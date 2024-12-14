Telegram bu yıl 15 milyondan fazla grup ve kanalı engelledi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

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Telegram yönetimi, 2024 yılında gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik operasyonuyla ilgili detayları açıkladı. Popüler mesajlaşma platformu bu yıl toplamda 15.4 milyon kanal ve grubu şiddete teşvik, çocuk istismarı ve yasadışı malların ticareti gibi konularda yasaklı içerikler paylaştığı gerekçesiyle engelledi.

Telegram Moderasyonuna Genel Bakış başlıklı raporda konuyla ilglili olarak "2015'ten bu yana moderasyon, kullanıcı raporlarını makine öğrenimi ile desteklenen proaktif izleme ile birleştirdi. 2024'ün başlarında bu çaba, son teknoloji yapay zeka moderasyon araçlarıyla daha da geliştirildi" ifadelerine yer verildi.

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Bununla birlikte Telegram, geçmişte çeşitli ülkelerin yetkilileri tarafından zayıf denetim ve kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmama gerekçesiyle eleştiriliyordu. Öyle ki Fransız yetkililerin benzer iddiaları, Ağustos 2024'te Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un tutuklanmasına yol açtı.

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Durov, Telegramın çocuk istismarı materyallerinin yayılması, dolandırıcılık ve diğer yasadışı faaliyetler için kullanıldığı iddialarıyla suçlandı. Bu olayın ardından Eylül ayında Telegram'ın politikalarında radikal bir değişikliğe gidildi. Pavel Durov yaptığı açıklamada bizzat platform yönetiminin yasa dışı faaliyetlerde bulunan kullanıcıları kolluk kuvvetlerine bildireceğini açıkladı.

İş birlikleri ile daha etkili denetim

Aralık ayında ise Telegram, çocuk istismarıyla mücadele eden ve bu tür materyalleri internetten kaldırmayı amaçlayan başta İngiltere merkezli IWF (Internet Watch Foundation) olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmaya başladı. Bu sayede platformdaki zararlı içeriklerin tespiti ve kaldırılması çabaları daha etkili hale geldi.

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2024 yılı boyunca çocuk istismarı içeren 700 binden fazla grup ve kanal silindi. Moderatörler ayrıca terör örgütleriyle bağlantılı neredeyse 130 bin kanal ve grubu da kaldırdı. 2022'den bu yana kolluk kuvvetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, şiddet çağrısı veya terör propagandası içeren 100 milyondan fazla içeriğin yayılması engellendi.

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Telegram bu yıl 15 milyondan fazla grup ve kanalı engelledi