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    WhatsApp ve Instagram çöktü: Bakan Yardımcısından açıklama!

    WhatsApp ve Instagram çöktü mü? WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili açıklama yaptı.                 
    WhatsApp ve Instagram çöktü: Bakan Yardımcısından açıklama! Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde Meta sunucularında yaşanan sorun nedeniyle WhatsApp, Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram ve Facebook’a çoğu kullanıcı erişim sağlayabilirken WhatsApp’a neredeyse hiç kimse giremiyor.

    WhatsApp çöktü mü?

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğünü duyurdu. X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    “Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.”

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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