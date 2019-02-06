Boeing, dünyanın ilk süpersonik iş jetini üretmek için Aerion ile iş birliğine gidiyor

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Yeni nesil süpersonik yolcu uçakları üretme yarışına, Aerion ile işbirliğine giden Boeing firması da dâhil oldu. Çok fazla detayın paylaşılmadığı anlaşmaya göre Boeing, Aerion’un AS2 süpersonik iş jetinin üretilmesi kapsamında firmaya mühendislik, üretim ve test uçuşu tesislerinin kullanımı alanlarında destek olacak.

Concorde süpersonik yolcu uçağının 2003 yılında emekliye ayrılmasından sonra havacılık sektörü, bu alanda bir gelişim gösterememişti. Ancak o zamandan bu yana hem havacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı hem de sesten hızlı bir yolcu uçağının ekonomik ve çevre dostu uçuşlar yapabileceği fikri sağlam temeller üzerine oturmaya başladı.

Concorde’un halefini üretmek için kolları sıvayan firmalar arasında ise Reno, Nevada merkezli Aerion başı çekiyor. GE Affinity moturu sayesinde 1,671 km/s hızında uçabilecek 12 kişilik iş jetini üretmeye koyulan firma, aynı zamanda gelişmiş gövde tasarımı sayesinde sonik patlama sorununu da ciddi biçimde çözmüş gibi gözüküyor. İşler planlandığı gibi giderse, AS2’nin 2023 yılında uçacağı ve 2025 yılında da hizmete gireceği ifade edilmiş.

Sona ana kadar Lockheed Martin ile ortaklığını teknik destek anlamında sürdüren Aerion, bu ortaklıktan açıklanmayan sebepler doğrultusunda vazgeçmiş.

https://boeing.mediaroom.com/2019-02-05-Boeing-Partners-with-Aerion-to-Accelerate-Supersonic-Travel