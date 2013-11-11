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Boeing, B-52 bombardıman uçağının akıllı silah kapasitesini arttıracak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing, B-52 bombardıman uçağının akıllı silah kapasitesini arttıracak
Askeri havacılık tarihinin en etkili, büyük ve tanınan hava araçlarından B-52 bombardıman uçağı, ilk uçuşunu 1952 yılında yapmış olup yaklaşık 744 adet üretilerek uzun yıllardır görevine devam etmektedir. Tam anlamıyla bir ölüm makinesi olan B-52, Amerikan Hava Kuvvetleri ile üretici firma Boenig arasında yapılan anlaşma doğrultusunda yeni sistemler ile güncellenecek ve bu sayede uzun yıllar boyunca göklerde kalmaya devam edecek.
Yapılan 24.6 milyon dolarlık anlaşma çerçevesinde Boeing B-52 bombardıman uçağının mevcut silah rampalarını daha fazla akıllı silah taşıyacak şekilde modifiye edecek ve ayrıca genel olarak yapılan mekanik, yazılımsal ve elektronik geliştirmeler ile uçak 2044 yılına kadar görevine devam edebilecek. Bütün yeni geliştirmeleri 2016 Mart ayına kadar tamamlanacağını belirten Boeing, CONECT isimli dijital ağ ile sistemi birleştirerek uçuş sırasında görev ve silah değişikliğine de imkan sağlayacak. İlk olarak 24 adet JDAM ya da 20 adet JDAMs bombası taşıyabileceği belirtilen B-52, daha sonra ise JASSM ve JASSM-ER füzeleriyle MALD ve MALD/J gibi diğer birçok sisteme de ev sahipliği yapacak.
Sonuç olarak eskiye oranla %50 daha fazla taşıma kapasitesi ortaya koyacağı söylenen uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı B-52, teknik olarak 15,000 metre yüksekliğe çıkabiliyor ve saatte 1,064 km hız ile 14,160 km gibi oldukça uzun bir mesafe boyunca yakıt ikmali yapmadan havada kalabiliyor. 
Konu hakkında Boeing tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://boeing.mediaroom.com/index.php?s=20295&item=128860 Yorum Yaz
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Foxbat 6 yıl en beğenilen
"Old School" tarzı mükemmel bir uçaktır B-52. Gelişmiş hava savunması olmayan Afganistan, Irak gibi ülkelerde iyi iş çıkardılar.

Binlerce masum sivilin tepesine ölüm yağdırma konusunda hem etkili hem de ucuz bir çözümdür kendisi. Kalas gibi bir uçak olduğundan her türlü modifikasyona gelir. Zaten soğuk savaş zamanında belediye otobüsü misali habire bombalayıp gelsin bakış açısıyla üretildiği için 2044'ü rahat devirir.


Naapsalardı yavrum? Barbar müslümanları öldürmek için F22 mi uçuraydılar? B2 mi havalandıraydılar mecbuuurrr
"Old School" tarzı mükemmel bir uçaktır B-52. Gelişmiş hava savunması olmayan Afganistan, Irak gibi ülkelerde iyi iş çıkardılar.Binlerce masum siv...
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memoseler 6 yıl
1 milyon bordo bereli ile bunun gibi uçakları dahada ileri gidip bu Uçaklardan taşıyan uçak gemilerini alt edebileceğini sanan insanlar var bu ülkede.
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erdem3113 6 yıl
Yaşasın artık daha fazla yere demokrasi götürebilecekler.
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camoka5 6 yıl
Statistik
Onu masumlara karsi degilde, kendi halkindan yuz binlerce insani olduren diktatorlere destek veren Rusya vb ulkelere karsi kullansa bu ucagin gelistirilmesine sevinirdim

