WhatsApp, sesli mesajlar için hızlı yanıt özelliğini test ediyor

WhatsApp sesli mesajlar tek dokunuşla yanıtlanabilecek
Sesli mesajın hemen yanında kullanıcıların yanıtlarını hemen kaydedip göndermelerine olanak tanıyan bir düğme olacak. Şu anda, sesli mesajı kaydırmak, ardından yanıt seçeneğini seçmek ve sesi kaydetmek gerekiyor. Yeni düğme, bu ekstra adımları ortadan kaldırarak sesli mesaja yanıt vermeyi kolaylaştıracak.
Bu yeni hızlı sesli yanıt özelliği, WhatsApp'ın daha önce video mesajları için tanıttığı basit bir dokunuşla yanıt özelliğine benziyor. Sesli mesajlara yanıt vermeyi her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirecek özellik, şu anda beta programına katılan sınırlı sayıda kişiyle test ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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