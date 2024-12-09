X, Grok’un yeni yapay zeka görsel üreticisi Aurora’yı geri çekti

Gelmesiyle gitmesi bir oldu
Grok kullanıcıları, geçtiğimiz hafta sonu yeni bir görsel üretim aracı olan Aurora ile tanıştı. Cumartesi günü bazı kullanıcılara sunulan ve oldukça gerçekçi görseller üretebildiği belirtilen Aurora, kısa bir süreliğine Grok’un model seçimi menüsünde “Grok 2 + Aurora (beta)” adıyla yer aldı. Ancak kısa bir süre sonra yerini “Grok 2 + Flux (beta)”ya bıraktı.
Grok 2’ye entegre edilen Aurora, muhtemelen Black Forest’ın Flux modelinin gelişmiş bir versiyonu. Bu yeni model zaten iyi olan görsel üretimini daha da başarılı hale getiriyordu. Özellikle spesifik bazı şeylerin görsellerini üretebiliyordu. Mesela bir kullanıcı, Aurora ile Tesla’nın araçlarının görsellerini son derece gerçekçi bir şekilde üretebildi.
Bu paylaşıma yanıt veren Elon Musk ise “Bu bizim dahili görüntü oluşturma sistemimiz. Hala beta aşamasında ama hızla gelişecek.” dedi. Görünüşe göre Aurora, planlanandan önce kullanıma sunulmuş olabilir.
Sansür ve içerik üretim sınırlarında sorun olabilir
Aurora’nın sunduğu özgürlükler ve sınırlamalar, önceki Grok modellerinde yaşanan tartışmalarla paralellik gösteriyor. Daha önceki versiyonlar, politikacıların veya ünlülerin rahatsız edici içeriklerle görselleştirilmesi nedeniyle eleştirilmişti. Aurora’nın çok daha gerçekçi, hatta neredeyse bire bir kalitede üretim yapması endişeleri daha da artırmış olmalı.
Aurora’nın kullanım süresince oluşturulan görseller arasında Sam Altman ve Elon Musk gibi tanınmış isimlerin yanı sıra, Luigi ve Mickey Mouse’un boks yaptığı bir sahne gibi telif hakkı koruması altındaki karakterlerin görüntüleri de yer aldı. Bu durum, aracın telif hakkı ihlalleri konusunda herhangi bir sınırlamaya sahip olmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: