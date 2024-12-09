WhatsApp, grup sohbetlerinde online kişileri gösterecek

WhatsApp gruplarına online sayacı geliyor
Yeni özellikle WhatsApp gruplarında kaç kişinin aktif olduğunu hızlıca görebileceksiniz. Ancak bu sayaç, yalnızca WhatsApp’ı açık ve internete bağlı üyeleri gösterecek. Bir kişinin sohbete aktif olarak katılıp katılmadığını veya yalnızca çevrimiçi olup olmadığını göstermeyecek. Ayrıca gizlilik ayarlarından çevrimiçi durumunu gizleyenler dahil edilmeyecek.
Çevrimiçi sayaç özelliği, WhatsApp beta programına katılan az sayıda kullanıcıyla test ediliyor. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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