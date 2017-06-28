Token: Tüm hayatınızı yönetecek tek yüzük

Giyilebilir cihazlar artık günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bir nesneye dönüştü. Bunun sonucunda da ilginç kullanım fikirleri ortaya çıkıyor. Token adındaki doğrulama yüzüğü tüm bilgilerinizi tek bir yerde topluyor.

Her şey tek bir yerde

Blueooth ve NFC teknolojilerini barındırması ile dikkat çeken Token ayrıca sürüklemelere duyarlı bir parmak izi sensörüne sahip olması ile de rakiplerinden farklılaşıyor. Token ile araç kapısından bilgisayara akıllı telefona kadar pek çok şeyin kilidini açabilir veya mobil ödeme yapabilirsiniz.

Aslında daha önce bunların hepsini yapabilmek için parmak izi okuyucusu olan mobil cihazlar veya eşleşmiş akıllı saatler kullanıyorduk. Token bir veya birkaç elemanı aradan çıkararak çok daha kolay kullanım senaryoları üretiyor.

Token kullanıcıya rahatlık sağlamak için pek çok platform ile işbirliği yapmış. Mastercard, Micosoft, Visa bunlardan bazıları. Gelecekte daha çok platform listeye eklenecek ve yüzüğün gerçek potansiyeli ortaya çıkacak.

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Yüzüğü kullanabilmek için ilgili sistemlere tanıtmak gerekiyor. Örneğin Windows 10 işletim sistemine tanıtarak ekranı açabilirsiniz. Yine uyumlu uygulamadan Visa veya Mastercard kredi kartını ekleyerek alışveriş yapmaya başlıyorsunuz. Ayrıca Londra’da toplu taşımalarda ödemeler Token ile yapılıyor. Araç kapısını açmak için özel adaptörü araca takmanız gerekiyor.

Yüzüğün bataryası 6 hafta gidiyor ve kablosuz olarak şarj ediliyor. Token, potansiyeli olan bir ürün ancak henüz üretim aşamasında değil. 249$ ön sipariş karşılığında Aralık ayında ürüne kavuşacaksınız. Kilit mekanizması ve araç adaptörü ile fiyat 399$ oluyor.