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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, grup sohbetlerinde online kişileri gösterecek

    WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özelliği test ediyor. WhatsApp gruplarında artık anlık kaç kişinin online olduğunu görebileceksiniz. İşte detaylar:      
    whatsapp grup sohbetleri online sayaç Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, grup sohbetleri için online sayacı özelliği üzerinde çalışıyor. Grup sohbetlerinin en üstünde çıkacak sayaç, grupta kaç kişinin WhatsApp’ının açık ve çevrimiçi olduğunu gösterecek.

    WhatsApp gruplarına online sayacı geliyor

    Yeni özellikle WhatsApp gruplarında kaç kişinin aktif olduğunu hızlıca görebileceksiniz. Ancak bu sayaç, yalnızca WhatsApp’ı açık ve internete bağlı üyeleri gösterecek. Bir kişinin sohbete aktif olarak katılıp katılmadığını veya yalnızca çevrimiçi olup olmadığını göstermeyecek. Ayrıca gizlilik ayarlarından çevrimiçi durumunu gizleyenler dahil edilmeyecek.

    Çevrimiçi sayaç özelliği, WhatsApp beta programına katılan az sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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