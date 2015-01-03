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BlueJewelz bayanlara özel giyilebilir cihazını CES 2015 fuarına getiriyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlueJewelz bayanlara özel giyilebilir cihazını CES 2015 fuarına getiriyor

Giyilebilir cihazlar yükselen ivmesini korumaya devam ederken, bayanlara yönelik olarak özel ürünler daha fazla kendisini göstermeye başladı. BlueJewelz bu bağlama yeni bir konseptini CES 2015 fuarında tanıtacak. 

BlueJewelz Notif adındaki giyilebilir cihaz küçük bir diskten oluşuyor. Titreşimle uyarı veren bu disk gelen arama, SMS ve emailleri bildiriyor, bağlı telefon uzaklaştığında uyarı veriyor ve VIP listelerinize göre titreşim seviyelerini ayarlayabiliyor. 

Üzerindeki düğmeye basarak susturabildiğiniz Notif farklı mücevher kalıplarının içerisine konuluyor ve böylece geniş bir koleksiyon içerisinden seçim yapma şansınız oluyor. Su geçirmez özelliği sayesinde tatillerde de yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 

BlueJewelz Notif şıklığından taviz vermek istemeyen bayanları hedefliyor. Cihaz iOS ve Android uygulamaları ile kontrol ediliyor. CES 2015 fuarında cihazın satış politikası ve fiyatlandırması belli olacak. İlk müşterilere özel promosyonlar uygulanacağı belirtiliyor. 

http://www.bluejewelz.com/ Yorum Yaz
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