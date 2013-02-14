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Bluetooth üzerinden ışık kontrolü,”Helios Bluetooth Controller (LC1)”

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bluetooth üzerinden ışık kontrolü,”Helios Bluetooth Controller (LC1)”

Kickstarter üzerinde ortaya çıkan bir proje olan Helios Bluetooth Controller (LC1), kullandığımız ortamlardaki ışıkların Bluetooth teknolojisi sayesinde kablosuz olarak kontrol edilmesine imkan tanıyor.

Site üzerinde Helios tarafından başlatılan bir proje olan Helios Bluetooth Controller (LC1), Bluetooth teknolojisi üzerinden ampullerin kontrol edilmesine imkan tanıyor. Ampul ile ışık bağlantısı arasına takılarak Bluetooth üzerinden kontrol edilebilmesini sağlayan aparat, piyasa üzerindeki birçok ampul çeşidi ve modeli ile çalışabiliyor. Şimdilik iOS yüklü Apple akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilen sistem, yakın zamanda Android sistemler ile de çalışabilecek. Uzaklığa göre ışıkları açıp kapatabilen ve ses ile kontrol edilebilen Helios Bluetooth Controller (LC1), kullanıldığında enerji tasarrufu konusunda büyük yarar sağlıyor.

Kickstarter üzerinde başlanırken konan 300,000$ hedefin 7,400$’lık kısmını toplayan Helios Bluetooth Controller (LC1) projesinin bitimine, daha 21 gün var. Resmi fiyatı açıklanmaya ürün, site üzerinde yapılacak 50$’lık bağış ile mart ayında elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/79896798/helios-bluetooth-light-controller-lc1?ref=category

Bluetooth üzerinden ışık kontrolü,”Helios Bluetooth Controller (LC1)”
Bluetooth üzerinden ışık kontrolü,”Helios Bluetooth Controller (LC1)”



http://www.kickstarter.com/projects/79896798/helios-bluetooth-light-controller-lc1?ref=category Yorum Yaz
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alito 6 yıl
fikir harika ama fiyat uçuk. ilgi çekmesi için daha esnek olmaları gerek.
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umutarslan.com 6 yıl
10-15tl ederi var fikir mükemmel.ipad ekranından evdeki bütün aydınlatmaları kontrol etmek iyi olur.
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DaRKFoRCeS 6 yıl
tasarruf bakımından çok güzel eğer dayanıklı olursa daha güzel olur. Elbette emeğin karşılığı teşekkür değil ama 50 $ lik bağış biraz fazla değil mi.
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quzman 6 yıl
Bu fiyatla tasarruf amaçlı olmaktan çok gösteriş amaçlı olmaya daha yatkın .
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