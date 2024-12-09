Tam Boyutta Gör WhatsApp, grup sohbetleri için online sayacı özelliği üzerinde çalışıyor. Grup sohbetlerinin en üstünde çıkacak sayaç, grupta kaç kişinin WhatsApp’ının açık ve çevrimiçi olduğunu gösterecek.

WhatsApp çevrimiçi kapatma nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

WhatsApp gruplarına online sayacı geliyor

Yeni özellikle WhatsApp gruplarında kaç kişinin aktif olduğunu hızlıca görebileceksiniz. Ancak bu sayaç, yalnızca WhatsApp’ı açık ve internete bağlı üyeleri gösterecek. Bir kişinin sohbete aktif olarak katılıp katılmadığını veya yalnızca çevrimiçi olup olmadığını göstermeyecek. Ayrıca gizlilik ayarlarından çevrimiçi durumunu gizleyenler dahil edilmeyecek.

Çevrimiçi sayaç özelliği, WhatsApp beta programına katılan az sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.

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WhatsApp, grup sohbetlerinde online kişileri gösterecek