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Biyometri endüstrisinin 2015 yılında 13 Milyar kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Biyometri endüstrisinin 2015 yılında 13 Milyar kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor
 
Geçmiş yıllarda bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz biyometrik teknolojiler günümüzde bir çok alanda kullanılır hale geldi. Bu teknolojiler özellikle bankacılık, sağlık kuruluşları ve devlet kurumlarında yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kısa sürede kimlik eşleştirmesi yapılması özellikle günde binlerce kişinin ziyaret ettiği bu tarz yerlerde büyük bir vakit tasarrufu sağlıyor.
ABI Research'ın yaptığı araştırma sektör büyüklüğünün geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor. Raporda 2015 yılında biyometri endüstrisi gelirlerinin 13 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektörde şimdilik parmak izi tarama, avuç içi tarama ve yüz tanıma gibi sistemler kendini kabul ettirmiş durumda. Ancak bu sistemlerin de bazı eksiklikler bulunması tam potansiyelle kullanılmasının önüne geçtiği belirtiliyor. 

Biyometrik tanıma yöntemlerinin son kullanıcıya ulaştığı sektörler büyük farklılıklar gösterebiliyor. Ancak raporda hala bir çok şirketin bu konuda yatırım yapmaktan kaçtığı belirtiliyor. Bunun sebebi ise yanlış ve kabul etmesi zor reklamlar olarak gösterilmiş. Raporda özellikle veri kalitesi, veri depolama, ölçeklenebilirlik, uyumluluk, uygulama etkinliği ve çevre etkenleri gibi konularda bütünlük sağlanması ile şirketlerin yatırım yapmasının önünü açacağı da belirtiliyor.
Bundan 5 yıl sonra yani 2020 yılında ise pazar gelirlerinin %100'den daha fazla artarak 26.8 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Son zamanlarda sektöre Qualcomm, Fujitsu, MasterCard ve Google gibi şirketlerin de dahil olması da bu pazardaki işlerin ciddileştiğinin büyük bir göstergesi.

http://www.digitimes.com/news/a20150727PR200.html?mod=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
exent4246o 4 yıl
Windows Hello bu alanda güzel bir adım olacak.
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frostburn 4 yıl
bakalım apple retina taramayı hangi nesilde getirecek.Applepay için güvenliği artırıcı ve kullanımda da rahatlık sunan bir özellik olacaktır tabii efektif ve hızlı çalışması koşuluyla.
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