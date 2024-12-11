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    WhatsApp, sesli mesajlar için hızlı yanıt özelliğini test ediyor

    WhatsApp, sohbet deneyimini iyileştiren özellikler sunmaya devam ediyor. Kullanıcıların sesli mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayacak yeni bir özellik geliyor.
    whatsapp sesli mesaj hızlı yanıt Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor; bunlardan bazıları geliştirme aşamasında. Android için WhatsApp beta 2.24.26.6 sürümüyle, kullanıcıların sesli mesajlara hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayan yeni bir özellik getirdi.

    WhatsApp sesli mesajlar tek dokunuşla yanıtlanabilecek

    Sesli mesajın hemen yanında kullanıcıların yanıtlarını hemen kaydedip göndermelerine olanak tanıyan bir düğme olacak. Şu anda, sesli mesajı kaydırmak, ardından yanıt seçeneğini seçmek ve sesi kaydetmek gerekiyor. Yeni düğme, bu ekstra adımları ortadan kaldırarak sesli mesaja yanıt vermeyi kolaylaştıracak.

    Bu yeni hızlı sesli yanıt özelliği, WhatsApp'ın daha önce video mesajları için tanıttığı basit bir dokunuşla yanıt özelliğine benziyor. Sesli mesajlara yanıt vermeyi her zamankinden daha hızlı ve kolay hale getirecek özellik, şu anda beta programına katılan sınırlı sayıda kişiyle test ediliyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

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