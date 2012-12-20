BlackBerry PlayBook, 2.1.0.1314 sürümüne güncellendi





RIM firmasının tablet pazarında iddialı olmak adına yaklaşık iki yıl önce pazara sunduğu ve dönemin üst seviye donanım özelliklerini biraraya toplayan PlayBook tablet modeli, aradan geçen zamana karşın halen popülerliğini koruyor.





RIM de tablet modelinin satışı sona ermesine rağmen güncelleme desteğini devam ettiriyor. Bugün itibariyle PlayBook modeli için 2.1.0.1314 sürüm numaralı bir güncelleme yayınlandı.





37MB büyüklüğündeki güncelleme büyük bir değişiklik içermiyor. Geliştiricilere Adobe Air ve Adobe Flash desteği sunmasının yanında mail gönderme uygulamasında küçük değişiklikler ve performans iyileştirmeleri barındırıyor.





Güncelleme hali hazırda kullanıcılara gönderilmekte.

http://crackberry.com/blackberry-playbook-os-updated-2101314