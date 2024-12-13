WhatsApp, aramalar için büyük güncelleme yayınladı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör WhatsApp, aramalar için yeni özellikleri tanıttı. Güncelleme, görüntülü aramalarda daha yüksek çözünürlük ve daha iyi kalite getiriyor. Kullanıcılar artık doğrudan canlı filtreler uygulayabiliyor. WhatsApp'ın masaüstü sürümü ayrıca, bilgisayarda görüntülü aramalara erişimi kolaylaştıran yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip. İşte detaylar:

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Gruptaki katılımcıları seçme

Daha önce, bir grup sohbetinde görüntülü arama seçeneği seçildiğinde, tüm üyeler aramaya katılmaları için bilgilendiriliyordu. En son güncelleme artık görüntülü aramaya eklemek istediğiniz katılımcıları elle seçmenize olanak tanıyor. Diğerleri arama hakkında bilgilendirilmiyor ancak devam eden aramayı görebiliyor, isterlerse katılabiliyorlar. Bu özellik, grubun tüm üyelerini rahatsız etmeden görüntülü arama başlatmaya yardımcı olacak.

Görüntülü aramalarda yeni video efektleri

WhatsApp, görüntülü aramalara yeni filtreler ekledi. Bu efektler, yüzünüze gerçek zamanlı olarak tüm katılımcılar tarafından görülebilen komik animasyonlar ekliyor. Görüntülü aramanın renk tonunu ayarlamak için yeni filtre efektleri de mevcut.

Masaüstünde iyileştirilmiş arama

WhatsApp'ın masaüstü sürümünde görüntülü aramalar artık ayrı bir bölümde. Bilgisayarınızdan hızlı bir şekilde görüntülü arama başlatabilir, görüntülü arama bağlantısı oluşturabilir veya doğrudan görüntülü arama için bir numarayı arayabilirsiniz. Ancak bu özellikler yalnızca WhatsApp'ın masaüstü uygulamasında mevcut, WhatsApp web sürümünde kullanıma sunulmadı.

Daha iyi video kalitesi

WhatsApp, aramalardaki video akış kalitesini iyileştirdiğini söylüyor. Artık daha iyi çözünürlük ve netlikte görüntülü görüşmelerin keyfini çıkarabilirsiniz. WhatsApp, tam çözünürlüğü açıklamasa da bu yeni değişikliklerin artık hem 1'e 1 hem de grup görüntülü görüşmeleri için geçerli olduğunu belirtti.

WhatsApp, yeni görüntülü görüşme özelliklerini tüm kullanıcılara sundu.

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WhatsApp aramalar için büyük güncelleme: İşte yenilikler