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Bloomberg : Windows 8 Ekim ayında raflardaki yerini alacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in tüketici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından final sürümü için değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Bloomberg sitesinin haberine göre Microsoft, yaz aylarında final sürüm üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Windows 8 işletim sistemini Ekim ayında piyasaya sürmek için çalışmalara başlayacak.

Windows 8 piyasaya çıkarken aynı anda hem Intel hem de ARM işlemcili Windows 8 cihazlarını piyasada görmek mümkün olacak. Windows yöneticilerinden Steven Sinofsky de sık sık iki platformun aynı anda piyasada olacağını belirtiyor.

Microsoft'un hedefi tatil sezonu başlamadan önce Windows 8'li tablet, laptop ve masaüstü PC'leri tüketiciye ulaştırmak ve yıl bitmeden iyi bir ciro elde etmek. Ayrıca Android tabletlere ve iPad'e karşı iddialı bir başlangıç bu sayede elde edilmiş olacak.

Gartner firmasından Michael Gartenberg ise Microsoft'un zamanlamasının oldukça önemli olduğunu, Ekim ayının kaçırılması halinde bu yıl hiçbir Windows 8'li ürünü piyasada görememe ihtimalimiz olduğunu vurguluyor. 

Ayrıca Microsoft'un Nisan ayında endüstri ortaklarıyla bir etkinlik düzenleyeceği de belirtiliyor. Bu etkinlikte Windows 8 yol haritası açıklanırken, zaman ve pazarlama stratejileri üzerinde daha detaylı bilgiler verilecek.

Diğer bir konu ise Microsoft'un piyasayı bir anda Windows 8'li tabletlerin sarmasına engel olacağı yönünde. Microsoft aynı Windows Phone stratejisinde olduğu gibi sıkı bir kontrol altında kalite-kontrol standartlarını sağlayan ürünlerin lansmanına izin verecek. Bu açıdan ilk etapta az sayıda ARM cihazının piyasada olacağı belirtiliyor ve bunların 3 tanesi tablet olacak. Microsoft'un 2015 yılına kadar tablet pazarında elde etmesi beklenen pay ise yüzde 11 civarında.

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aziz77 7 yıl
Türkiyede biraz zor alışırlar w.n8..
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2boas 7 yıl
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında o tarih iyi bir strateji yeni bir döneme giriliyor artık 2012'in son çeyreği ve gerçekten can evinden vurmak gibi bir olay bu.. Biraz geç gibi görünsede en hayırlısı bence çıkışı hem tüm cihazlarla gelmiş geçmiş en büyük satış ve çıkış tarhine geçicek..
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söny 7 yıl
Sonunda deneme sürümünü inatla indirmediğim ve indirmiçeğim windows 8i kullanmamıza daha çok olsa bile en azından tarihi gördük indirmiceğim yahu
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haymatloshan 7 yıl
2015'e kalmadan bence %11'lik dilimden fazlasına hakim olacaklar diye düşünüyorum.
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xxkastamonuxx 7 yıl
Windows 8 genellikle bana kalırsa tabletler için daha faydalı ve iyi olacak gibi çünkü bildiğim kadarıyla windows 8 tabletler için büyük bir yenilik ve özellik sağlayacak gibi. :) (Samed Gül)
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alp0007 7 yıl
Windows 8 ve usb 3 bağlantısı standart olunca yeni bir bilgisayar alma niyetim vardı. Bu yıl bitmeden sanırım alırım.
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FlyingUnderpants 7 yıl
Acaba hangi ay, win7 olarak alacağımız laptoplar için "ücretsiz win8 upgrade" imkanı doğar ?
misal ben mayıs ayında (ivy bridge'li) bir laptop almak istiyorum ama 5 ay ile win8'i ıskalamak istemiyorum.
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khytr89 7 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants
Acaba hangi ay, win7 olarak alacağımız laptoplar için "ücretsiz win8 upgrade" imkanı doğar ?
misal ben mayıs ayında (ivy bridge'li) bir laptop almak istiyorum ama 5 ay ile win8'i ıskalamak istemiyorum.

laptop alacaksan win8 e gerek yok. Ama tablet ve dokunmatik all in one pc de win8 faktörü önemli
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karaköy_soğancısı 7 yıl
değişiklik iyidir ya monotonlukdan kurtulalım biraz.. :)
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emre1393 7 yıl
temmuz sonu-ağustos başı gibi final sürüm msdn ye düşer. ekim falan beni bağlamaz
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Son yayınladıklarını günden beridir ingilizce olsa da kullanıyorum, bari Türkçe dil paketi yayınlasınlar, kendi adıma windows7 defterini kapattım.
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Recharged 7 yıl
Bilgisayar kullanıcılarından çok tablet için büyük yenilik ve değişiklik olacak gibi.
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