O uçaklar yakın bir gelecekte kendi halkından yüzbinleri öldüren dikatatörlere destek veren Rusya gibi ülkelere karşı değil ama kendi halkından yüzbinleri öldüren diktatörlere karşı gözüküp, kendi halkından insanları yine kendi halkından insanlara ve polislere sopalarla, gaz kapsülleriyle öldürtüp sakat bıraktıran ve BOP nin eşbaşkanı olduğunu ilan eden diktatörlere karşı kullanılacak ne yazıkki.
Tabi bunlar olurken o şahıslar ülkede olmayacak, bombaları biz kucağa alacağız.
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veteriner69 6 yıl
Wheatherman
Normalde hoşuma gitmeyen habere yorum yapmam ama bu haber gerçekten rahatsız edici. Donanımhaber.comda B-52nin nasıl ölüm kusmaya devam edeceği bizi ne ilgilendiriyor? Android işletim sistemine mi geçmiş o da? Güncelleme takvimi mi yayınlanmış? Ne gibi bir amaca hizmet ediyor bu haber bu sitede?

Böyle doğru yoruma eksi verenler ancak liselidir veya liseli kafasına sahiptir. Askeri haberin ne işi var donanımhaberde???
Anandtech, tomshardware, vs gibi gerçek donanım sitesi olmanız dileğiyle.
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frostburn 6 yıl
ben anlamıyorum donanımhaber ne yapmaya calısıyor , nerde bu ucagın donanım incelemesi , kanat ergonomisi , motor gücü ..
hep aynı bahane : "pentagon bize gönderdiğinde derinlemesine inceleme yapacagız.."
:)
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bellair 6 yıl
bunların hiç birine gerek olmadığını anladığımız da iş işten geçmiş olacak
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Statistik 6 yıl
Onu masumlara karsi degilde, kendi halkindan yuz binlerce insani olduren diktatorlere destek veren Rusya vb ulkelere karsi kullansa bu ucagin gelistirilmesine sevinirdim
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mserifoglu 6 yıl
DH ta teknolojinin her alanında haberler görmek sevindirici. Silah ve türevleri haberlerine ''yeahh yine mi top tüfek'' diye çemkirenler unutuyorlar galiba insanları öldüren toplar tüfekler değil yine senin gibi insanlar.Bir insanda tabanca bulunmasının evin de bıcak bulunmasından hiçbir farkı yok.Ha tabancayla öldürmüşsün ha evinden bıçağı kapıp sokakta önüne gelene saplayarak, o zaman evinde hiçbir kesici delici alet bulundurma, ne farkı var akıllı bıdık?Ülkeler de tabi ki her türlü savunma ve saldırı aracı olacak. Bir de bu zamanda kimse de hiçbişey olmadığını düşün bakalım biraz etraflıca. Ne sanıyon herşey güllük gülüstanlık mı olacak?Bugün gelişmiş ülkeler sınırlarını ve vatandaşlarını koruyabiliyorsa bu silah gücü sayesindedir sanma siyaset vb gibi saçma nedenler sayesinde.Telefon ve tablet haberlerinden gına gelmişti zaten böyle ve benzeri haberlerin artması dileğiyle.
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JoeyBane 6 yıl
%50 kapasite artışı demek daha fazla demokrasi demek.
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olağan_şüpheli 6 yıl
dr.strangelove(1964) filmini izleyin. bu uçağı görünce o film geldi aklıma. tee o zamandır varmış bunlar.
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memoseler 6 yıl
1 milyon bordo bereli ile bunun gibi uçakları dahada ileri gidip bu Uçaklardan taşıyan uçak gemilerini alt edebileceğini sanan insanlar var bu ülkede.
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erdem3113 6 yıl
Yaşasın artık daha fazla yere demokrasi götürebilecekler.
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interwap 6 yıl
Bu ölüm makinaları daha çok sivilleri etkiliyor. Savunma değil saldırıda tam katliam yapmada üstlerine yoktur. Amerika gelecekteki testleri Amerikan çöllerinde değil ortadoğu halkı üzerinde yapacaktır.
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