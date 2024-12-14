Tek dokunuşla arama dönemi: İşte WhatsApp'ın kullanıcı dostu yeni özelliği

WhatsApp'ın yeni arama çevirici özelliği ile kullanıcılar artık daha kolay numara arayabilecek
Uygulamanın en son beta sürümlerinde (iOS 24.25.10.76 ve Android 2.24.26.11) hayata geçirilen yeni özellik, kullanıcılara daha esnek bir arama deneyimi sunuyor. Kullanıcılar artık bir numarayı ara seçeneğiyle, herhangi bir telefon numarasını doğrudan WhatsApp içinden arayabilecekler.
Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor