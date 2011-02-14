Boeing dünyanın en uzun yolcu uçağını tanıttı: 747-8 Intercontinental

Havacılık dünyasının lider isimlerinden Boeing, yaşanan bazı gecikmeler sonrasında yıllar süren bekleyişe son verdi ve ezeli rakibi Airbus'ın A380'ine rakip olarak geliştirdiği 747-8 Intercontinenal'i tanıttı. Hem sivil hem de askeri havacılık alanlarında önemli çalışmaları bulunan Boeing, uzun süredir üzerinde çalıştığı dev kargo uçağının yolcu taşımacılığında kullanılacak versiyonu olarak türettiği 747-8 Intercontinental'i, aralarında mevcut ve potansiyel müşterilerinin de bulunduğu 10.000 kişilik özel bir izleyici grubuna tanıttı. İlk test uçuşu Şubat 2010 için öngörülen ancak tanıtımı daha yeni yapılan 747-8 Intercontinental ile yol haritasının gerisinde kalan Boeing, iddialı açıklamalar yapıyor.

Boeing tepe yöneticisi Jim Albaugh açıklamasında, "Yeni 747-8 Intercontinental en son teknolojik yeniliklere sahip. 787 Dreamliner'da da bulunan pek çok ilki uyguladık. Müşterilerimiz düşük operasyon maliyetlerini gözardı etmeyecek ve yolcular, komfor ile gözalıcı yeni iç mekanın tadını çıkaracak. " dedi. Boeing, 747-8 Intercontinental için daha şimdiden 33 şipariş almış durumda. Bu siparişlerin en büyüğü 20 uçak ile havayolu taşımacılığının dev isimlerinden Lufthansa'ya aitken Kore Havayolları'nın da 5 uçak sipariş ettiği bildiriliyor. Satın alma adedine göre rakamlar değişir mi bilemiyoruz ama üç sınıflı konfigürasyonda 467 yolcu taşıyabilen 747-8 Intercontinental'in her biri için 317.5 milyon dolar isteniyor. Boeing, 747-8 Intercontinental'in çok iyi boyutlandırıldığını ve 525 yolcu kapasitesiyle daha geniş olan Airbus A380'in üzerine baskı kuracağını belirtiyor. Boeing'den Elizabeth Lund konuyla ilgili olarak "A380 ile uçuş ne zaman olursa olsun tüm koltukları dolduramama riski alırsınız. 747-8 Intercontinental'ın pek çok pazardaki pek çok zaman için doğru boyutta olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Boeing'in açıkladığı rakamlara göre 747-8, selefi olan 747-400 ile karşılaştırıldığında operasyon maliyetlerini %12 düşürürken aynı zamanda %16 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yolcu başına karbon emisyonunu %16 azaltan ve %30 daha az gürültü ayakizi yaratan 747-8, aynı zamanda yenilikçi bir iç mekan sunuyor. Boeing tarafından ilk defa 787 Dreamliner modelinde kullanılan kavisli ve yukarı doğru meğilli iç mekan mimarisine sahip olan dev yolcu uçağı, uzun yolculuklar için tasarlandığından yeni tasarım ile yolculara daha geniş bir alan ve kişisel eşyalar için daha fazla yer sunacak. 76.25 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanını da ele geçiren 747-8 Intercontinental, 442,000 kg ağırlık ile kalkış yapabiliyor. Askeri uçaklar da dahil olmak üzere Amerika'da üretilen en ağır uçak olma özelliğini de taşıyan 747-8 Intercontinental, ihtiyaç duyduğu gücü General Electric tarafındna üretilen ve aynı segmentteki diğer uçak motorları dikkate alındığında %30 daha az parça içeren ve bu sayede bakım maliyetleri ile hata ihtimalini azaltan yeni nesil GEnx-2B67 motorlarından alıyor ve en yüksek sürati 920 Km/saat olarak açıklanıyor.

Boeing Ticari Uçaklar Program'ından sorumlu başkan yardımcısı Pat Shanahan açıklamasında, "747-8 Intercontinental, 400-500 koltuklu pazarda operatörlere uzun ve ağır rotalar için kusursuzca uyum gösteren tek uçaktır. Yeni 747-8 Intercontinental birinci sınıf yolcu deneyimini sunarken, ekonomik ve çevreci performansa yeni standart getirecek" dedi.