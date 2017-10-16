Google Science Journal artık daha iyi

Google’ın I/O 2016 konferansında tanıttığı ve aslında çok iyi bir potansiyeli olan ancak henüz tam anlamıyla anlaşılamamış bir uygulaması var: Google Science Journal.

Büyük potansiyel

Google Science Journal projesi, Google’ın Making & Science girişiminin bir parçası. Bu girişim, küçük yaştaki kullanıcıların projeler geliştirmesini ve yeni icatlar yapmasını teşvik etmek amacıyla kuruldu.

İlginç bir uygulama olan Science Journal, telefonunuzdaki sensörler ile çeşitli deneyler yapmanızı ve bunları kaydetmenizi sağlıyor. Kullanıcılar, bu kayıtları daha sonra farklı projeler için de kullanabiliyor.

Örneğin ortamdaki ışığın zaman içinde parlaklık değerinin nasıl değiştiği, gürültü değerinin ne düzeyde olduğu veya bir noktanın x-y-z eksenindeki tam karşılığı gibi deneyleri uygulama içerisinde yapabiliyorsunuz. İsterseniz deneyleri fotoğraflama imkanınız da var.

Ayrıca Bkz.

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Yani aslında akıllı telefonunuz tam teşekküllü bir deney alanına dönüşüyor. Özellikle pahalı deney setlerine erişmekte güçlük çeken kullanıcılar için önemli bir alternatif. Yine de harici sensör ve devre kartları da deneylerde kullanılabiliyor.

Yeni güncelleme ile uygulama daha sade bir arayüze kavuşmuş. Deneyleri organize etme ve gruplama daha kolay hale getirilmiş. Ayrıca daha önce deneylerin tek bir başlık altında toplanması stratejisi de değişmiş ve her deney için ayrı bir başlık açılabiliyor.

Yine daha önce ayrı bir kategori olan not alma da deney akışının içerisine dahil ediliyor. Böylece sensör harici elde ettiğiniz örneğin sıcaklık gibi bilgiler not alınabiliyor ve deneyde sensörlerden alınan veriler ile aynı şekilde işleniyor.

Ayrıca uygulamaya üç eksenli akselerometre, pusula ve manyetometre sensör desteği de eklenmiş. Son olarak belirli bir noktanın kaydını alabileceğiniz bir görüntü aracı da menüye eklenmiş.

Google Science Journal: Google Play II App Store