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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Black Shark 2 yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ile gelecek

Xiaomi CEO'su geçtiğimiz aylarda yeni bir oyuncu telefonu çıkaracaklarının sinyalini vermişti. Şimdi ise Black Shark 2'nin Liquid Cool 3.0 teknolojisine sahip olacağı ortaya çıktı.
2 ay
1,9b
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3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Black Shark Skywalker olarak da bilinen Black Shark 2 çok yakında resmiyet kazanacak. Black Shark CEO'su Wu Shimin yeni nesil oyuncu telefonlarının Liquid Cool 3.0 adı verilen yeni bir sıvı soğutma teknolojisine sahip olacağını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor"
Shimin, Black Shark'ın cep telefonu sektöründe sıvı soğutma teknolojisinde öncülük ettiğini söylüyor. Yakında Liquid Cool 3.0 teknolojisini tanıtacaklarını açıklayan deneyimli yönetici kule tipi küresel sıvı soğutma sistemi olarak tanımladığı teknolojinin şirketin bir sonraki basın konferansında sahneye çıkacağını söyledi.

İki farklı varyantı olacak

Shimin, merakla beklenen Black Shark 2'nin ne zaman tanıtılacağını açıklamadı. Ancak önümüzdeki ay veya iki ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son raporlara bakılırsa oyun odaklı telefon Snapdragon 855 yonga seti il güçlendirilecek.
Ayrıca 8 GB ve 12 GB RAM'e sahip iki farklı varyantı olacak. Bununla birlikte cihazın Xiaomi Mi 9 gibi 27 W hızlı şarj desteği sunacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gizmochina.com/2019/03/05/black-shark-2-gaming-phone-will-come-with-liquid-cooling-3-0-launching-soon/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F5DFA3868 2 ay
120hz tazeleme hızı ile çıkarsınlar şu telefonu.
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Bukalemun 2 ay
Sony & SD 810 =2015
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 2 ay Bukalemun
Microsoft Lumia 950 XL'de de ... SD810 lu ... Halen de yedek olarak kullaniyorum oyle asiri da isinmiyor...
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