DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

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Tam Boyutta Gör Dünya genelinde Meta sunucularında yaşanan sorun nedeniyle WhatsApp, Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook’a çoğu kullanıcı erişim sağlayabilirken WhatsApp’a neredeyse hiç kimse giremiyor.

Instagram giriş (login) yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 2 yıl önce eklendi

WhatsApp çöktü mü?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğünü duyurdu. X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.”

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WhatsApp ve Instagram çöktü: Bakan Yardımcısından açıklama!