LG, yeni hava temizleyicisi PuriCare AeroHit'i piyasaya sürdü

Hava temizleme cihazının kalbinde yer alan Aero Serisi H Filtre, 360 derece filtreleme sistemiyle havadaki kirleticileri etkili bir şekilde yakalıyor. Bu çok katmanlı filtreleme teknolojisi, toz parçacıklarından virüslere, alerjenlerden rahatsız edici kokulara kadar geniş bir yelpazedeki kirleticileri ortadan kaldırıyor. Özellikle dikkat çeken Partikül Madde (PM) 1.0 sensörü, 0,01 mikrometre boyutundaki ultra ince toz parçacıklarını bile tespit edebiliyor ve gerçek zamanlı hava kalitesi takibini mümkün kılıyor.
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.