Xiaomi kutu içecek büyüklüğünde masaj tabancasını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Son dönemde giderek popüler olan masaj tabancası akımına Xiaomi de uzak kalmıyor. Firma çok güçlü etki yapabilen ancak bir teneke kutu büyüklüğünde olan yeni masaj tabancası modelini duyurdu.

Mijia masaj tabancası

Mijia Fascia Gun 3 Mini adındaki masaj tabancası 12 kilograma kadar itme kuvveti uygulayabiliyor ve 6mm derine kadar etki bırakabiliyor. Bu denli güce rağmen 40 desibel gürültü seviyesi buzdolabı gürültüsüne eş değer.

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Sabit frekans ve değişken frekans olmak üzere iki ayarı olan tabancanın her ayarında da 3 yoğunluk seviyesi yer alıyor. Akıllı LED halka baskı seviyesine göre renk değiştirirken, bellek özelliği de son kullanılan ayarı tekrar etmenizi sağlıyor.

Tabanca bir teneke kutu büyüklüğünde ve 357 gram ağırlığında. Tek şarj ile düşük ayarlarda 9 saat, yüksek ayarlarda 5 saat sürekli çalışabiliyor. Aralıklı kullanımda ise 30 güne kadar şarj gerektirmiyor. Mijia Fascia Gun 3 Mini masaj tabancası 31$ fiyat etiketine sahip.

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