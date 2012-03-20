Bloomberg : Windows 8 Ekim ayında raflardaki yerini alacak

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 8'in tüketici önizleme sürümünü yayınlamasının ardından final sürümü için değerlendirmeler yapılmaya başlandı.





Bloomberg sitesinin haberine göre Microsoft, yaz aylarında final sürüm üzerindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra Windows 8 işletim sistemini Ekim ayında piyasaya sürmek için çalışmalara başlayacak.





Windows 8 piyasaya çıkarken aynı anda hem Intel hem de ARM işlemcili Windows 8 cihazlarını piyasada görmek mümkün olacak. Windows yöneticilerinden Steven Sinofsky de sık sık iki platformun aynı anda piyasada olacağını belirtiyor.





Microsoft'un hedefi tatil sezonu başlamadan önce Windows 8'li tablet, laptop ve masaüstü PC'leri tüketiciye ulaştırmak ve yıl bitmeden iyi bir ciro elde etmek. Ayrıca Android tabletlere ve iPad'e karşı iddialı bir başlangıç bu sayede elde edilmiş olacak.





Gartner firmasından Michael Gartenberg ise Microsoft'un zamanlamasının oldukça önemli olduğunu, Ekim ayının kaçırılması halinde bu yıl hiçbir Windows 8'li ürünü piyasada görememe ihtimalimiz olduğunu vurguluyor.





Ayrıca Microsoft'un Nisan ayında endüstri ortaklarıyla bir etkinlik düzenleyeceği de belirtiliyor. Bu etkinlikte Windows 8 yol haritası açıklanırken, zaman ve pazarlama stratejileri üzerinde daha detaylı bilgiler verilecek.





Diğer bir konu ise Microsoft'un piyasayı bir anda Windows 8'li tabletlerin sarmasına engel olacağı yönünde. Microsoft aynı Windows Phone stratejisinde olduğu gibi sıkı bir kontrol altında kalite-kontrol standartlarını sağlayan ürünlerin lansmanına izin verecek. Bu açıdan ilk etapta az sayıda ARM cihazının piyasada olacağı belirtiliyor ve bunların 3 tanesi tablet olacak. Microsoft'un 2015 yılına kadar tablet pazarında elde etmesi beklenen pay ise yüzde 11 civarında.