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Black Panther detaylı fragmanı geldi

Wakanda ülkesinin efsane kralı Black Phanter vizyona çıkmak için gün sayıyor. Filme ait uzun ve detaylı bir fragman da meraklıların beğenisine sunulmuş durumda.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,1b
1
24
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Marvel’in kendi filmine sahip olacak karakteri Black Panther için detaylı fragman geldi. Wakanda ülkesine biraz daha yoğunlaşan yeni fragman ayrıca süper kötü Eric Killmonger’i de ön plana çıkarıyor.

Aksiyon dozu yüksek

Süper kahraman serileri içerisinde ilk siyahi karakter olma ünvanına sahip olan Black Phanter, beyazperdede Chadwick Boseman tarafından canlandırılıyor. Captain America: Civil War filminde ilk kez kamera karşısına geçen Black Phanter, kendi filminde ülkesi Wakanda’yı kurtarmak için mücadele ediyor.

Wakanda aslında teknolojik olarak çok ilerlemiş bir şehir ancak Afrika kıtasında kendisini bir sır gibi saklamasını bilmiş. Zaten vibranyum maddesi de buradan çıkarılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Science Journal artık daha iyi"

Babasını kaybettikten sonra ülkesinde krallık tahtına geçen T’Challa yeni düşmanı Eric Killmonger’a karşı ülkesini korumak zorunda. Elbette savaşın gidişatı dünyanın da kaderini belirleyecek. Michael B. Jordan tarafından canlandırılan Killmonger ile Black Phanter arasında çok çetin bir savaş bizleri bekliyor.

Angela Bassett (Ramonda), Sterling K. Brown (N'Jobu), Daniel Kaluuya (W'Kabi) ve Lupita Nyong'o (Nakia) gibi yıldızların rol aldığı yapım 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek.

 

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a_y_k_u_t 2 yıl en beğenilen
Fragmanın dahi sonunu getiremedim. Berbat.
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fuujitsu 2 yıl
Suyu çıktı süperkahraman filmlerinin.
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Glorfindel1907 2 yıl
Özellikle marvel filmlerini hiç sevmiyorum, Superman ve Batman dışındaki hepsi aşırı saçma geliyor bana, Görsel efekt iyi diyenler oluyor birde ne diyeyim saçma sapan şeyler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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K.J 2 yıl Glorfindel1907
Orijinalden alıntı: tayfn1907
Özellikle marvel filmlerini hiç sevmiyorum, Superman ve Batman dışındaki hepsi aşırı saçma geliyor bana, Görsel efekt iyi diyenler oluyor birde ne diyeyim saçma sapan şeyler.

Superman ve batman çok mantıklı zaten.Birisi gözünden ışın çıkartır, diğeri henüz icat edilmemiş, olmayan aletlerle dedektifcilik yapar.Bunların aşırı mantıklı olması diğer süperkahraman filmlerini aşırı saçma yapıyor zaten.Hadi yol al ufaktan

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bobsantino 2 yıl
Süper kahraman serileri içerisinde ilk siyahi karakter olma ünvanına sahip olan Black Phanter

Yanlış, Spawn var.
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Eeltorm 2 yıl
Berbat.
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BekirTemel 2 yıl
Gomis e rol verilmemesi üzücü
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fx3169 2 yıl
Pembeden sonrası sarmadı.Devamını çekmeyeceklerdi
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ebagirtan 2 yıl
açıkcası ben sadece marvel da artık deadpool u bekliyorum . ne x men ne infinty war hiç bir haltı çizgi roman dan bire bir geçirmeyi bırak doğru düzgün konu ile bile geçiremediler sırf para hırslı yapılan hareketler gecende de okudum 2018 de marvel logolu tam 11 adet film varmış. DC logosu 2 adet var . ne kadar zorlarsa zorlasın ne kadar çırpınırsa çırpınsın bunlar bizim için filimdir. =)
not son cümle fox dan (ç)alıntıdır.
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Yazamsar 2 yıl ebagirtan
ebagirtan
açıkcası ben sadece marvel da artık deadpool u bekliyorum . ne x men ne infinty war hiç bir haltı çizgi roman dan bire bir geçirmeyi bırak doğru düzgün konu ile bile geçiremediler sırf para hırslı yapılan hareketler gecende de okudum 2018 de marvel logolu tam 11 adet film varmış. DC logosu 2 adet var . ne kadar zorlarsa zorlasın ne kadar çırpınırsa çırpınsın bunlar bizim için filimdir. =)
not son cümle fox dan (ç)alıntıdır.

Mcu nun sinematik evreni ç.r evrenlerinden farklıdır beklemeyin hiç ha gönül isterdi ki aynı olsun ama yapmadılar. Gerçek Thor'u bende sinemada görmek isterdim
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K.J 2 yıl
Dc'ye bir kurşun daha


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a_y_k_u_t 2 yıl en beğenilen
Fragmanın dahi sonunu getiremedim. Berbat.
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KinopioTaichou 2 yıl
Daniel Kaluuya ümit vaat ediyor fakat onun yeri böyle filmler değil bence.Oyunculuğunu daha net göstereceği filmlere gitmesini isterim.
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