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Boeing, dünyanın ilk süpersonik iş jetini üretmek için Aerion ile iş birliğine gidiyor

Dünyanın ilk süpersonik yolcu jeti olan Concorde'un 2003 yılında emekliye ayrılmasından sonra sesten hızlı yolcu uçağı haberlerini pek duymuyorduk. Ancak bu konuda endüstri devi Boeing boş durmuyor.
3 ay
4,3b
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havacılık
Gökhan G.
Editör
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Boeing, dünyanın ilk süpersonik iş jetini üretmek için Aerion ile iş birliğine gidiyor
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Yeni nesil süpersonik yolcu uçakları üretme yarışına, Aerion ile işbirliğine giden Boeing firması da dâhil oldu. Çok fazla detayın paylaşılmadığı anlaşmaya göre Boeing, Aerion’un AS2 süpersonik iş jetinin üretilmesi kapsamında firmaya mühendislik, üretim ve test uçuşu tesislerinin kullanımı alanlarında destek olacak.

Concorde süpersonik yolcu uçağının 2003 yılında emekliye ayrılmasından sonra havacılık sektörü, bu alanda bir gelişim gösterememişti. Ancak o zamandan bu yana hem havacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı hem de sesten hızlı bir yolcu uçağının ekonomik ve çevre dostu uçuşlar yapabileceği fikri sağlam temeller üzerine oturmaya başladı.

Concorde’un halefini üretmek için kolları sıvayan firmalar arasında ise Reno, Nevada merkezli Aerion başı çekiyor. GE Affinity moturu sayesinde 1,671 km/s hızında uçabilecek 12 kişilik iş jetini üretmeye koyulan firma, aynı zamanda gelişmiş gövde tasarımı sayesinde sonik patlama sorununu da ciddi biçimde çözmüş gibi gözüküyor. İşler planlandığı gibi giderse, AS2’nin 2023 yılında uçacağı ve 2025 yılında da hizmete gireceği ifade edilmiş.

Sona ana kadar Lockheed Martin ile ortaklığını teknik destek anlamında sürdüren Aerion, bu ortaklıktan açıklanmayan sebepler doğrultusunda vazgeçmiş.


https://boeing.mediaroom.com/2019-02-05-Boeing-Partners-with-Aerion-to-Accelerate-Supersonic-Travel Yorum Yaz
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Ethantech 3 ay
uçan tabut dediğinizin de bu uçakla bir alakası yok
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Ethantech 3 ay
ses hızında seyahatleri sağlayan uçakların operasyon masrafı yakıt masrafı bakım masrafı fazla olduğu için ve güvenliği düşük olduğu için raflara kalktı bu da tutmaz
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al-ozaria 3 ay
Bunun kanadı yoh!

bkz. GTA Vice City >> dodo
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murdocklawless 3 ay
görsel gerçekse f-104 uçan tabut tarzı kanatları ile bu da uçan tabut olur.
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sniper23 3 ay
En az 10 yıllık proje ve 50 milyon dolarlık uçak gibi gözüküyor.
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