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Bluesmart 2 valizler artık daha akıllı

Bluesmart adındaki akıllı valiz ailesi seyahat güvenliğine önem veren ve valizinin sürekli akıllı telefonuna bağlı halde kalmasını arzulayan tüketicileri hedefliyor.
1 yıl
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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2014 yılında geliştirdiği akıllı valizlerle adını duyuran Bluesmart girişimi, bu yıl devam modelini yine kitlesel fonlama platformları üzerinden satışa sunma kararı aldı. Bluesmart 2 serisi farklı özelliklerle geliyor.

Bluesmart ailesi güvenliğe önem veren ve sürekli bağlantı halinde kalmayı arzulayan tüketicileri hedefliyor. Bluesmart 2 serisinde 4 farklı kategori mevcut. Uçak içi kabin tipi valiz, bagaj tipi valiz, dizüstü çantası, pasaport kılıfı şeklinde herkese hitap edecek bir tarza bürünmüş.

Her türde

Kabin tipi valizde GPS tabanlı izlemenin yanı sıra 3G modem ile bağımsız olarak takip edebilmek mümkün. Dijital ekran üzerinden kilidini açabildiğiniz valiz ayrıca dizüstü modellerini de şarj edebilen harici bir bataryaya sahip.

Bagaj tipi valiz ise GPS ve 3G modemin yanı sıra ağırlık sensörü barındırıyor. Sensör uyumlu hava yolları check-in noktalarında kablosuz olarak ağırlık değerini gönderebiliyor. Bu türde harici batarya yer almıyor. Valiz 3 katmanlı polikarbonat tasarıma sahip. Her iki valiz TSA onaylı güvenlik sistemi sunuyor.

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Dizüstü çantası sadece Bluetooth ile bağlantı kuruyor ve sahibinden uzaklaşırsa alarm veriyor. Ekstra olarak harici batarya desteği mevcut. Pasaport kılıfı ise Blueooth özellikli ve RFID etiketi ile kilitlenebiliyor.

Büyük boy valiz 325$ olarak belirlenmiş. Kabin tipi valiz 275$. Dizüstü çantası 195$ olarak bağış toplarken pasaport kılıfı ise 95$. Nihai sürümler bunun iki katı olarak piyasaya sürülecek. Bluesmart 2 serisi Indiegogo üzerinde bağış rekoruna koşuyor ve Ekim-Kasım aylarında dağıtıma başlayacak. 

 
Bluesmart 2 valizler artık daha akıllı
 

https://www.indiegogo.com/projects/bluesmart-series-2-smart-luggage-system-travel#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 1 yıl
Valizi teslim ederken uçak moduna aldığımızda takip edemeyeceğiz o arada ne oldu bilinmez.
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Quard 1 yıl
Teknolojik olması iyi de bu kadar pahalı olmamalı.
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EzoBride 1 yıl
ne güzel la adamlar 325 liraya alıyor bunu biz 1500 türk lirasına alırız büyük ihtimal
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reshthesucker 1 yıl EzoBride
EzoBride
ne güzel la adamlar 325 liraya alıyor bunu biz 1500 türk lirasına alırız büyük ihtimal

Olumlu düşünüyorsun yine. Samsonite'in falan bavul valizi falan o seviyelerde zaten.
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