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BlackBerry'nin üreticisi Research in Motion, 2000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

7 yıl
2,5b
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Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Research in Motion, hatırlatmak gerekirse haziran ayında ilk çeyrek finansal raporunu açıklamıştı. Yapılan açıklamalara göre 13.2 milyon BlackBerry modeli ve 500.000 adede yakın PlayBook tablet dağıtımı gerçekleştirilmişti. Fakat Research in Motion, beklentilerin altında dağıtımı gerçekleştirilen PlayBookların kaç tanesinin nihai tüketiciler tarafından satın alındığına dair net bir bilgi sunulmamıştı. (Analistler 250.000-300.000 arasında tahmin yürütmekteydi) Diğer yandan Research in Motion, ilerleyen günlerde ellerindeki kaynakları yeniden yapılandırmak için maliyet optimizasyon programına başlanacağının ve bu durumun çalışanların işlerine son verilmesine yol açabileceğinin ilk sinyallerini bizlere vermişti.
Apple'ın iPhone'u, iPad'iyle ve Android işletim sistemli modellerle zorlu bir rekabet ortamına giren Research in Motion, maliyet optimizasyon programı dahilinde toplam iş gücünün %11'i ile (yaklaşık 2000 çalışan) ne yazık ki yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 
Research in Motion, çalışanları işten çıkarmaların uzun vadeli başarı için, gerekli olduğu kadar akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyor. Firma, yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ve yıl sonuna kadar yeni BlackBerry modellerinin piyasaya sürülmesiyle daha rekabetçi olma beklentisi içerisinde. Ayrıca son 5 yıl içinde toplam iş gücünün 4 katına çıkarıldığı hatırlatılmakta. Gelen haberlere ek olarak yönetim kadrosunda da düzenlemeler yapılacağı ve bu durumdan COO (Chief Operating Officer), CFO (Chief Financial Officer), CIO (Chief Information Officer) kademesindeki kişilerin etkileneceği ifade edilmekte.

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kımyasal 7 yıl
olağan_şüpheli
zararda olslar neyse diyecem...karlılığı arttımak için insanları işten cıkarmak.............. lanet olsun kapitalimz...

Moderen köleyız dostum bızı satın alırlar işlerıne gelmedıklerı zaman kovarlar sıstemde ayakta durmak ıcın baskasının kolesı oluruz yasamaya devam ne yasamaksa...
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Rainbow6 7 yıl
Eh artik kimse is telefonu numarasini yemiyo adanlarda hic demiyolarki takoz gibi telefonu pahaliya satiyorum digerlerinin yaptigi urune bak ... bunlar boyle acik karlari dussun adam gibi fiyatlandirma falan yapmak yerine bisuru kisinin ekmegiyle oynarlar 2000 tane adamin eksikligi uzun vade de bi getiri saglamaz satis tasarim politikalarini degistirmeleri lazim nasil ceo oluyo bu adamlar aklim kesmiyo bence bu ceolari kovsalar en az 200 tane adam yerinde kalir zaten yuksek maasli yonetimdeki bu adamlar kendilerinin kovdurmamak icin baskalarini kovuyolar :)
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olağan_şüpheli 7 yıl
zararda olslar neyse diyecem...karlılığı arttımak için insanları işten cıkarmak.............. lanet olsun kapitalimz...
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cartographer 7 yıl
BlackBerry cidden başarıyı hakediyor bence. BlackBerry OS zaten çok stabil ve 528 Mhz'lik işlemcide bile gayet güzel çalışıyor. QNX sistemli telefonlarını da piyasaya çıkarttıktan sonra eski paza payını ve karını yakalayacak gibi görünüyor.
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Scott. 7 yıl
Allah yardımcıları olsun işsizlerin
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DH Misafiri 7 yıl
Çalışanlarına yazık olmuş
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BuZ-MaViSi 7 yıl
Iş telefonu diyorlar ama anlık mail dışında benim telefondan hiçbir farkı yok.Artı bis zorunluluğu var
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lazerboy 7 yıl
belki fiyatları ucuzlar
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