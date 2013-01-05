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BlackBerry Z10'un parçaları, 4.3 inç'lik bir ekran boyutuna işaret ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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30 Ocak'ta düzenleyeceği bir lansmanla birlikte yeni işletim sistemi Blackberry 10 ve bu işletim sistemiyle çalışacak olan yeni cihazlarını tanıtacak olan RIM'in tamamen dokunmatik ekrana sahip olan modeli Z10 detaylanmaya devam ediyor.

Son olarak ETrade Supply sitesinin Z10'a ait parçaları bir araya getirerek yayınladığı videoda LCD panel, dokunmatik ekran sayısallaştırıcı ve çeşitli parçalara ait görüntüleri de sızdırılmış oldu. Videoda yer alan bu parçalara baktığımızda cihazın 4.3 inç'lik bir ekran boyutuna ve yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığa sahip olması muhtemel görünüyor. Ayrıca, microSD kart yuvası ve SIM kart yuvasının da görüldüğü videoda SIM kart yuvasının parçaya göre değiştirilebilir tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. 

BlackBerry 10 ve yeni cihazlarıyla akıllı telefon pazarında daha iyi yerlere gelmek için yeni bir sayfa açan RIM'in nasıl bir performans sergileyeceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://n4bb.com/blackberry-z10-oem-parts-surface-online-confirms-4-3-screen-video/ Yorum Yaz
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lordrdley 6 yıl en beğenilen
içimden bir ses bu sefer Blackberry bir şeyler yapacak diyor.
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icg 6 yıl
tasarımı şık olmuş, bakalım donanım ve yazılım ne sunacak..
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bz9ai 6 yıl
9800'ın yenilenmiş halini çıkarsalar da alsak ya.9810 ürettiler bize gelmiyor nasıl işse.
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DH Misafiri 6 yıl
torch kullanıyorum i phone 4 s yada 5 almadın sır bu telefonu bekliyorum sabırsızlıkla inş umduğum gibi çıkar
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lordrdley 6 yıl en beğenilen
içimden bir ses bu sefer Blackberry bir şeyler yapacak diyor.
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sinanx 6 yıl
Elemanın bilekliğe dikkat.
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