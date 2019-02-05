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Rusya'nın hipersonik "uzay uçağı" ortaya çıktı

Rus haber ajansı RIA Novosti, Roskosmos'un üzerinde çalıştığı insansız hipersonik uzay uçağının konsept görsellerini paylaştı. Uçağın 2023 yılında ilk kez test edilmesi bekleniyor.
3 ay
6,9b
1
12
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rus uzay ajansı Roskosmos, yeni bir hipersonik uzay uçağı için çalışmalara başladı. Yerel haber ajansı RIA Novosti tarafından ortaya çıkarılan detaylara göre şu anda geliştirme sürecinde bulunan insansız uzay aracı, saatte yaklaşık 9 bin kilometrelik (mach 7) hızla hareket edebilecek. Uçağın uzaya hızlı bir şekilde kargo ulaştırıp geri dönebileceği belirtiliyor.

Yayınlanan konsept görsellerde Virgin Galactic'in VSS Unity uzay aracına benzer bir çalışma şekli dikkat çekiyor. Uzay turizmi için kullanılan VSS Unity, bildiğiniz gibi öncelikle taşıyıcı bir uçak yardımıyla yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarılıyor. Bu yükseklikte uçaktan ayrılan araç, motorlarını çalıştırıp yolun geri kalanını kendisi tamamlıyor. Rusya'nın hipersonik uçağı da benzer bir şekilde işlev görecek.

Uzay aracı gücünü Rus roket motoru Briz-M'den alacak. Yalnızca tek bir roket motorunun yer alacağı belirtiliyor. RIA Novosti'de kullanılan ifadelerde uçağın yaklaşık 160 kilometre kadar yüksekliğe çıkabileceği ve en az 50 kez tekrar kullanılabileceği belirtilmiş. İlk uçuş testlerinin 2023 yılı gibi start vermesi bekleniyor.

Rusya'nın bu yönde açıklamaları olmadı ancak yabancı kaynaklar yeni hipersonik uçağın özellikle de askeri alanda kullanılabileceği yönünde ifadeler kullanıyor. Bildiğiniz gibi hipersonik silahlanma ve uzayda silahlanma gibi konular son zamanlarda epey popüler. Rusya'nın da böyle bir yarışın gerisinde kalmak istemeyeceğini çok iyi biliyoruz.

https://futurism.com/image-russia-uncrewed-hypersonic-drone-spacecraft Yorum Yaz
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heyysanadiyom 3 ay en beğenilen
La bizim yerli uçağımız olacadı,nerde o?Çıktıda biz mi duymadık...
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denizmir02 1 ay
Rusyada fikir çok ama para pek yok sanırım.
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mesci_663 3 ay
yerli araba
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TheStarBox 3 ay
Bunu kerbal space program da mı yapmışlar :D şaka maka yaparlarsa ilginç olur.
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Ohol Oula 3 ay
Önce bir yolcu uçağı yapsınlar.
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McLaren64 3 ay
SU-57'yi bile hizmete alamadılar. Hipersonik sanava uçağı falan filan Ruslar için çok zor.
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DH Misafiri 3 ay
Adamlar bir yandan dunyanin en gelişmiş silahlarını yapıyorlar diğer yandan Lada gibi araba yapıyorlar. Bu uçağı yapan ülkeden Mercedes ‘ten üstün araba beklersin değil mi? Lada nedir öyle :)
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heyysanadiyom 3 ay en beğenilen
La bizim yerli uçağımız olacadı,nerde o?Çıktıda biz mi duymadık...
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10ff 3 ay heyysanadiyom
Yerli otomobil göklerde...
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AKTeknisyen 3 ay heyysanadiyom
Çıkalı çok oldu.Zan ederim siz takip etmiyorsunuz.Hattaseri üretim sözleşmesi imzalanalı bir kaç ay oldu.Hatta Azerbeycan'da ihaleye bile girdi. Bakınız : Hürkuş B ve C
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kojiro 3 ay
Uçağın uzaya hızlı bir şekilde kargo ulaştırıp geri dönebileceği belirtiliyor.

Özgür Turhan görmesin.
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darkaura 3 ay
ucakdan ziyade kanat takilmis balistik fuze. ramjet motor olmadikdan sonra gercek anlamda hypersonik ucakdan bahsedebilcegimizi sanmiyorum. farki nedir derseniz roket yakit olarak sivi oksijende tasimak zorunda, ramjet oksijeni atmosferden soluyor, dolayisiyla hipersonic ucusu daha uzun sure surdurebilir. balistik fuzeler tabiyki daha hizli gidebiliyorlar ama bunu uzaya cikarak sabit bir rotayi takip ederek yapiyorlar. hypersonic ucusun uzerine bu kadar durulmasinin nedeni hem hizli olmasi hemde gercek anlamda ucarak sabit rotada durmamasi, yonunun tamamen tahmin edilmez olmasi. bir sey bu kadar hizli ve serbest tahmin edilemez sekilde uctugunda bugunun sartlarinda onu durdurabilecek, yakalayabilecek hic bir sey yok. bu avantaja roket motoruyla ulasilabilcegini sanmiyorum. bana oyle geliyorki amerikanin ve cinin yakinda ortaya cikacak ramjet supersonic ucak ve cruise fuzelerine rusya eldeki imkanlariyle bir sekilde cevap vermeye calismis.
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Tlg3 3 ay
Bizimkiler daha ülke içinde tasiyamiyor ahdhjsnc
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