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    LG, yeni hava temizleyicisi PuriCare AeroHit'i piyasaya sürdü

    LG'nin yeni ultra ince hava temizleyicisi PuriCare AeroHit, 360 derece filtreleme sistemi ve PM 1.0 sensörü ile evinizin hava kalitesini yükseltiyor. İşte LG'nin yeni hava temizleyicisinin detayları:
    LG, yeni hava temizleyicis PuriCare AeroHit'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    LG, hava temizleme teknolojisinde çıtayı yükselten yeni PuriCare AeroHit modelini teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu. Hindistan'daki DualCool AI Air lansmanının ardından tanıtılan bu yeni model, ultra ince yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Minimal tasarım anlayışıyla geliştirilen PuriCare AeroHit, kompakt silindirik formu ve tamamen beyaz gövdesiyle modern yaşam alanlarına kusursuz uyum sağlıyor.

    İşte LG PuriCare AeroHit'in özellikleri:

    Hava temizleme cihazının kalbinde yer alan Aero Serisi H Filtre, 360 derece filtreleme sistemiyle havadaki kirleticileri etkili bir şekilde yakalıyor. Bu çok katmanlı filtreleme teknolojisi, toz parçacıklarından virüslere, alerjenlerden rahatsız edici kokulara kadar geniş bir yelpazedeki kirleticileri ortadan kaldırıyor. Özellikle dikkat çeken Partikül Madde (PM) 1.0 sensörü, 0,01 mikrometre boyutundaki ultra ince toz parçacıklarını bile tespit edebiliyor ve gerçek zamanlı hava kalitesi takibini mümkün kılıyor.

    LG, yeni hava temizleyicis PuriCare AeroHit'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı deneyimini ön planda tutan LG, cihazın üst kısmına entegre ettiği LED ekran sayesinde sezgisel kontrollere ve anlık bilgilere kolay erişim sağlıyor. Akıllı telefon bağlantısı özelliği ile kullanıcılar, hava temizleme performansını uzaktan izleyebiliyor ve gerekli ayarlamaları yapabiliyor. PuriCare AeroHit'in otomatik çalışma modu ise ortam koşullarına göre kendini optimize ederek en verimli temizleme performansını sunuyor.
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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