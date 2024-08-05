Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Olası bir ABD resesyonuna ilişkin endişelerin armasıyla birlikte yatırımcılar riski yüksek varlıklardan çıkarak gemilerini güvenli limanlara bağlamaya çalışıyor. Bu davranış nedeniyle kripto para borsalarında sert düşüşler görülüyor. Bu haberin yazıldığı sırada son verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14 değer kaybederken Ethereum ise yüzde 21 geriledi.

Kripto paralarda resesyon düşüşü

Tam Boyutta Gör ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bitcoin ve eterin spot fiyatını takip etmek için borsada işlem gören bir fonu onaylamasının ardından kripto paralar büyük bir yükseliş görmüştü. Ancak son zamanlarda bu yükseliş durağanlaştı. Son olarak ise ABD için ufukta görünen olası bir resesyonun varlığı da durağanlığı negatife çekti. Yatırımcılar hem ekonomik hem de jeopolitik endişelerin de etkisiyle küresel hisse senetleri de dahil olmak üzere diğer varlıklarla birlikte geniş bir satış dalgası içinde.

Çinli elektrikli araçlar Avrupa'da rekor satış gerçekleştirdi 13 sa. önce eklendi

Yatırımcıların bu davranışıyla sadece son 24 saatte bitcoin ve ether’den 270 milyar dolara yakın değer silindi. Dünyanın en büyük kripto para birimi yaklaşık 52.000 dolardan işlem görüyor. Bu yıl Bitcoin, halen neredeyse yüzde 18 artış göstermiş durumda. Ethereum blok zincirinin temelini oluşturan yerel token olan eher’in fiyatı ise 2.355 dolar seviyesinde. Böylelikle ether, yıl başındaki noktasına geri dönmüş oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Resesyon beklentisi kripto paraları vurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü