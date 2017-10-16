Black Panther detaylı fragmanı geldi

Marvel’in kendi filmine sahip olacak karakteri Black Panther için detaylı fragman geldi. Wakanda ülkesine biraz daha yoğunlaşan yeni fragman ayrıca süper kötü Eric Killmonger’i de ön plana çıkarıyor.
Aksiyon dozu yüksek
Süper kahraman serileri içerisinde ilk siyahi karakter olma ünvanına sahip olan Black Phanter, beyazperdede Chadwick Boseman tarafından canlandırılıyor. Captain America: Civil War filminde ilk kez kamera karşısına geçen Black Phanter, kendi filminde ülkesi Wakanda’yı kurtarmak için mücadele ediyor.
Wakanda aslında teknolojik olarak çok ilerlemiş bir şehir ancak Afrika kıtasında kendisini bir sır gibi saklamasını bilmiş. Zaten vibranyum maddesi de buradan çıkarılıyor.Ayrıca Bkz. "Google Science Journal artık daha iyi"
Babasını kaybettikten sonra ülkesinde krallık tahtına geçen T’Challa yeni düşmanı Eric Killmonger’a karşı ülkesini korumak zorunda. Elbette savaşın gidişatı dünyanın da kaderini belirleyecek. Michael B. Jordan tarafından canlandırılan Killmonger ile Black Phanter arasında çok çetin bir savaş bizleri bekliyor.
Angela Bassett (Ramonda), Sterling K. Brown (N'Jobu), Daniel Kaluuya (W'Kabi) ve Lupita Nyong'o (Nakia) gibi yıldızların rol aldığı yapım 16 Şubat 2018 tarihinde vizyona girecek.
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Superman ve batman çok mantıklı zaten.Birisi gözünden ışın çıkartır, diğeri henüz icat edilmemiş, olmayan aletlerle dedektifcilik yapar.Bunların aşırı mantıklı olması diğer süperkahraman filmlerini aşırı saçma yapıyor zaten.Hadi yol al ufaktan
Yanlış, Spawn var.
not son cümle fox dan (ç)alıntıdır.
Mcu nun sinematik evreni ç.r evrenlerinden farklıdır beklemeyin hiç ha gönül isterdi ki aynı olsun ama yapmadılar. Gerçek Thor'u bende sinemada görmek isterdim
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black phanter, t'challa ve