2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor; bunlardan bazıları geliştirme aşamasında. Android için WhatsApp beta 2.24.26.6 sürümüyle, kullanıcıların sesli mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayan yeni bir özellik getirdi.

WhatsApp, mesaj hatırlatma özelliğini test ediyor 4 gün önce eklendi

WhatsApp sesli mesajlar tek dokunuşla yanıtlanabilecek

Sesli mesajın hemen yanında kullanıcıların yanıtlarını hemen kaydedip göndermelerine olanak tanıyan bir düğme olacak. Şu anda, sesli mesajı kaydırmak, ardından yanıt seçeneğini seçmek ve sesi kaydetmek gerekiyor. Yeni düğme, bu ekstra adımları ortadan kaldırarak sesli mesaja yanıt vermeyi kolaylaştıracak.

Bu yeni hızlı sesli yanıt özelliği, WhatsApp'ın daha önce video mesajları için tanıttığı basit bir dokunuşla yanıt özelliğine benziyor. Sesli mesajlara yanıt vermeyi her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirecek özellik, şu anda beta programına katılan sınırlı sayıda kişiyle test ediliyor.

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WhatsApp, sesli mesajlar için hızlı yanıt özelliğini test ediyor