Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının üzerinde

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki internet ve sosyal medya kullanımı hakkında güncel rapor hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

We Are Social ve Meltwater'ın hazırladığı Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’na göre dünya genelinde internet kullanıcı sayısı 5,52 milyara ulaştı. Dünya nüfusuna oranla internet kullanım oranı ise yüzde 67,5 olarak belirlendi.

Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 86,5

Türkiye’nin verilerine baktığımızda ise dünya ortalamasının çok üzerinde internet kullanıcı oranı elde edildi. Türkiye nüfusunun 74,41 milyonu internete erişiyor. Nüfusun internet kullanım oranı yüzde 86,5 olarak açıklandı.

İnternette günde ortalama 7 saat harcıyoruz

Türkiye kullanıcılar günde ortalama 7 saat vakit harcıyor. Dünya genelinde sosyal medyada geçirilen süre ortalama 2 saat 19 dakika iken, Türkiye’de günde ortalama 2 saat 37 dakika süre harcıyoruz. Türkiye’deki kullanıcıların tüm sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayısı ise 303 milyon 97 bin olarak belirlendi.

X, Instagram ve Facebook’un kullanıcı sayısı düştü, TikTok arttı

Bakan Uraloğlu, Türkiye’deki X (Twitter), Instagram ve Facebook platformlarının kullanıcı sayısının geçen seneye göre düştüğünü vurgulayarak, “Geçen yıl 22,7 milyon üyesi olan X platformunun Türkiye'deki kullanıcı sayısının yüzde 14,2 azalarak 19,5 milyona geriledi. Benzer bir şekilde Instagram kullanıcı sayısı da önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 53,8 milyona, Facebook kullanıcı sayısı da yüzde 1,3 azalarak 34,3 milyona düştü. Buna karşın TikTok'taki kullanıcı sayısı önceki yıla göre yüzde 9,3 artış göstererek 39 milyona ulaştı.” dedi.

Araştırmaya göre dünya genelindeki 16 yaş ve üzerindeki kullanıcıların cep telefonlarının internet özelliğine sahip olma oranı yüzde 96,2 olurken bu oran Türkiye’de yüzde 97,3 olarak belirlendi ve dünyada 7’inci sırada yer aldı.

Türkiye oyunda 6'ıncı sırada

Türkiye, oyun oynama istatistiğinde de ilk sıralarda yer aldı. 16 yaş üzerindeki internet kullanıcılarının herhangi bir cihazdan oyun oynama oranı dünya genelinde yüzde 84,1 iken bu oran Türkiye’de yüzde 92,6 olarak ölçüldü. Türkiye bu oran ile 6’ıncı sırada yer aldı.

Günlük TV izleme süresi dünya ortalamasının üzerinde

Sosyal medya kullanımının yanı sıra TV izleme süresinde de dünya ortalaması üzerinde süre harcıyoruz. Dünya genelinde günlük ortalama TV izleme süresi 3 saat 8 dakika iken, Türkiye’deki günlük ortalama TV izleme süresi 3 saat 34 dakika olarak ölçüldü. Türkiye, TV’ye en çok vakit harcayan 11’inci ülke oldu.

Türkiye’nin online alışveriş alkışkanlıkları hakkındaki verileri değerlendiren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"İnternet üzerinde satın alma alışkanlıklarına baktığımızda, dünya genelinde çevrim içi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55,2 iken, Türkiye'de yüzde 57,9'dur. Dijital içerik satın almalarına baktığımızda ise bu kullanıcıların her ay yaptığı satın alımlarının oranı dünyada yüzde 65,9 iken, Türkiye'de yüzde 65,4'tür. Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23,7 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 12,1'dir."

