iPhone 17 Air ne kadar olacak? İşte beklenen fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Air modelinin ince ve hafif bir tasarıma sahip olması beklenirken, iPhone 17 Pro modellerine kıyasla bazı tavizler vereceğini gösteriyor. Bunlar arasında; tek arka kamera, tek hoparlör ve daha güçlü A19 Pro çipi yerine A19 çipi yer alıyor.

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iPhone 17 Air fiyatı (beklenen)

Bloomberg’den Mark Gurman, iPhone 17 Air fiyatının 899 dolardan başlayacağını söylüyor. Yani, iPhone 16 Plus ile aynı fiyat etiketine sahip olacak. Bu mantıklı bir iddia çünkü; iPhone 17 Air modeli, mevcut Plus modelinin yerine geleceğine dair çok fazla söylenti var. Peki, iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak?

Söylentilere göre, iPhone 17 Air ultra ince ve hafif tasarımına rağmen mevcut iPhone'larla aynı seviyede pil ömrü sunacak. Muhtemelen, iPhone 16 ile aynı batarya kapasitesine sahip olacak. Daha yüksek yoğunluklu pil, Apple'ın güç tasarruflu C1 modemi ve daha büyük pil için daha fazla dahili alan sağlayan Ultra Geniş kameranın olmaması, cihazın ince, hafif ancak pil ömrü açısından zayıf olmamasını sağlayacak. iPhone 17 Air’ın çerçevelerinin iPhone 16 Pro’lardaki kadar ince olacağı da iddia ediliyor.

iPhone 17 Air modelinde Kamera Denetimi düğmesi olacak. Bu düğme, kameraya ve ilgili ayarlara hızlı erişim sağlasa da iPhone 16 kullanıcılarının yaygın olarak kullandığı bir düğme değil ve genellikle devre dışı bırakılıyor.

iPhone 17 Air modelinin 120Hz ProMotion desteğine sahip 6.6 inç ekran, dinamik ada, A19 çipi, tek 48 megapiksel arka kamera, C1 modem ve yalnızca e-SIM desteğiyle (dünya genelinde) gelmesi bekleniyor.

iPhone 17 Air özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.6 inç, 120Hz, ProMotion, Dinamik Ada, OLED ekran

İşlemci: Apple A19 çip

Arka kamera: 48 megapiksel

Ön kamera: 24 megapiksel

Bağlanabilirlik: WiFi 7, Apple C1

Bellek: 8 GB RAM

İncelik: 5.5 mm

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iPhone 17 Air fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı