz durumu kurtarmış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.