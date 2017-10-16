Black Panther detaylı fragmanı geldi

Marvel’in kendi filmine sahip olacak karakteri Black Panther için detaylı fragman geldi. Wakanda ülkesine biraz daha yoğunlaşan yeni fragman ayrıca süper kötü Eric Killmonger’i de ön plana çıkarıyor.

Aksiyon dozu yüksek

Süper kahraman serileri içerisinde ilk siyahi karakter olma ünvanına sahip olan Black Phanter, beyazperdede Chadwick Boseman tarafından canlandırılıyor. Captain America: Civil War filminde ilk kez kamera karşısına geçen Black Phanter, kendi filminde ülkesi Wakanda’yı kurtarmak için mücadele ediyor.

Wakanda aslında teknolojik olarak çok ilerlemiş bir şehir ancak Afrika kıtasında kendisini bir sır gibi saklamasını bilmiş. Zaten vibranyum maddesi de buradan çıkarılıyor.

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Babasını kaybettikten sonra ülkesinde krallık tahtına geçen T’Challa yeni düşmanı Eric Killmonger’a karşı ülkesini korumak zorunda. Elbette savaşın gidişatı dünyanın da kaderini belirleyecek. Michael B. Jordan tarafından canlandırılan Killmonger ile Black Phanter arasında çok çetin bir savaş bizleri bekliyor.

Angela Bassett (Ramonda), Sterling K. Brown (N'Jobu), Daniel Kaluuya (W'Kabi) ve Lupita Nyong'o (Nakia) gibi yıldızların rol aldığı yapım 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek.