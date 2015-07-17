Bluetooth kumandalı fitness takip cihazı Missfit Flash Link resmiyet kazandı

Bu aralar özçekim çubukları ile birlikte oldukça popüler olmaya başlayan Bluetooth tabanlı uzak deklanşör kontrolcüsü, dev firmaların da ilgisini çekmeye başladı. Giyilebilir cihaz pazarında faaliyet gösteren Misfit konuya farklı bir yaklaşım sergiliyor.





Firmanın lanse ettiği Misfit Flash Link hem bir fitness takip cihazı hem de akıllı bir buton olma özelliğine sahip. Misfit Link uygulaması ile kullanıcılar Bluetooth üzerinden çalışan bir düğmeye sahip olacak.





Flash Link akıllı düğme isterseniz uzak deklanşör butonu isterseniz de müzik kontrolcüsü olabiliyor. Uygulama ile butona pek çok fonksiyon atayabilmek mümkün. Ayrıca fitness verilerinizi takip ederek bunları istatistik haline de getirebiliyor.





Firmanın yeni geliştirdiği Misfit Link uygulaması ise sadece Flash Link değil diğer Flash fitness takip cihazlarına da yukarıda saydığımız uzak fonksiyonları getiriyor. Uygulama şu anda iOS için yayımlanmış durumda. Android uygulaması ise gelecek ay indirmeye sunulacak.





Misfit Flash Link fitness takip cihazı 20$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Yıl sonuna kadar dünyanın pek çok ülkesinde ve muhtemelen ülkemizde de piyasaya çıkacak. Ayrıca büyük bir indirime giren Misfit Shine fiyatı 70$, Misfit Flash fiyatı ise 30$ olarak revize edildi.

http://gdgtarena.com/misfit-reveals-the-flash-link-activity-tracker-cuts-prices-for-its-shine-and-flash-devices/