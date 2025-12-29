Huawei nova 14 Pro inceleme: Sınıfının en iyi ön ve arka kameralı telefonu

Tam Boyutta Gör Huawei orta-üst segmente iddialı giriş yapan Huawei nova 14 Pro modelini ülkemizde satışa sundu. Huawei nova 14 Pro, firmanın Pura ve Mate serisi gibi pahalı modellerinde bulunan kamera ve yapay zeka özelliklerini daha uygun fiyata sunmasıyla dikkat çekiyor.

Huawei, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de kamera konusunda iddialı duruşunu sürdürüyor. Bu defa sadece pahalı modellerde değil 39.999 TL’ye satılan Huawei nova 14 Pro modelinde de kamera anlamında epey başarılı teknolojilere yer veriliyor. Huawei nova 14 Pro’da 50 MP çözünürlük sunan çift ön kamera ve Ultra Chroma özelliğiyle dikkat çeken dörtlü arka kamera bulunuyor.

Ultra Chroma Özelliği ile Her Zaman Doğru Renkler

Telefon kameraları, renkleri doğru göstermekte zorluk çekiyor. Huawei bu sorunu ortadan kaldırmak için Ultra Chroma özelliğini geliştirdi. Daha önce Mate X6 ve Pura 80 Pro’da gördüğümüz bu özellik ilk defa nova serisinde kullanıma sunuldu. nova 14 Pro’daki 1.500.000 spektral kanal, çektiğiniz fotoğraftaki her renk detayını akıllıca tanımlıyor ve her tonun gerçeğe uygun olmasını sağlıyor. Bu sayede gözün gördüğü şekilde doğru ve doğal renkler elde ediyoruz. Gerçekçilikten uzak soluk veya abartılı renkler yerine gözün gördüğüne en yakın renkleri elde ediyoruz. Özellikle de renklerin birbirine yakın olduğu sahnelerde ve çok sayıda farklı renklerin olduğu sahnelerde Ultra Chroma etkisini rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer telefonlarla yaptığımız testlerde, çevredeki nesnelerin renklerine göre diğer renk tonlarının etkilendiğini görürken nova 14 Pro’da böyle bir sorun yaşamadık. Özetle Huawei nova 14 Pro, renkleri gözün gördüğü gibi gösterme konusunda rakiplerinden net bir şekilde önde.

Çift Ön Kamera: Geniş Açılı Selfie ve 2X Zoom Bir Arada

Günümüzde telefonlarda çok sayıda arka kamera lensi yer alırken selfie çekmek istediğimizde tek kameraya mahkum durumdayız. Kalabalık selfielerde arkadaşlarımız dışarıda kalıyor, yakın çekimlerde ise detaylar kayboluyor. Huawei bu duruma el atarak nova 14 Pro’da 50MP Ön Ultra Portre Çift Kamera teknolojisi ile devrim yaratıyor. 50 MP ve 8 MP çözünürlüğündeki iki adet ön kamera ile kusursuz selfieler çekmenize imkan tanıyor. 0.8X-5X arasında özgürce geçiş yapılıyor. 2X optik zoom ve 5X dijital zoom destekliyor. Her mesafede mükemmel portreler yakalarken video kaydında da bizleri şaşırtıyor. 4K 60 FPS video kayıt yeteneği ile bu telefonu Vlog kamerası olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla kalabalık selfieler çekerken 0.8x açıyı, makyajınızdaki detayları çekmek istediğinizde ise 2X optik zoomlu ön kamerayı kullanarak farklı senaryolarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Dörtlü Arka Kamera: Değiştirilebilir Diyafram, 2X Zoom, Ultra Geniş Açı ve Makro

Akıllı telefon kameralarının ışık performansını etkileyen en önemli şey diyafram açıklığıdır. Diyafram ne kadar büyükse o kadar fazla ışık alır. Gece çekimleri için açık diyafram, aydınlık ortamlarda ise kapalı diyafram değeri tercih edilir. Akıllı telefonlarda profesyonel kameralardan farklı olarak tek diyafram açıklığı değeri gördük. Huawei nova 14 Pro ise diyagram açıklığını F1.4-F4.0 arasında fiziksel olarak değiştiren Ayarlanabilir Fiziksel Diyafram özelliği sunuluyor. Böylece her ışık koşulunda en ideal çekimi yakalıyor. 50 MP çözünürlüğündeki ana kamerada bu özelliğe ek olarak OIS desteği de mevcut.

