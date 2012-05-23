BlackBerry Playbook, TTNET tarafından satışa sunuldu

Haber Editörü
Geçen yıl RIM firmasının tablet segmentine sunduğu BlackBerry Playbook modeli, uzun bir aradan sonra resmi olarak ülkemizde de satışa başladı.
7 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli OMAP 4430 işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama, WiFi, Bluetooth, GPS, 5MP arka/3MP ön kamera, 1080p video kaydı desteği özelliklerine sahip BlackBerry Playbook modeli, Playbook OS 2.0 adında gelişmiş fonksiyonlar sunan işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
Model 24 aylık taahhütte ayda 24.90TL, 36 aylık taahhütte ayda 19.90TL şeklinde müşterilere sunuluyor. Kredi kartına ise 12 taksit yapılabiliyor. Paket içeriğine 1 yıl sınırsız WiFi erişimi de dahil.
Ürün aynı koşullarda Türk Telekom bayilerinde de satışa sunuldu.
http://www.ttnet.com.tr/web/527-2792-1-1/tur/evde_ttnet/kampanyalar_-_cihaz_kampanyalari/blackberry_playbook_kampanyasi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çok kalın olması kötü fakat tutmak için gerekli,çok ince olursa gereksiz dokunmalara sebebiyet verebilir.Bunun dışında cihaz çok iyi bir cihaz ios kadar akıcı tek işletim sistemi ve arayüz gerçekten çok iyi ama en büyük eksiği uygulama ve bence ekran çözünürlüğü bunu dışında harika bir alet ve bu fiyata kesinlikle alınır.