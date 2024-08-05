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    Resesyon beklentisi kripto paraları vurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü

    Olası bir ABD resesyonuna ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşıyor. Bu bağlamda kripto paralar düşerken Bitcoin yüzde 12 değer kaybetti.
    Resesyon beklentisi kripto paraları vurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü Tam Boyutta Gör
    Olası bir ABD resesyonuna ilişkin endişelerin armasıyla birlikte yatırımcılar riski yüksek varlıklardan çıkarak gemilerini güvenli limanlara bağlamaya çalışıyor. Bu davranış nedeniyle kripto para borsalarında sert düşüşler görülüyor. Bu haberin yazıldığı sırada son verilere göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 14 değer kaybederken Ethereum ise yüzde 21 geriledi.

    Kripto paralarda resesyon düşüşü

    Resesyon beklentisi kripto paraları vurdu: Bitcoin yüzde 12 düştü Tam Boyutta Gör
    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bitcoin ve eterin spot fiyatını takip etmek için borsada işlem gören bir fonu onaylamasının ardından kripto paralar büyük bir yükseliş görmüştü. Ancak son zamanlarda bu yükseliş durağanlaştı. Son olarak ise ABD için ufukta görünen olası bir resesyonun varlığı da durağanlığı negatife çekti. Yatırımcılar hem ekonomik hem de jeopolitik endişelerin de etkisiyle küresel hisse senetleri de dahil olmak üzere diğer varlıklarla birlikte geniş bir satış dalgası içinde.

    Yatırımcıların bu davranışıyla sadece son 24 saatte bitcoin ve ether’den 270 milyar dolara yakın değer silindi. Dünyanın en büyük kripto para birimi yaklaşık 52.000 dolardan işlem görüyor. Bu yıl Bitcoin, halen neredeyse yüzde 18 artış göstermiş durumda. Ethereum blok zincirinin temelini oluşturan yerel token olan eher’in fiyatı ise 2.355 dolar seviyesinde. Böylelikle ether, yıl başındaki noktasına geri dönmüş oldu.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/08/04/crypto-plunge-wipes-out-270-billion-in-value-as-bitcoin-ether-plunge.html https://coinmarketcap.com/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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