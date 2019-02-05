Rusya'nın hipersonik "uzay uçağı" ortaya çıktı

Rus uzay ajansı Roskosmos, yeni bir hipersonik uzay uçağı için çalışmalara başladı. Yerel haber ajansı RIA Novosti tarafından ortaya çıkarılan detaylara göre şu anda geliştirme sürecinde bulunan insansız uzay aracı, saatte yaklaşık 9 bin kilometrelik (mach 7) hızla hareket edebilecek. Uçağın uzaya hızlı bir şekilde kargo ulaştırıp geri dönebileceği belirtiliyor.
Yayınlanan konsept görsellerde Virgin Galactic'in VSS Unity uzay aracına benzer bir çalışma şekli dikkat çekiyor. Uzay turizmi için kullanılan VSS Unity, bildiğiniz gibi öncelikle taşıyıcı bir uçak yardımıyla yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarılıyor. Bu yükseklikte uçaktan ayrılan araç, motorlarını çalıştırıp yolun geri kalanını kendisi tamamlıyor. Rusya'nın hipersonik uçağı da benzer bir şekilde işlev görecek.
Uzay aracı gücünü Rus roket motoru Briz-M'den alacak. Yalnızca tek bir roket motorunun yer alacağı belirtiliyor. RIA Novosti'de kullanılan ifadelerde uçağın yaklaşık 160 kilometre kadar yüksekliğe çıkabileceği ve en az 50 kez tekrar kullanılabileceği belirtilmiş. İlk uçuş testlerinin 2023 yılı gibi start vermesi bekleniyor.
Rusya'nın bu yönde açıklamaları olmadı ancak yabancı kaynaklar yeni hipersonik uçağın özellikle de askeri alanda kullanılabileceği yönünde ifadeler kullanıyor. Bildiğiniz gibi hipersonik silahlanma ve uzayda silahlanma gibi konular son zamanlarda epey popüler. Rusya'nın da böyle bir yarışın gerisinde kalmak istemeyeceğini çok iyi biliyoruz.
https://futurism.com/image-russia-uncrewed-hypersonic-drone-spacecraft Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yayınlanan konsept görsellerde Virgin Galactic'in VSS Unity uzay aracına benzer bir çalışma şekli dikkat çekiyor. Uzay turizmi için kullanılan VSS Unity, bildiğiniz gibi öncelikle taşıyıcı bir uçak yardımıyla yaklaşık 15 kilometre yüksekliğe çıkarılıyor. Bu yükseklikte uçaktan ayrılan araç, motorlarını çalıştırıp yolun geri kalanını kendisi tamamlıyor. Rusya'nın hipersonik uçağı da benzer bir şekilde işlev görecek.
Uzay aracı gücünü Rus roket motoru Briz-M'den alacak. Yalnızca tek bir roket motorunun yer alacağı belirtiliyor. RIA Novosti'de kullanılan ifadelerde uçağın yaklaşık 160 kilometre kadar yüksekliğe çıkabileceği ve en az 50 kez tekrar kullanılabileceği belirtilmiş. İlk uçuş testlerinin 2023 yılı gibi start vermesi bekleniyor.
Rusya'nın bu yönde açıklamaları olmadı ancak yabancı kaynaklar yeni hipersonik uçağın özellikle de askeri alanda kullanılabileceği yönünde ifadeler kullanıyor. Bildiğiniz gibi hipersonik silahlanma ve uzayda silahlanma gibi konular son zamanlarda epey popüler. Rusya'nın da böyle bir yarışın gerisinde kalmak istemeyeceğini çok iyi biliyoruz.
https://futurism.com/image-russia-uncrewed-hypersonic-drone-spacecraft Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Özgür Turhan görmesin.
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