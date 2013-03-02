BlackBerry yeni bir tablet hazırlığında





Blackberry'nin mobil pazardaki son ve en kritik hamlesi olarak gösterilen BlackBerry 10 işletim sistemi ilk olarak Z10 modeli üzerinde boy gösterirken, ilerleyen aylarda BlackBerry Playbook tablet için de güncelleme halinde yayınlanacak. Firma yeni bir BB10 tableti için de temkinli konuşmuş ve şimdilik pazarın izlendiği açıklaması yapılmıştı.





Ancak firmanın Asya Pasifik bölümü başkanı Sarim Aziz, yıl sona ermeden BlackBerry'nin bir tablet pazara sunmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü bir röportajda dile getirdi. Aziz ayrıca PlayBook için BB10 güncellemesinin de önümüzdeki aylarda hazır olacağını ifade etti.





Firmanın yeni bir tablet için umutsuz konuşması sonrasında Aziz'in açıklamaları biraz sürpriz oldu. Yeni tabletin ne tür özellikler taşıyacağı bilinmiyor. Ancak PlayBook modeline bakıldığında, döneminin ilerisinde özelliklere sahip olduğu ve iki yıldır da güncelleme almaya devam ettiği görülecektir. Yeni BB10 tabletinin de aynı çizgiyi devam ettirmesi muhtemel.





Aziz ayrıca uygulama mağazasının Temmuz ayında 100 bin barajını geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Ancak bunun ne kadarının Android portu olacağını belirtmedi.

http://www.intomobile.com/2013/03/02/blackberry-10-tablet-unveiled-later-year-playbook-get-bb10-update