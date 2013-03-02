BlackBerry yeni bir tablet hazırlığında

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Blackberry'nin mobil pazardaki son ve en kritik hamlesi olarak gösterilen BlackBerry 10 işletim sistemi ilk olarak Z10 modeli üzerinde boy gösterirken, ilerleyen aylarda BlackBerry Playbook tablet için de güncelleme halinde yayınlanacak. Firma yeni bir BB10 tableti için de temkinli konuşmuş ve şimdilik pazarın izlendiği açıklaması yapılmıştı.
Ancak firmanın Asya Pasifik bölümü başkanı Sarim Aziz, yıl sona ermeden BlackBerry'nin bir tablet pazara sunmak için hazırlıklarını sürdürdüğünü bir röportajda dile getirdi. Aziz ayrıca PlayBook için BB10 güncellemesinin de önümüzdeki aylarda hazır olacağını ifade etti.
Firmanın yeni bir tablet için umutsuz konuşması sonrasında Aziz'in açıklamaları biraz sürpriz oldu. Yeni tabletin ne tür özellikler taşıyacağı bilinmiyor. Ancak PlayBook modeline bakıldığında, döneminin ilerisinde özelliklere sahip olduğu ve iki yıldır da güncelleme almaya devam ettiği görülecektir. Yeni BB10 tabletinin de aynı çizgiyi devam ettirmesi muhtemel.
Aziz ayrıca uygulama mağazasının Temmuz ayında 100 bin barajını geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Ancak bunun ne kadarının Android portu olacağını belirtmedi.
http://www.intomobile.com/2013/03/02/blackberry-10-tablet-unveiled-later-year-playbook-get-bb10-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple piyasaya girdiğinde tablet pazarı diye bir şey yoktu ki, zaten ilk tableti onlar çıkardığı için fiyat politikasını da onlar belirledi, millet beğenmiş ki o fiyata almış.O dönemde kimse uygulama derdinde de olmadığı için sorun olmamıştı.Yanlış anlamayın, ben tüketiciyim, Apple'ı savunmuyorum.Uygulama konusuna gelirsek, BB10'daki uygulamalırın yüzde 40'ı Androidden port edilmiş, ne kadar verimli olduğu bilinmez, ama eğer BlackBerry bu konuda hızlı davranıp ''native'' uygulamaya çevirirse hepsini, o zaman işler değişir, zaten telefon çok akıcı çalışıyor.Bu durumda yeni çıkan işletim sistemlerinden hangisi hızlı olursa o kazanır..
Çok geriledi.
Mağaza dediğiniz yerde yer alan programların zaten %50 den fazlası aynı işi yapan uygulamalar. 1.000.000 tane aynı işi yapan program olacağına 100.000 tane farklı işler yapan adam akıllı program olsun yeter artar bile..