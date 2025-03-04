Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra’nun DxOMark performansı büyük hayal kırıklığı yaşattı

    Akıllı telefonların hemen her yönden performanslarına yönelik önemli bir başvuru kaynağı sayılan DxOMark, Samsung Galaxy S25 Ultra’yı kamera performansını yeterli görmedi.

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın DxOMark performansı şaşırttı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, ekran kalitesiyle zirveye yerleşse de kamera performansında aynı başarıyı gösteremedi. DxOMark'ın kamera testlerinde 146 puan alarak 24. sıraya yerleşen cihaz, Huawei Pura 70 Ultra (163 puan) ve Google Pixel 9 Pro XL (158 puan) gibi rakiplerinin gerisinde kaldı.

    Galaxy S25 Ultra'nın en güçlü yönlerinden biri, gelişmiş zoom yetenekleri oldu. Optik yakınlaştırmada detayları başarılı şekilde koruyabilen cihaz, iyi ışık koşullarında dengeli pozlama ve geniş dinamik aralık sunuyor. Video çekimlerinde de renk doğruluğu ve beyaz dengesi konusunda başarılı bir performans sergiliyor.

    Ancak testlerde bazı eksiklikler de göze çarpıyor. Otomatik odaklamada yaşanan dalgalanmalar ve video çekimlerinde pozlamanın tutarsız olması, cihazın güvenilirliğini azaltan faktörler arasında yer alıyor. Düşük ışıkta belirgin hale gelen gürültü sorunu ve yüksek kontrastlı sahnelerde beyaz dengesinin zaman zaman bozulması da dezavantajlar arasında. Ayrıca portre modunda bokeh efektinin bazen çalışmaması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebiliyor.

    Samsung, bu yıl yalnızca ultra geniş açılı kamerayı güncelleyerek diğer lenslerde büyük bir değişikliğe gitmedi. Özellikle 3x telefoto lens hâlâ eski 10 MP, 1/3.52 inç sensörü kullanıyor. Rakip üreticiler, amiral gemisi modellerinde daha büyük sensörler tercih ederken, Samsung’un bu konuda geride kalması kamera performansını etkileyen en büyük etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

    Şirketin geçen yıl duyurduğu ALOP lens teknolojisi, daha büyük sensörleri kompakt bir şekilde yerleştirme imkânı sunuyor. Ancak bu teknolojinin Galaxy S serisinde ne zaman kullanılacağı belirsizliğini koruyor. Samsung'un bu yeniliği hızla benimsemesi, markanın rekabet gücünü artırabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kasiyerlik zor mu deli2go ne demek en iyi hatchback arabalar turgut tunçalp zedprex kullanıp iyileşenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum