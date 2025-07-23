NEXT Teknofest Sosyal ahlaklı yapay zeka ile geliyor

NEXT Teknofest Sosyal nasıl girilir?
Kullanıcılar https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum linkine tıkladıktan sonra cihazlarına uygun mağazaya yönlendiriliyor. Kullanıcılar uygulama içerisinde Teknofest Sosyal sunucusunu seçerek T3 SSO ile Devam Et butonuna tıklıyor. Burada form doldurarak kayıt olabilirsiniz.
Kullanıcı verilerini Türkiye’de muhafaza ederek güvenli bir özgürlük vadeden platform, topluluk bilincine, dijital okuryazarlığa ve etik değerleri muhafaza etmeye odaklanıyor. Ayrıca platform T3AI adında bir yapay zekâ robotu da barındırıyor. Uygulama şimdiden maağzalarda üst sıralara tırmanmayı başardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya