BlackBerry Z10'un parçaları, 4.3 inç'lik bir ekran boyutuna işaret ediyor

30 Ocak'ta düzenleyeceği bir lansmanla birlikte yeni işletim sistemi Blackberry 10 ve bu işletim sistemiyle çalışacak olan yeni cihazlarını tanıtacak olan RIM'in tamamen dokunmatik ekrana sahip olan modeli Z10 detaylanmaya devam ediyor.





Son olarak ETrade Supply sitesinin Z10'a ait parçaları bir araya getirerek yayınladığı videoda LCD panel, dokunmatik ekran sayısallaştırıcı ve çeşitli parçalara ait görüntüleri de sızdırılmış oldu. Videoda yer alan bu parçalara baktığımızda cihazın 4.3 inç'lik bir ekran boyutuna ve yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığa sahip olması muhtemel görünüyor. Ayrıca, microSD kart yuvası ve SIM kart yuvasının da görüldüğü videoda SIM kart yuvasının parçaya göre değiştirilebilir tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.





BlackBerry 10 ve yeni cihazlarıyla akıllı telefon pazarında daha iyi yerlere gelmek için yeni bir sayfa açan RIM'in nasıl bir performans sergileyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://n4bb.com/blackberry-z10-oem-parts-surface-online-confirms-4-3-screen-video/