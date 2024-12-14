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    Anlık Bildirim

    Tek dokunuşla arama dönemi: İşte WhatsApp'ın kullanıcı dostu yeni özelliği

    WhatsApp'ın son güncellemesi ile artık telefon rehberine kayıt olmadan numaraları doğrudan uygulama üzerinden arayabileceksiniz. İşte test aşamasındaki yeni özelliğin detayları:
    Tek dokunuşla arama dönemi: WhatsApp'tan kullanıcı dostu yenilik Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, iOS ve Android platformları için geliştirdiği yeni arama çevirici özelliğiyle, telefon rehberine kayıtlı olmayan numaraları doğrudan uygulamadan aramayı kolaylaştırıyor.

    WhatsApp'ın yeni arama çevirici özelliği ile kullanıcılar artık daha kolay numara arayabilecek

    Uygulamanın en son beta sürümlerinde (iOS 24.25.10.76 ve Android 2.24.26.11) hayata geçirilen yeni özellik, kullanıcılara daha esnek bir arama deneyimi sunuyor. Kullanıcılar artık bir numarayı ara seçeneğiyle, herhangi bir telefon numarasını doğrudan WhatsApp içinden arayabilecekler.

    Tek dokunuşla arama dönemi: WhatsApp'tan kullanıcı dostu yenilik Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, numaranın platformda kayıtlı olup olmadığını otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer numara doğrulanmış bir işletme hesabına aitse, mavi doğrulama onay işareti de ekranda görüntüleniyor. Test aşamasındaki bu özellik, özellikle tek seferlik aramalar veya hızlı iletişim kurma gereksinimleri olan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacaktır.
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    BOLDVIPER 2 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 22 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 23 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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