Bluetooth üzerinden ışık kontrolü,”Helios Bluetooth Controller (LC1)”





Kickstarter üzerinde ortaya çıkan bir proje olan Helios Bluetooth Controller (LC1), kullandığımız ortamlardaki ışıkların Bluetooth teknolojisi sayesinde kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan tanıyor.





Site üzerinde Helios tarafından başlatılan bir proje olan Helios Bluetooth Controller (LC1), Bluetooth teknolojisi üzerinden ampullerin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Ampul ile ışık bağlantısı arasına takılarak Bluetooth üzerinden kontrol edilebilmesini sağlayan aparat, piyasa üzerindeki birçok ampul çeşidi ve modeli ile çalışabiliyor. Şimdilik iOS yüklü Apple akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilen sistem, yakın zamanda Android sistemler ile de çalışabilecek. Uzaklığa göre ışıkları açıp kapatabilen ve ses ile kontrol edilebilen Helios Bluetooth Controller (LC1), kullanıldığında enerji tasarrufu konusunda büyük yarar sağlıyor.





Kickstarter üzerinde başlanırken konan 300,000$ hedefin 7,400$’lık kısmını toplayan Helios Bluetooth Controller (LC1) projesinin bitimine, daha 21 gün var. Resmi fiyatı açıklanmaya ürün, site üzerinde yapılacak 50$’lık bağış ile mart ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/79896798/helios-bluetooth-light-controller-lc1?ref=category













http://www.kickstarter.com/projects/79896798/helios-bluetooth-light-controller-lc1?ref=category