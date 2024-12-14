Tek dokunuşla arama dönemi: İşte WhatsApp'ın kullanıcı dostu yeni özelliği

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Şirket, iOS ve Android platformları için geliştirdiği yeni arama çevirici özelliğiyle, telefon rehberine kayıtlı olmayan numaraları doğrudan uygulamadan aramayı kolaylaştırıyor.

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WhatsApp'ın yeni arama çevirici özelliği ile kullanıcılar artık daha kolay numara arayabilecek

Uygulamanın en son beta sürümlerinde (iOS 24.25.10.76 ve Android 2.24.26.11) hayata geçirilen yeni özellik, kullanıcılara daha esnek bir arama deneyimi sunuyor. Kullanıcılar artık bir numarayı ara seçeneğiyle, herhangi bir telefon numarasını doğrudan WhatsApp içinden arayabilecekler.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, numaranın platformda kayıtlı olup olmadığını otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer numara doğrulanmış bir işletme hesabına aitse, mavi doğrulama onay işareti de ekranda görüntüleniyor. Test aşamasındaki bu özellik, özellikle tek seferlik aramalar veya hızlı iletişim kurma gereksinimleri olan kullanıcılar için oldukça kullanışlı olacaktır.

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Tek dokunuşla arama dönemi: WhatsApp'tan kullanıcı dostu yenilik