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    Anlık Bildirim

    NEXT Teknofest Sosyal ahlaklı yapay zeka ile geliyor

    Topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanan ahlaklı yapay zeka tabanlı NEXT?Teknofest Sosyal ağı herkesin kullanımına açıldı.

    NEXT Teknofest Sosyal Tam Boyutta Gör
    Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ahlaklı yapay zekâ ile desteklenen NEXT Teknofest Sosyal ağının genel kullanıma açıldığını duyurdu. Kullanıcılar reklamsız, sansürsüz ve güvenli bir sosyal ağ deneyimi yaşayacak.

    NEXT Teknofest Sosyal nasıl girilir?

    Kullanıcılar https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum linkine tıkladıktan sonra cihazlarına uygun mağazaya yönlendiriliyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde Teknofest Sosyal sunucusunu seçerek T3 SSO ile Devam Et butonuna tıklıyor. Burada form doldurarak kayıt olabilirsiniz.

    Kullanıcı verilerini Türkiye’de muhafaza ederek güvenli bir özgürlük vadeden platform, topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanıyor. Ayrıca platform T3AI adında bir yapay zekâ robotu da barındırıyor. Uygulama şimdiden maağzalarda üst sıralara tırmanmayı başardı. 

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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    Forumdan Konular

    telefon satış sözleşmesi b ehliyetim var a almak istiyorum excel yaş hesaplama kapının dili bozuldu kapı açılmıyor red yemek

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