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Token: Tüm hayatınızı yönetecek tek yüzük

Blueooth ve NFC teknolojilerini barındırması ile dikkat çeken Token ayrıca sürüklemelere duyarlı bir parmak izi sensörüne sahip olması ile de rakiplerinden farklılaşıyor.
1 yıl
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12
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihazlar artık günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bir nesneye dönüştü. Bunun sonucunda da ilginç kullanım fikirleri ortaya çıkıyor. Token adındaki doğrulama yüzüğü tüm bilgilerinizi tek bir yerde topluyor.

Token: Tüm hayatınızı yönetecek tek yüzük

Her şey tek bir yerde

Blueooth ve NFC teknolojilerini barındırması ile dikkat çeken Token ayrıca sürüklemelere duyarlı bir parmak izi sensörüne sahip olması ile de rakiplerinden farklılaşıyor. Token ile araç kapısından bilgisayara akıllı telefona kadar pek çok şeyin kilidini açabilir veya mobil ödeme yapabilirsiniz.

Aslında daha önce bunların hepsini yapabilmek için parmak izi okuyucusu olan mobil cihazlar veya eşleşmiş akıllı saatler kullanıyorduk. Token bir veya birkaç elemanı aradan çıkararak çok daha kolay kullanım senaryoları üretiyor.

Token kullanıcıya rahatlık sağlamak için pek çok platform ile işbirliği yapmış. Mastercard, Micosoft, Visa bunlardan bazıları. Gelecekte daha çok platform listeye eklenecek ve yüzüğün gerçek potansiyeli ortaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung kar konusunda Apple’a büyük fark atmaya hazırlanıyor "

Yüzüğü kullanabilmek için ilgili sistemlere tanıtmak gerekiyor. Örneğin Windows 10 işletim sistemine tanıtarak ekranı açabilirsiniz. Yine uyumlu uygulamadan Visa veya Mastercard kredi kartını ekleyerek alışveriş yapmaya başlıyorsunuz. Ayrıca Londra’da toplu taşımalarda ödemeler Token ile yapılıyor. Araç kapısını açmak için özel adaptörü araca takmanız gerekiyor.

Yüzüğün bataryası 6 hafta gidiyor ve kablosuz olarak şarj ediliyor. Token, potansiyeli olan bir ürün ancak henüz üretim aşamasında değil. 249$ ön sipariş karşılığında Aralık ayında ürüne kavuşacaksınız. Kilit mekanizması ve araç adaptörü ile fiyat 399$ oluyor. 

 

https://www.theverge.com/2017/6/27/15879792/token-ring-release-announcement-authenticator Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
irish 1 yıl en beğenilen
ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash nazg tara kauluk agh burzum ishi krimpatul
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Mr. Jingles 1 yıl
Sauron is coming!
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DH Misafiri 1 yıl
Pırlanta bir yüzüğe sahip olmayı hiç istemedim, ama Token'e hayır diyemem.
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Komikmiş.
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ilgincix 1 yıl
gozunuzde buyutmeyin buna guvenip yola cikarsiniz şarji falan biter yolda kalirsiniz



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Piêr Dé Sans 1 yıl
Titreşimli mi?
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sniper23 1 yıl
Sauron bütün özel bilgilerimizi ele geçirmeye geliyor
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CoreXXX 1 yıl
damada annesinden her şeye hükmedecek tek yüzük =) geline bile
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sendemail 1 yıl
Bu ecnebilerde taharet yoktu değil mi?
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j.sahin 1 yıl
3 yorum var ve çok belli ki her biri bir espri bir bağ var ama nedense hiç birini anlamadım. Kaçırdığım bir nokta var :) Demek akşam 10 dan sonra yorumlar daha esprileşmeye başlıyor bu yüzden seviyorum donanımhaberi ama mumkunse esprilerle ilgili biri benide aydınlatsın lütfen :)
Yüzüğe gelince umarım giyilebilir nitelikdeki akıllı ürünler giderek daha şık hale gelir zira bu yüzük güzel ama daha iyileri daha dogrusu daha farklı tarzlarla seçim şansının oldugu birden fazla modellerle gelir. Zira evet teknolojisi onemlı fakat adı üstü giyilebilir olması giydiğimizde yakışması anlamınada gelmeli bence. Ayrıca zaten neredeyse herkesde artık aynı telefon ki bunu maddi bakımdan değil tarz bakımından söylüyorum, yine akıllı saatler biraz daha ilerlerse hepımızde aynı saatler sonra aynı yuzukdu gözluk du derken şu bilim kurgu filmlerindeki tek tip insan görüntüsüne döneceğiz gibi ondan korkuyorum. Giyilebilir teknolojide kesinlikle tarz ve farklılıklar çok önemli.
2 Yanıt Yanıtla +1
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yesil1026 1 yıl j.sahin
Orijinalden alıntı: j.sahin

3 yorum var ve çok belli ki her biri bir espri bir bağ var ama nedense hiç birini anlamadım. Kaçırdığım bir nokta var :) Demek akşam 10 dan sonra yorumlar daha esprileşmeye başlıyor bu yüzden seviyorum donanımhaberi ama mumkunse esprilerle ilgili biri benide aydınlatsın lütfen :)


Yüzüklerin Efendisi serisi?
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irish 1 yıl en beğenilen
ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul, ash nazg tara kauluk agh burzum ishi krimpatul
Yanıtla +11
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Mr. Jingles 1 yıl
Sauron is coming!
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