12 MP çözünürlüğünde Telefoto Portre Kamera sayesinde 3X optik zoom ve 30X dijital zoom yapılıyor. OIS desteği sayesinde yakın çekimlerde titremeler en aza indiriliyor. 8 MP çözünürlüğündeki Ultra Geniş Makro Kamera ise 112° Geniş Açıyla çekim ve 2cm Makro Çekim özellikleri sunuyor.

Ultra Hızlı Anlık Çekim & AI En İyi İfade

Hayat hızlı ilerliyor ve bazı hareketli sahneleri çekmek istediğinizde telefonlar bulanık çekim yapabiliyor. Huawei nova 14 Pro’nun Ultra Anlık Hızlı Görüntü özelliği hem ön hem de arka kamerasındaki çift deklanşör teknolojisi sayesinde hem netlik hem de doğru pozlamayı aynı karede birleştiriyor. Hareketli nesnelerin bulanık çıkmasını engelliyor.

Kalabalık selfie çekmek istediğinizde birinin gözü kapalı çıktığı için tüm fotoğraf kullanılamaz duruma gelebiliyor. Herkesin en güzel olduğu anı yakalamak zor oluyor. Bu telefondaki Yapay Zeka ile En İyi İfade (AI Best Expression) özelliği ise fotoğraftaki her bir kişi için en iyi ifadeyi akıllıca sunarak kullanılamaz fotoğrafları kullanılabilir hale getiriyor. “Gözüm kapalı çıktı”, “Ağzım açık çıktı” gibi sorunlar tarihe karışıyor.

Kamera Özeti: Sınıfının En İyi Kamerası

Huawei nova 14 Pro, 39.999 TL’lik fiyata satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefon. Hem ön hem de arka kamerası sınıfındaki rakiplerinin çok ötesinde. Kamera birinci önceliğiniz ise amiral gemisi telefonlara yüksek fiyatlar ödemek yerine Huawei nova 14 Pro’yu satın alarak tasarruf yapabilirsiniz.

Tasarım ve Ekran

Huawei nova 14 Pro yeni Yeni Yıldız Yörüngesi Tasarımı (Star Orbit Ring) kamera tasarımı ve ince çerçeveli kavisli ekranıyla oldukça şık görünüme sahip. Ülkemizde Kristal Mavisi, Beyaz ve Siyah renk seçeneği mevcut. İncelemememiz için gönderilen Kristal Mavisi rengin kristal buz dokuları (Ice Crystal Texture) ışıkta parıldayarak etkileyici görünüm sunuyor. Telefonun 7,78 mm ince gövdesi telefonu elde tutmayı kolaylaştırıyor. 6.78 inç boyutundaki devasa ekranına rağmen tek elle rahatlıkla kullanılabiliyor. Arkada ve önde çizilmeyi önleyen özel bir katman kullanılıyor. Ayrıca kutudan ekran koruyucu uygulanmış bir şekilde çıkıyor. Bu ekran koruyucu, telefonun ölçüleriyle birebir aynı ölçülere ve gerçekçi cam hissiyatına sahip.

Telefonda LTPO OLED ekran teknolojisi ve 2776 x 1224 piksel ekran teknolojisi kullanılıyor. 1080p’li rakiplerinden bir miktar daha yüksek çözünürlüğe sahip. 1.200 nite kadar parlaklık, HDR ve 1-120 Hz Adaptif Yenileme Hızı, P3 geniş renk gamı ve 2160 Hz PWM karartma desteği mevcut. Telefonun ekranı düşmelere karşı SGS 5 yıldızlı düşme dayanıklılığı ve su/toza karşı IP65 sertifikasına sahip.

Huawei nova 14 Pro tasarımsal anlamda etkileyici görünüyor. Bu telefonu gören arkadaşlarım, hangi model olduğunu merak ettiler ve kullanmak istediler. Ayrıca ekranın renk kalitesi, parlaklık seviyesi ve kontrast seviyesi gayet başarılı. Tasarım ve ekran konusunda beş yıldızı hak ediyor.

12 GB RAM ile geliyor

Rakiplerinde 8 GB RAM ve 128 GB gibi düşük kapasiteler görürken Huawe nova 14 Pro’da 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına yer veriliyor. Bu da yoğun işlemleri rahatlıkla yapabileceğiniz ve bol bol fotoğraf ve video çekebileceğiniz anlamına geliyor.

Batarya Kapasitesi ve Yüksek Hızlı Şarj

Huawei nova 14 Pro, bir günü rahatlıkla çıkarabilen 5.100 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. 100W HUAWEI SuperCharge Turbo desteği sayesinde 5 dakikalık şarj ile 5,3 saatlik video izleme süresi elde ediliyor. nova 14 Pro ile uzun saatler oyun oynayabilir, kısa sürede şarj ederek maceraya devam edebilirsiniz.

Yapay Zeka Özellikleri

HarmonyOS 5.0 işletim sistemi yüklü olarak gelen telefonda yapay zeka destekli çok sayıda özellik mevcut. Bu özelliklerden en sevdiğim Yapay Zekâ Hareket Kontrolü (AI Gesture Control) özelliği oldu. Ekrana dokunmadan sayfa kaydırma ve ekran görüntüsü alma gibi işlemleri yapabiliyoruz. Örneğin mutfakta yemek yaparken ve ellerim ıslakken ekranı el hareketlerimle aşağıya kaydırarak yemek tarifinin devamını görüntüleyebiliyorum.

Yapay Zeka ile En İyi İfade (AI Best Expression) : Birden fazla grup fotoğrafı arasından en uygun ifadeyi seçer, böylece herkes aynı görüntüde mükemmel görünür.

: Birden fazla grup fotoğrafı arasından en uygun ifadeyi seçer, böylece herkes aynı görüntüde mükemmel görünür. Yapay Zekâ Hareket Kontrolü (AI Gesture Control) : Elinizi sallayarak web sayfalarını gezme veya videoları kaydırma özelliği, benzersiz bir rahatlık sağlar.

: Elinizi sallayarak web sayfalarını gezme veya videoları kaydırma özelliği, benzersiz bir rahatlık sağlar. AI Gürültü Engelleme : Konuşmalar sırasında arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak tespit edip ortadan kaldırarak, 95 dB’e kadar gürültülü ortamlarda bile sesinizin net bir şekilde duyulmasını sağlar.

: Konuşmalar sırasında arka plan gürültüsünü gerçek zamanlı olarak tespit edip ortadan kaldırarak, 95 dB’e kadar gürültülü ortamlarda bile sesinizin net bir şekilde duyulmasını sağlar. AI Mesajlaşma : Telefonunuz ekranınıza bakan birini algıladığında bildirimi gizli tutar ve giyilebilir cihazınızda en son bilgileri gerçek zamanlı olarak almanızı sağlar.

: Telefonunuz ekranınıza bakan birini algıladığında bildirimi gizli tutar ve giyilebilir cihazınızda en son bilgileri gerçek zamanlı olarak almanızı sağlar. AI Temalar: HUAWEI nova 14 Pro, telefon kullanıcıları için ana ekran ve kilit ekranlarını daha etkileşimli hale getiren AI destekli temalar sunuyor. Air Hoops teması ile kilit ekranınızda basket oynayabilir, Emoji Crush teması ile dinamik emojiler geliyor.

Google Desteği: Gbox ile Sorun Yok

Huawei telefon almayı düşünenlerin en büyük çekincesi Google servisleri ve Play Store desteği oluyor. Eskiden bu servisleri eklemek için uğraş gerekirken artık birkaç basit tıklamayla bunları ekleyebilmek mümkün. Huawei AppGallery uygulama mağazasında popüler uygulamaların neredeyse tamamı mevcut. DonanımHaber mobil uygulamamızı da AppGallery’den sorunsuzca indirebilirsiniz. Daha fazlasını isterseniz AppGallery üzerinden edinebileceğiniz MicroG servisi ile telefonunuza Play Store ve Google uygulamalarını indirebiliyorsunuz.

Aşağıdaki 3 adım ile hızlıca aradığınız uygulamalara erişebilirsiniz:

“Huawei AppGallery” uygulama mağazasına girip, Youtube uygulamasını aratıp indirin ve indirme sırasında, telefonunuzun sizden isteyeceği “MicroG Servis” iznini verin. Yeniden AppGallery’ye girip, arama çubuğuna Gbox yazarak Gbox uygulamasını indirin. Gbox uygulamasına girin. Gbox uygulamanızın ana sayfasında artık bir Google Play Store göreceksiniz. Google Play Store’un üzerine basılı tuttuğunuzda çıkan seçeneklerden “Kısayol ekle”ye tıklarsanız, Google Play Store’un artık mobil cihazınızda ana sayfanızda bir ikon olarak yer aldığını göreceksiniz. Play Store’dan dilediğiniz uygulamayı yükleyerek sorunsuz kullanabilirsiniz.

