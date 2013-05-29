Boeing'in yeni askeri aracı, ufak uçaklar içerisinde taşınabiliyor





Dünyanın sayılı büyük uçak üreticilerinden Boeing'in yeni askeri aracı Phantom Badger, ufak boyutları sayesinde askeri birliklere büyük avantajlar sağlayabiliyor.

Dikey iniş kalkış yapabilen helikopter/uçak karşımı V-22 Osprey hava aracında taşınabilecek kadar ufak boyutlarda olan Phantom Badger, zor arazi şartlarında rahat hareket edebilmesi için özel olarak geliştiriliyor. Hakkında fazla ayrıntılı bilgi yer almıyor olsa da %60 oranında eğimli arazilerde ve iki metre su içerisinde gidebildiği belirtilen araç, üzerinde kullanılan hidrolik ve süspansiyon sistemleri ile askerlere rahat bir yolculuk sağlayabiliyor.

Aktif olarak arazide görev yapan askerlere büyük taktik hareket kabiliyeti sağlaması beklenen Boeing Phantom Badger, boyutları sayesinde de istenilen bölgelere rahatça taşınabilecek.

http://mashable.com/2013/05/28/boeing-phantom-badger/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29