WhatsApp ve Instagram çöktü: Bakan Yardımcısından açıklama!

WhatsApp çöktü mü?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp’ın dünya genelinde çöktüğünü duyurdu. X’te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.”
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
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