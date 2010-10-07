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Bayanlara özel Samsung C3300: Hello Kitty Edition gün yüzüne çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
290b
1
113
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bayanlara özel Samsung C3300: Hello Kitty Edition gün yüzüne çıktı
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Hello Kitty akımından en çok etkilenen üreticilerden birisinin Samsung olduğunu ifade edersek pek de yanlış sayılmaz. Bayanlar özel C3300: Hello Kitty Edition internette gün yüzüne çıktı.

Piyasada satışına devam edilen C3300 Champ'den renk ve amblemler dışında herhangi bir farklılık göstermeyen dokunmatik ekranlı cep telefonuyla birlikte Hello Kitty duvar kağıtları, çeşitli animasyonlar önceden yüklenmiş şekilde geliyor. Şimdilik Tayvan'da 162$'dan piyasaya sürülmesi beklenen model, quadband GSM desteği, TouchWIZ arayüzü, 2.4 inç boyutunda 240x320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 3.5 mm kulaklık girişi, 1.3 megapiksel kamera, FM radyo, microSD kart girişi ve Bluetooth özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Bayanlara özel Samsung C3300: Hello Kitty Edition gün yüzüne çıktı
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DH Misafiri 4 yıl
ayyyyyyyyyyyyyyy uydurmasyon işte alcan aypon beş bok gibi telefonlar almaya gerek yokl :)
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DH Misafiri 5 yıl
bendede bundan var ama internete girmiyo desteklenmiyo diyo nedeni nedir acaba ve ben tavsiye etmem kamerası kötü bunu alacağınıza birazdaha paraya kıyın düzgün bişey alın
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Vuh 5 yıl
İlginç..
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DH Misafiri 6 yıl
ben de tavsiye ederim ama internete girince şebeke hatası diyo ne anlama geliyoa yaaaaaaaaaa
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bu telefonun aynısı bende var ana şarja takınca pc ye bağlanıyo diyo o zaman mesaj ve müzik dinleyemiyorum yardım ediin
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DH Misafiri 7 yıl
telefon çok kullanışlı en güzel özelliği de özellikle benim gibi düşünenler için şarjı çok uzun dayanıyor müzik dinleyince bile şarjı hemen bitmiyor kötü yanları da kamera çözünürlüğü kötü ve net e giremiyorsunuz...ama yine de tavsiye ederim kaç kez düştü ve hiç birşey olmadı
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar bende bu telefondan almak istiyorum fakat ekranı kücük gibi geliyor alsammi almasammi gerci kullanan kisilerin güzel yaziları var ama hala dusunce icindeyim ama isallah benimde olurrr
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR BEN 9 AYDIR KULLANIYORUM 3 GÜN SÜREKLİ MÜZİK DİNLEYEBİLİYORUM ŞARJI ÇOK UZUN SÜRE DAYANIYO MİLLETİN DEDİĞİ GİBİ YAZISI FALAN DA SİLİN MİYO KALİBRASYON YAPACAĞINIZ BİR BÖLÜM VAR ÇUBUĞUNA GEREK KALMADAN PARMAĞINIZLA KULLANABİLİRSİNİZ (BAYANLAR TIRNAKLA DA ÇİZİLMİYO EKRANI)
TEK SIKINTI HANGİ TÜR VİDEO OYNATIĞINI ÇÖZMÜŞ DEĞİLİM.DENEDİĞİM HİÇ BİR FORMATTA OYNATAMADIM VİDEOYU ... KABLOSUZ AĞA BAĞLANMIYO BİR DEZ AVANTAJI DA BU ... AMA ÇOK KULLANIŞLI BİR TELEFON TAVSİYE EDERİM :)
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DH Misafiri 7 yıl
samsung corby 2 iyi telefon aslında alırırım belki öneririim fiyatı 253 tl
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DH Misafiri 7 yıl
Güzel bir telefon . Çokta kullanışlı . Ama benim fikrim sorulmadan bu telefon alındı . Ben daha başka bişeyler istiyordum . postayla geldiği gün hello kitty yazısını görünce felç geçiriyodum ama kullanışlı bi telefon yinede tavsiye etmem
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba ben cansu ben telefonumdan hoşlanıyordum ama onu ya kaybettim yada çaldılar çok üzgünüm
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