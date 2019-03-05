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Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor

Microsoft, çift ekranlarda kullanılmak üzere Windows'un hafif bir sürümünü geliştiriyor. Windows Lite olarak adlandırılacak olan işletim sistemi katlanabilir telefonlarda da kullanılabilecek.
2 ay
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Cep İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, çift ekranlı cihazlar için Windows Lite versiyonunu geliştiriyor
Microsoft'un Chromebook rakipleri ve çift ekranlı cihazlar için Windows'un yeni hafif bir sürümü üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Çift ekranlı cihazlar için kullanıcı arayüzünde değişiklikler yapılan Windows Lite adlı işletim sistemini çalıştıracak olan donanımların ise yıl sonunda piyasaya sürüleceği belirtildi.

Hedef Chrome OS

Aslına Microsoft'un Windows Lite adındaki bu işletim sistemini geliştirdiği biliniyordu ancak projenin ne zaman somut bir hal alacağı belli değildi. The Verge'nin haberine göre Windows Lite'ın arayüzü, Windows işletim sisteminden çok farklı olmayacak. Şirketin başlangıçta çift ekranlı cihazları hedef alıyor gibi göründüğü, ancak asıl hedefinin Chromebook rakiplerinin öne çıkmasını sağlamak olduğu ifade ediliyor.
Microsoft'un Windows Lite'ı tam olarak ne zaman piyasaya süreceği henüz belli değil. Yazılım devi Chrome OS’nin ABD’deki okullarda popülerlik kazanmasına yıllardır seyirci ve bu gidişata bir son vermek istiyor. Şirketin Mayıs ayında düzenlenecek olan bir konferansta, Windows Lite ile ilgili daha somut bilgiler vermesi bekleniyor.

https://www.theverge.com/2019/3/4/18249679/microsoft-windows-lite-dual-screen-devices-chromebooks-report Yorum Yaz
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danlabilic 2 ay en beğenilen
lumialar geri dönse keşke bu os la
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mahsur kalan adam 2 ay
Şu versiyon çıksa da tablete kursam
Windows 10 s denedim ancak win 10 pro istiyor tablette sadece home sürümü destekliyor
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esmerbuyucu 2 ay
Windows Mobile'ı geri döndürmeliler yavaş yavaş, sektör mobil de Microsoft bunu görmüyor mu...
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scorpion20 2 ay
lite yazınca lite olmuyor, önce fazlalıkları azaltsın
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yorumculuklar 2 ay
Windows ne kadar litelaşmayı denerse denesin, eskiden kalma bir yük var üstünde. Eski yapılardan kurtulamadığı sürece bu yük oluşmaya devam edecek ne yazık ki. Linux'a olan oyun desteği artsa direkt yapıştır geç...
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danlabilic 2 ay en beğenilen
lumialar geri dönse keşke bu os la
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