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    X, Grok’un yeni yapay zeka görsel üreticisi Aurora’yı geri çekti

    Elon Musk’ın liderliği altında bulunan sosyal medya platformu X, dahili yapay zeka sohbet robotu Grok için kullanıma sunduğu görsel üreticisi Aurora’yı kısa sürede kullanımdan kaldırdı.
    X, Grok’un yeni yapay zeka görsel üreticisi Aurora’yı geri çekti Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliği altında bulunan sosyal medya platformu X, yine Musk’ın sahip olduğu xAI şirketinin yapay zeka sohbet robotu Grok’u dahili olarak kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor. Yeni özelliklerle güncellenmeye devam edilen Grok için kısa bir süre önce çok daha gerçekçi görseller üretebilen Aurora aracı devreye sokulmuştu. Ancak çok kısa bir sürede bu araç geri çekildi.

    Gelmesiyle gitmesi bir oldu

    Grok kullanıcıları, geçtiğimiz hafta sonu yeni bir görsel üretim aracı olan Aurora ile tanıştı. Cumartesi günü bazı kullanıcılara sunulan ve oldukça gerçekçi görseller üretebildiği belirtilen Aurora, kısa bir süreliğine Grok’un model seçimi menüsünde “Grok 2 + Aurora (beta)” adıyla yer aldı. Ancak kısa bir süre sonra yerini “Grok 2 + Flux (beta)”ya bıraktı.

    Grok 2’ye entegre edilen Aurora, muhtemelen Black Forest’ın Flux modelinin gelişmiş bir versiyonu. Bu yeni model zaten iyi olan görsel üretimini daha da başarılı hale getiriyordu. Özellikle spesifik bazı şeylerin görsellerini üretebiliyordu. Mesela bir kullanıcı, Aurora ile Tesla’nın araçlarının görsellerini son derece gerçekçi bir şekilde üretebildi.

    Bu paylaşıma yanıt veren Elon Musk ise “Bu bizim dahili görüntü oluşturma sistemimiz. Hala beta aşamasında ama hızla gelişecek.” dedi. Görünüşe göre Aurora, planlanandan önce kullanıma sunulmuş olabilir.

    Sansür ve içerik üretim sınırlarında sorun olabilir

    X, Grok’un yeni yapay zeka görsel üreticisi Aurora’yı geri çekti Tam Boyutta Gör
    Aurora’nın kısa süreli erişimi sırasında yapılan testler, aracın içerik sınırlamaları konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. TechCrunch tarafından yapılan bir denemede, araçtan “kanlı bir Donald Trump görseli” oluşturması istenmiş ve Aurora bunu reddetmemiş. Ancak aynı araç, çıplaklık içeren görselleri üretmeyi reddetmiş.

    Aurora’nın sunduğu özgürlükler ve sınırlamalar, önceki Grok modellerinde yaşanan tartışmalarla paralellik gösteriyor. Daha önceki versiyonlar, politikacıların veya ünlülerin rahatsız edici içeriklerle görselleştirilmesi nedeniyle eleştirilmişti. Aurora’nın çok daha gerçekçi, hatta neredeyse bire bir kalitede üretim yapması endişeleri daha da artırmış olmalı.

    Aurora’nın kullanım süresince oluşturulan görseller arasında Sam Altman ve Elon Musk gibi tanınmış isimlerin yanı sıra, Luigi ve Mickey Mouse’un boks yaptığı bir sahne gibi telif hakkı koruması altındaki karakterlerin görüntüleri de yer aldı. Bu durum, aracın telif hakkı ihlalleri konusunda herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığını gösteriyor.

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