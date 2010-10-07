Bayanlara özel Samsung C3300: Hello Kitty Edition gün yüzüne çıktı

Hello Kitty akımından en çok etkilenen üreticilerden birisinin Samsung olduğunu ifade edersek pek de yanlış sayılmaz. Bayanlar özel C3300: Hello Kitty Edition internette gün yüzüne çıktı.

Piyasada satışına devam edilen C3300 Champ'den renk ve amblemler dışında herhangi bir farklılık göstermeyen dokunmatik ekranlı cep telefonuyla birlikte Hello Kitty duvar kağıtları, çeşitli animasyonlar önceden yüklenmiş şekilde geliyor. Şimdilik Tayvan'da 162$'dan piyasaya sürülmesi beklenen model, quadband GSM desteği, TouchWIZ arayüzü, 2.4 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 1.3 megapiksel kamera, FM radyo, microSD kart girişi ve Bluetooth özelliklerini bünyesinde barındırıyor.