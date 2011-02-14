Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boeing dünyanın en uzun yolcu uçağını tanıttı: 747-8 Intercontinental

8 yıl
26,2b
1
123
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Havacılık dünyasının lider isimlerinden Boeing, yaşanan bazı gecikmeler sonrasında yıllar süren bekleyişe son verdi ve ezeli rakibi Airbus'ın A380'ine rakip olarak geliştirdiği 747-8 Intercontinenal'i tanıttı. Hem sivil hem de askeri havacılık alanlarında önemli çalışmaları bulunan Boeing, uzun süredir üzerinde çalıştığı dev kargo uçağının yolcu taşımacılığında kullanılacak versiyonu olarak türettiği 747-8 Intercontinental'i, aralarında mevcut ve potansiyel müşterilerinin de bulunduğu 10.000 kişilik özel bir izleyici grubuna tanıttı. İlk test uçuşu Şubat 2010 için öngörülen ancak tanıtımı daha yeni yapılan 747-8 Intercontinental ile yol haritasının gerisinde kalan Boeing, iddialı açıklamalar yapıyor.

Boeing dünyanın en uzun yolcu uçağını tanıttı: 747-8 Intercontinental
Tam Boyutta Gör

Boeing tepe yöneticisi Jim Albaugh açıklamasında, "Yeni 747-8 Intercontinental en son teknolojik yeniliklere sahip. 787 Dreamliner'da da bulunan pek çok ilki uyguladık. Müşterilerimiz düşük operasyon maliyetlerini gözardı etmeyecek ve yolcular, komfor ile gözalıcı yeni iç mekanın tadını çıkaracak. " dedi. Boeing, 747-8 Intercontinental için daha şimdiden 33 şipariş almış durumda. Bu siparişlerin en büyüğü 20 uçak ile havayolu taşımacılığının dev isimlerinden Lufthansa'ya aitken Kore Havayolları'nın da 5 uçak sipariş ettiği bildiriliyor. Satın alma adedine göre rakamlar değişir mi bilemiyoruz ama üç sınıflı konfigürasyonda 467 yolcu taşıyabilen 747-8 Intercontinental'in her biri için 317.5 milyon dolar isteniyor. Boeing, 747-8 Intercontinental'in çok iyi boyutlandırıldığını ve 525 yolcu kapasitesiyle daha geniş olan Airbus A380'in üzerine baskı kuracağını belirtiyor. Boeing'den Elizabeth Lund konuyla ilgili olarak "A380 ile uçuş ne zaman olursa olsun tüm koltukları dolduramama riski alırsınız. 747-8 Intercontinental'ın pek çok pazardaki pek çok zaman için doğru boyutta olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Boeing dünyanın en uzun yolcu uçağını tanıttı: 747-8 Intercontinental
Tam Boyutta Gör

Boeing'in açıkladığı rakamlara göre 747-8, selefi olan 747-400 ile karşılaştırıldığında operasyon maliyetlerini %12 düşürürken aynı zamanda %16 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yolcu başına karbon emisyonunu %16 azaltan ve %30 daha az gürültü ayakizi yaratan 747-8, aynı zamanda yenilikçi bir iç mekan sunuyor. Boeing tarafından ilk defa 787 Dreamliner modelinde kullanılan kavisli ve yukarı doğru meğilli iç mekan mimarisine sahip olan dev yolcu uçağı, uzun yolculuklar için tasarlandığından yeni tasarım ile yolculara daha geniş bir alan ve kişisel eşyalar için daha fazla yer sunacak. 76.25 metre toplam uzunluğu ile dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanını da ele geçiren 747-8 Intercontinental, 442,000 kg ağırlık ile kalkış yapabiliyor. Askeri uçaklar da dahil olmak üzere Amerika'da üretilen en ağır uçak olma özelliğini de taşıyan 747-8 Intercontinental, ihtiyaç duyduğu gücü General Electric tarafındna üretilen ve aynı segmentteki diğer uçak motorları dikkate alındığında %30 daha az parça içeren ve bu sayede bakım maliyetleri ile hata ihtimalini azaltan yeni nesil GEnx-2B67 motorlarından alıyor ve en yüksek sürati 920 Km/saat olarak açıklanıyor.

Boeing Ticari Uçaklar Program'ından sorumlu başkan yardımcısı Pat Shanahan açıklamasında, "747-8 Intercontinental, 400-500 koltuklu pazarda operatörlere uzun ve ağır rotalar için kusursuzca uyum gösteren tek uçaktır. Yeni 747-8 Intercontinental birinci sınıf yolcu deneyimini sunarken, ekonomik ve çevreci performansa yeni standart getirecek" dedi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BraVe_06 8 yıl en beğenilen
İç tasarım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
3 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garintsi 8 yıl
Keşke iç dizaynını da görebilseydik.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taner Göde 8 yıl
Tebrikler BOEING... 45 yıllık 747'e bir hayat öpücüğü daha.

CONCORDE gibi süpersonik bir uçağın 2010'lu yıllarda göklerde kuşların ve bulutların arasında değil de müzelerde farelerin ve sıçanların arasında olması teknolojinin zorla bazı yönlere çekilmek istendiğine işaret.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Tebrikler BOEING... 45 yıllık 747'e bir hayat öpücüğü daha.CONCORDE gibi süpersonik bir uçağın 2010'lu yıllarda göklerde kuşların ve bulutların arası...
Devamını Gör
7 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
kanatlı yolcu treni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
kanatlı yolcu treni
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anarschi 7 yıl
Motoru ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rimush 7 yıl
Bu projeleri gördükten sonra hiçbir şeye şaşırmıyorum.

fotogaleri.ntvmsnbc.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
bu işin tuhafı Japonya`da uçak yolculuğu çok önemli imiş
Japonlar her yere uçakla gidiyormuş öyleki kısa mesafeli yolculuklarda bile A380 kullanılıyormuş (Kıbrıs Adana arası bir mesafe gibi)
ama neden bilmiyorum japonya uçak üreten bir ülke değil!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoSS03 8 yıl
UÇAN TİTANİC :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 8 yıl
bu arada 747-400 ün kokpitinde uçmuş birisi olarak harbiden yok böyle uçak diyorum. dehşet bir makina.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 8 yıl
benim anlamadığım fosil yakıtlar bitince havayolu şirketlerinin ne yapacağı? acaba fosil takıt gerektirmeyen jet motoru çalışmaları başladı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl

murdocklawless

benim anlamadığım fosil yakıtlar bitince havayolu şirketlerinin ne yapacağı? acaba fosil takıt gerektirmeyen jet motoru çalışmaları başladı mı?

biyoyakıt yaparlar yada benzer türevlerini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metcat 8 yıl
Tasarıma denecek söz yok A380 gelene kadar gökyüzünün tek Jumbo Jet'i buydu zaten.Airbus'ın tasarımından da daha güzel gözüküyor.A380e hayranlık duymama rağmen estetik olarak 747 her zaman gönlümün birincisidir.747-8 ile Boeing bir dalda da olsa rekoru eline geçirmiş.THY'nin bu uçağı alacağını pek sanmam alırsa da pek faydalı olacağını zannetmem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xer13 8 yıl
keşke zeplinler olsa yavaşca manzara seyrederek giderdik.
Yahu bunlar ne ya bunlara özel birde pist mi yapacaz.
Airbus desen hantal kalkana kadar gideceğin yere varırsın:)
Boeingler ayrı vaka mezarda gibi sanki sıkı sıkı:)
Tupolovlar zaten cenaze aracı gibi imamı eksik:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26196 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, boeing ve
2 etiket daha teknoloji airbus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl LG Optimus One P503 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim