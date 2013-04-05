BlackBerry'nin giriş seviyesi BlackBerry 10 cihazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı

BlackBerry Z10 ve BlackBerry Q10 ile birlikte BlackBerry 10 ile çalışan cihazların temelini atan BlackBerry'nin giriş seviyesi için hazırladığı cihaza ait olduğu iddia edilen görüntüler internete sızdırıldı.





BlackBerryOS.com sitesi tarafından yayınlanan görselde yer alan cihazın BlackBerry 10 ile çalışacak ve giriş seviyesinde konumlandırılacak R serisi bir cihaz olduğu iddia edilirken, cihaz hakkında pek fazla teknik detay verilmiyor. QWERTY klavyeye sahip olan cihazın çizimlerine baktığımızda microSIM ve microSD yuvaları göze çarparken, cihazın 1800 mAh'lik batarya ve 8GB'lık dahili depolama alanı ile geleceği söyleniyor.





Yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde piyasada yerini alması beklenen cihazın, 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketiyle kullanıcılara sunulacağı öngörülüyor. Söz konusu cihaz hakkındaki dedikoduları ne denli doğru olduğunu ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://blackberryempire.com/image-blackberry-r-series-mini-q10-sporting-external-slots-for-sd-card-sim/