Sonuç

Orta-üst segmentte yer alan Huawei nova 14 Pro, iddialı fiyatı ve dolu dolu teknik özellikleriyle cazip telefonlar arasına girmeyi başarıyor. Ön kamera, arka kamera, tasarım ve ekran konusunda ise sınıfının en iyisi olduğunu söyleyebilirim. Odağınızda sosyal medya içerikleri üretmek, kusursuz selfie'ler çekmek ve şık bir tasarıma sahip olmak varsa Huawei nova 14 Pro size göre. "Gerçek renk" iddiasını her karede kanıtlayan bu cihaz, gençlerin ve teknoloji meraklılarının beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

Huawei nova 14 Pro Teknik Özellikleri

Boyutlar : Uzunluk: 163,4 mm, Genişlik: 75,0 mm, Kalınlık: 7,78 mm

: Uzunluk: 163,4 mm, Genişlik: 75,0 mm, Kalınlık: 7,78 mm Ağırlık : 207 g (pil dahil)

: 207 g (pil dahil) Ön Kamera :

-50 MP Ön Ultra Portre Çift Kamera (F2.0) +8 MP Yakın Çekim Portre Ön Kamera (F2.2)

-Ön Kamera Yakınlaştırma Modları: 2x optik yakınlaştırma ve 5x dijital yakınlaştırma

-Ön Kamera Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 × 6144 piksele kadar

-Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksele kadar.

: -50 MP Ön Ultra Portre Çift Kamera (F2.0) +8 MP Yakın Çekim Portre Ön Kamera (F2.2) -Ön Kamera Yakınlaştırma Modları: 2x optik yakınlaştırma ve 5x dijital yakınlaştırma -Ön Kamera Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 × 6144 piksele kadar -Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksele kadar. Arka Kamera :

-50 MP RYYB Ayarlanabilir Diyaframlı Kamera + 12 MP RYYB Optik Zoomlu Telefoto Portre Kamerası + 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera + 1.500.000 spektral kanallı Ultra Chroma Kamera

-Arka Kamera Yakınlaştırma Modları: 3x optik yakınlaştırma (3x yakınlaştırma yaklaşık bir değerdir; lens odak uzaklıkları sırasıyla 16 mm, 24 mm ve 69 mm'dir) ve 30x dijital yakınlaştırma.

-Arka Kamera Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 × 6144 piksele kadar.Arka Kamera Video Çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksele kadar.

: -50 MP RYYB Ayarlanabilir Diyaframlı Kamera + 12 MP RYYB Optik Zoomlu Telefoto Portre Kamerası + 8 MP Ultra Geniş Makro Kamera + 1.500.000 spektral kanallı Ultra Chroma Kamera -Arka Kamera Yakınlaştırma Modları: 3x optik yakınlaştırma (3x yakınlaştırma yaklaşık bir değerdir; lens odak uzaklıkları sırasıyla 16 mm, 24 mm ve 69 mm'dir) ve 30x dijital yakınlaştırma. -Arka Kamera Fotoğraf Çözünürlüğü: 8192 × 6144 piksele kadar.Arka Kamera Video Çözünürlüğü: 3840 × 2160 piksele kadar. Ekran :

-6,78 inç Kusursuz Dörtlü Kavisli Ekran

-Renkler: 1,07 milyar renk, P3 geniş renk gamı

-Çözünürlük: FHD+ 2776 × 1224 Piksel

1-120 Hz LTPO Uyarlanabilir Yenileme Hızı, 2160 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, 300 Hz Dokunma Örnekleme Hızı

: -6,78 inç Kusursuz Dörtlü Kavisli Ekran -Renkler: 1,07 milyar renk, P3 geniş renk gamı -Çözünürlük: FHD+ 2776 × 1224 Piksel 1-120 Hz LTPO Uyarlanabilir Yenileme Hızı, 2160 Hz Yüksek Frekanslı PWM Karartma, 300 Hz Dokunma Örnekleme Hızı RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama 512 GB

512 GB Batarya Kapasitesi : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Şarj Hızı : 100W HUAWEI SuperCharge Turbo

: 100W HUAWEI SuperCharge Turbo EMUI 15

HarmonyOS 5.0

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

