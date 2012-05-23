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BlackBerry Playbook, TTNET tarafından satışa sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
19,5b
1
225
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl RIM firmasının tablet segmentine sunduğu BlackBerry Playbook modeli, uzun bir aradan sonra resmi olarak ülkemizde de satışa başladı.

7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP 4430 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama, WiFi, Bluetooth, GPS, 5MP arka/3MP ön kamera, 1080p video kaydı desteği özelliklerine sahip BlackBerry Playbook modeli, Playbook OS 2.0 adında gelişmiş fonksiyonlar sunan işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Model 24 aylık taahhütte ayda 24.90TL, 36 aylık taahhütte ayda 19.90TL şeklinde müşterilere sunuluyor. Kredi kartına ise 12 taksit yapılabiliyor. Paket içeriğine 1 yıl sınırsız WiFi erişimi de dahil.

Ürün aynı koşullarda Türk Telekom bayilerinde de satışa sunuldu.

http://www.ttnet.com.tr/web/527-2792-1-1/tur/evde_ttnet/kampanyalar_-_cihaz_kampanyalari/blackberry_playbook_kampanyasi Yorum Yaz
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jovanovic 7 yıl en beğenilen
KİMSE KOTA İSTEMİYOR TTNET....
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Stanislas Xavier 7 yıl
Playbookdaki kalın çerçevelerde de dokunmatik sensör var işletim sisteminde uygulama kapatmak ve başka işlemler için kullanılıyor. parmağını çerçeveden başlayarak sürüklüyorsun aynı şey palm in webos cihazlarında da vardı çünkü arayüz çok benziyor,
çok kalın olması kötü fakat tutmak için gerekli,çok ince olursa gereksiz dokunmalara sebebiyet verebilir.Bunun dışında cihaz çok iyi bir cihaz ios kadar akıcı tek işletim sistemi ve arayüz gerçekten çok iyi ama en büyük eksiği uygulama ve bence ekran çözünürlüğü bunu dışında harika bir alet ve bu fiyata kesinlikle alınır.
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Playbookdaki kalın çerçevelerde de dokunmatik sensör var işletim sisteminde uygulama kapatmak ve başka işlemler için kullanılıyor. parmağını çerçeveden başlaya...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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captain89 6 yıl
Gps I bir ise yaramiyor. Kesinlikle alma.Ben sattim cihazi sukur ki...
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basyigit86 6 yıl
şu an dartyde 330 tl..kullananlar memnun mu alınır mı sizce?
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DH Misafiri 7 yıl
Playbook alacaksaniz bile kesinlikle TTnet'ten almayin
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NevNiyaz 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Playbook alacaksaniz bile kesinlikle TTnet'ten almayin

ttnetten aldım hiç bi sorun yaşamadım
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Retiplazmik Endoklum 7 yıl
Araştırdım,almak için gittim,aa o da ne? Stok yok!TTNET'ten beklenmeyen bir hareket mi?Tabi ki hayır!
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DH Misafiri 7 yıl
kullanmadan camura tmayın arkadaşlar ürün gayet güzel kullanışlı hızlı kendi işletim sistemi var kolaylıklada android uygulamalarınız bir program aracılığı ile ceviriyor ve calıştırıyor fiyatıda uygun kullanımı zevkli zaten marka ben kullanıyorum gayette memnunum taahhüt kısmı niye rahatsız ediyor anlamadım taksitli alış veriş gibi adam size 24 ay vade yapıyor bu fiyata bu kadar taksit nerde var daha ne istiyorsunuz
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mustafa2211 7 yıl
Arkadaslar bu cihazi almak istiyorum ama kullanan arkadaslar yardimci olabilirlermi, acaba cihazin web tarayicisi pdf goruntuleyebiliyormu? Yani sayfada yerlesik olan pdf dosyalari gozukuyormu yoksa siyah ekranmi veriyor arkadaslar?
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multigen 7 yıl mustafa2211
mustafa2211

Arkadaslar bu cihazi almak istiyorum ama kullanan arkadaslar yardimci olabilirlermi, acaba cihazin web tarayicisi pdf goruntuleyebiliyormu? Yani sayfada yerlesik olan pdf dosyalari gozukuyormu yoksa siyah ekranmi veriyor arkadaslar?

Açmaya çalıştığınız sayfada yerleşik PDF varsa, tarayıcı direk olarak diske download ediyor, sonra acrobat vs ile istediğiniz gibi açıyorsunuz. Çok kolay hiç bir sorun yaşamazsınız.
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DH Misafiri 7 yıl
Burası yeri değil ama 14 yıldır kullandığım çok güzel numaralı ev telefonumu TT yüzünden kapatmak zorunda kaldım. Konuş konuşma 25 TL. fatura geliyordu.Boşu boşuna ödediğim paralar için hakkımı helal etmiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Playbook acaba bb telefonlar dışında da 3g bağlantı yapıp internete girmek mümkün müdür?
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pıtıpıs 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Playbook acaba bb telefonlar dışında da 3g bağlantı yapıp internete girmek mümkün müdür?

Mumkun ve gercekten cok basit max. 5snyede internete baglanmis oluyor.
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captain89 7 yıl
Bu kötü oldu iste ya offf
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tekeskiya 7 yıl
çin malı bi android tablet almıştım öylesine oyun ve çocuğa çizgi film izletmek için, o konuda gayet iyi iş görüyor ki çok dandik ama :D
fiyatı 160 tl idi :D ama teknoloji olarak beni kasmedi, telefona bile takla attıran biri olarak çin malı sönük kaldı biraz.
baktım olmuyor bikaç fiyat ve kalite araştırmasından ve yorum okuduktan sonra blackberry playbook almaya karar verdim.
dün akşam karar verdim ve bu sabah aldım, cihaz henüz elimde değil ama akşama incelemelerimi yapmak için sabırsızlıkla bekliyorum :D
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shaqzilla 7 yıl
Blackberry plabook artık üretmeyeceğini açıkladını almak isteyenlere duyurulur.
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zabit_ersin 7 yıl shaqzilla
shaqzilla

Blackberry plabook artık üretmeyeceğini açıkladını almak isteyenlere duyurulur.

16 gb modelinin üretilmeyeceği açıklandı, 32 ve 64 gb modelleriyle devam edilecek..
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bountr 7 yıl shaqzilla
shaqzilla

Blackberry plabook artık üretmeyeceğini açıkladını almak isteyenlere duyurulur.

Git bir daha oku :) Ne kadar salak haber yapıyor bu gazeteler. Sadece 16 gb modeli üretilmeyecek, o da fazla talep görmediği için. 32 ve 64 gb modelleri üretimine devam edilecek. Playbook 4G çıkacak yakında, ne üretimden kalkması??
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captain89 7 yıl
Elinde playbook u olanlar su android üzerinden skype işine el atabilir mı bir zahmet! Yapacağınız android player i kurup oradan da skype indirip calisip çalışmadığını kontrol etmek....yardımcı olan arkadaslara sonsuz tesekkurler
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ahmety 7 yıl
usb olayı nedir cihazda mesela 3g vin taksak internete bağlanabilme özelliği varmıdır bilgi verırmısınız sadece wifi denmı bağlanıyor
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captain89 7 yıl captain89
captain89

Elinde playbook u olanlar su android üzerinden skype işine el atabilir mı bir zahmet! Yapacağınız android player i kurup oradan da skype indirip calisip çalışmadığını kontrol etmek....yardımcı olan arkadaslara sonsuz tesekkurler

cevap beklemekteyim hala... Kendi mesajima alinti yaptim..... =)
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