Boeing, B-52 bombardıman uçağının akıllı silah kapasitesini arttıracak

Askeri havacılık tarihinin en etkili, büyük ve tanınan hava araçlarından B-52 bombardıman uçağı, ilk uçuşunu 1952 yılında yapmış olup yaklaşık 744 adet üretilerek uzun yıllardır görevine devam etmektedir. Tam anlamıyla bir ölüm makinesi olan B-52, Amerikan Hava Kuvvetleri ile üretici firma Boenig arasında yapılan anlaşma doğrultusunda yeni sistemler ile güncellenecek ve bu sayede uzun yıllar boyunca göklerde kalmaya devam edecek.

Yapılan 24.6 milyon dolarlık anlaşma çerçevesinde Boeing B-52 bombardıman uçağının mevcut silah rampalarını daha fazla akıllı silah taşıyacak şekilde modifiye edecek ve ayrıca genel olarak yapılan mekanik, yazılımsal ve elektronik geliştirmeler ile uçak 2044 yılına kadar görevine devam edebilecek. Bütün yeni geliştirmeleri 2016 Mart ayına kadar tamamlanacağını belirten Boeing, CONECT isimli dijital ağ ile sistemi birleştirerek uçuş sırasında görev ve silah değişikliğine de imkan sağlayacak. İlk olarak 24 adet JDAM ya da 20 adet JDAMs bombası taşıyabileceği belirtilen B-52, daha sonra ise JASSM ve JASSM-ER füzeleriyle MALD ve MALD/J gibi diğer birçok sisteme de ev sahipliği yapacak.

Sonuç olarak eskiye oranla %50 daha fazla taşıma kapasitesi ortaya koyacağı söylenen uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-52, teknik olarak 15,000 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 1,064 km hız ile 14,160 km gibi oldukça uzun bir mesafe boyunca yakıt ikmali yapmadan havada kalabiliyor.

Konu hakkında Boeing tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=128860