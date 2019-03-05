Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor

Microsoft'un Chromebook rakipleri ve çift ekranlı cihazlar için Windows'un yeni hafif bir sürümü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çift ekranlı cihazlar için kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapılan Windows Lite adlı işletim sistemini çalıştıracak olan donanımların ise yıl sonunda piyasaya sürüleceği belirtildi.

Hedef Chrome OS

Aslına Microsoft'un Windows Lite adındaki bu işletim sistemini geliştirdiği biliniyordu ancak projenin ne zaman somut bir hal alacağı belli değildi. The Verge'nin haberine göre Windows Lite'ın arayüzü, Windows işletim sisteminden çok farklı olmayacak. Şirketin başlangıçta çift ekranlı cihazları hedef alıyor gibi göründüğü, ancak asıl hedefinin Chromebook rakiplerinin öne çıkmasını sağlamak olduğu ifade ediliyor.

https://www.theverge.com/2019/3/4/18249679/microsoft-windows-lite-dual-screen-devices-chromebooks-report

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Microsoft'un Windows Lite'ı tam olarak ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil. Yazılım devi’nin ABD’deki okullarda popülerlik kazanmasına yıllardır seyirci ve bu gidişata bir son vermek istiyor. Şirketinayında düzenlenecek olan bir konferansta,ile ilgili daha somut bilgiler vermesi bekleniyor.