Samsung Galaxy S25 Ultra’nun DxOMark performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı

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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, ekran kalitesiyle zirveye yerleşse de kamera performansında aynı başarıyı gösteremedi. DxOMark'ın kamera testlerinde 146 puan alarak 24. sıraya yerleşen cihaz, Huawei Pura 70 Ultra (163 puan) ve Google Pixel 9 Pro XL (158 puan) gibi rakiplerinin gerisinde kaldı.

Galaxy S25 Ultra'nın en güçlü yönlerinden biri, gelişmiş zoom yetenekleri oldu. Optik yakınlaştırmada detayları başarılı şekilde koruyabilen cihaz, iyi ışık koşullarında dengeli pozlama ve geniş dinamik aralık sunuyor. Video çekimlerinde de renk doğruluğu ve beyaz dengesi konusunda başarılı bir performans sergiliyor.

Ancak testlerde bazı eksiklikler de göze çarpıyor. Otomatik odaklamada yaşanan dalgalanmalar ve video çekimlerinde pozlamanın tutarsız olması, cihazın güvenilirliğini azaltan faktörler arasında yer alıyor. Düşük ışıkta belirgin hale gelen gürültü sorunu ve yüksek kontrastlı sahnelerde beyaz dengesinin zaman zaman bozulması da dezavantajlar arasında. Ayrıca portre modunda bokeh efektinin bazen çalışmaması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

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Samsung, bu yıl yalnızca ultra geniş açılı kamerayı güncelleyerek diğer lenslerde büyük bir değişikliğe gitmedi. Özellikle 3x telefoto lens hâlâ eski 10 MP, 1/3.52 inç sensörü kullanıyor. Rakip üreticiler, amiral gemisi modellerinde daha büyük sensörler tercih ederken, Samsung’un bu konuda geride kalması kamera performansını etkileyen en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Şirketin geçen yıl duyurduğu ALOP lens teknolojisi, daha büyük sensörleri kompakt bir şekilde yerleştirme imkânı sunuyor. Ancak bu teknolojinin Galaxy S serisinde ne zaman kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Samsung'un bu yeniliği hızla benimsemesi, markanın rekabet gücünü artırabilir.

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