Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth kumandalı fitness takip cihazı Missfit Flash Link resmiyet kazandı

3 yıl
1,5b
1
1
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bluetooth kumandalı fitness takip cihazı Missfit Flash Link resmiyet kazandı

Bu aralar özçekim çubukları ile birlikte oldukça popüler olmaya başlayan Bluetooth tabanlı uzak deklanşör kontrolcüsü, dev firmaların da ilgisini çekmeye başladı. Giyilebilir cihaz pazarında faaliyet gösteren Misfit konuya farklı bir yaklaşım sergiliyor. 

Firmanın lanse ettiği Misfit Flash Link hem bir fitness takip cihazı hem de akıllı bir buton olma özelliğine sahip. Misfit Link uygulaması ile kullanıcılar Bluetooth üzerinden çalışan bir düğmeye sahip olacak. 

Flash Link akıllı düğme isterseniz uzak deklanşör butonu isterseniz de müzik kontrolcüsü olabiliyor. Uygulama ile butona pek çok fonksiyon atayabilmek mümkün. Ayrıca fitness verilerinizi takip ederek bunları istatistik haline de getirebiliyor. 

Firmanın yeni geliştirdiği Misfit Link uygulaması ise sadece Flash Link değil diğer Flash fitness takip cihazlarına da yukarıda saydığımız uzak fonksiyonları getiriyor. Uygulama şu anda iOS için yayımlanmış durumda. Android uygulaması ise gelecek ay indirmeye sunulacak. 

Misfit Flash Link fitness takip cihazı 20$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Yıl sonuna kadar dünyanın pek çok ülkesinde ve muhtemelen ülkemizde de piyasaya çıkacak. Ayrıca büyük bir indirime giren Misfit Shine fiyatı 70$, Misfit Flash fiyatı ise 30$ olarak revize edildi.  

http://gdgtarena.com/misfit-reveals-the-flash-link-activity-tracker-cuts-prices-for-its-shine-and-flash-devices/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Genç Düşünür 3 yıl
Teknoloji sektörü sınır tanımıyor. İhtiyaç olsa da olmasa da alıcı mutlaka bulunur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Cep telefonu için sertleştirilmiş cam ekran koruyucu "HTC One M9 Screen Protector GLAS.tR Slim" inceleme videosu 3 yıl 2si1 "Bayram şekeri tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim