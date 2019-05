BlackBerry'nin üreticisi Research in Motion, 2000 çalışanıyla yollarını ayırıyor

Global akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından Research in Motion, hatırlatmak gerekirse haziran ayında ilk çeyrek finansal raporunu açıklamıştı. Yapılan açıklamalara göre 13.2 milyon BlackBerry modeli ve 500.000 adede yakın PlayBook tablet dağıtımı gerçekleştirilmişti. Fakat Research in Motion, beklentilerin altında dağıtımı gerçekleştirilen PlayBookların kaç tanesinin nihai tüketiciler tarafından satın alındığına dair net bir bilgi sunulmamıştı. (Analistler 250.000-300.000 arasında tahmin yürütmekteydi) Diğer yandan Research in Motion, ilerleyen günlerde ellerindeki kaynakları yeniden yapılandırmak için maliyet optimizasyon programına başlanacağının ve bu durumun çalışanların işlerine son verilmesine yol açabileceğinin ilk sinyallerini bizlere vermişti.

Apple'ın iPhone'u, iPad'iyle ve Android işletim sistemli modellerle zorlu bir rekabet ortamına giren Research in Motion, maliyet optimizasyon programı dahilinde toplam iş gücünün %11'i ile (yaklaşık 2000 çalışan) ne yazık ki yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Research in Motion, çalışanları işten çıkarmaların uzun vadeli başarı için, gerekli olduğu kadar akıllıca bir hamle olduğunu düşünüyor. Firma, yeniden yapılandırma faaliyetleriyle ve yıl sonuna kadar yeni BlackBerry modellerinin piyasaya sürülmesiyle daha rekabetçi olma beklentisi içerisinde. Ayrıca son 5 yıl içinde toplam iş gücünün 4 katına çıkarıldığı hatırlatılmakta. Gelen haberlere ek olarak yönetim kadrosunda da düzenlemeler yapılacağı ve bu durumdan COO (Chief Operating Officer), CFO (Chief Financial Officer), CIO (Chief Information Officer) kademesindeki kişilerin etkileneceği ifade edilmekte.