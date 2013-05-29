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Boeing'in yeni askeri aracı, ufak uçaklar içerisinde taşınabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Boeing'in yeni askeri aracı, ufak uçaklar içerisinde taşınabiliyor
Dünyanın sayılı büyük uçak üreticilerinden Boeing'in yeni askeri aracı Phantom Badger, ufak boyutları sayesinde askeri birliklere büyük avantajlar sağlayabiliyor.
Dikey iniş kalkış yapabilen helikopter/uçak karşımı V-22 Osprey hava aracında taşınabilecek kadar ufak boyutlarda olan Phantom Badger, zor arazi şartlarında rahat hareket edebilmesi için özel olarak geliştiriliyor. Hakkında fazla ayrıntılı bilgi yer almıyor olsa da %60 oranında eğimli arazilerde ve iki metre su içerisinde gidebildiği belirtilen araç, üzerinde kullanılan hidrolik ve süspansiyon sistemleri ile askerlere rahat bir yolculuk sağlayabiliyor.
Aktif olarak arazide görev yapan askerlere büyük taktik hareket kabiliyeti sağlaması beklenen Boeing Phantom Badger, boyutları sayesinde de istenilen bölgelere rahatça taşınabilecek.
 
Boeing'in yeni askeri aracı, ufak uçaklar içerisinde taşınabiliyor

http://mashable.com/2013/05/28/boeing-phantom-badger/?utm_medium=feed&utm_source=feedburner&utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
infom@n 6 yıl en beğenilen
Daha yeni uyanıyorlar. İngiliz Landrover bu olayı yıllar önce keşfetmiş ve dar askeri araçlar üretmiş. ABD her şeyin büyüğünü sevdiğinden doğal olarak hep saçmalıyorlar.
Daha yeni uyanıyorlar. İngiliz Landrover bu olayı yıllar önce keşfetmiş ve dar askeri araçlar üretmiş. ABD her şeyin büyüğünü sevdiğinden doğal olarak hep saçma...
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DH Misafiri 6 yıl
Ön camın olmaması baya iyi düşünülmüş, artık kullananlar bol miktarda sinekle, tozla ve diğer araçlarda gelen taşlarla beslenebilir.
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Evet, İsyan! 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ön camın olmaması baya iyi düşünülmüş, artık kullananlar bol miktarda sinekle, tozla ve diğer araçlarda gelen taşlarla beslenebilir.



Adamlar kafalarına bir şey takmışlar...
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ufuks36 6 yıl
Bu aracın alt yapısının Land Rover olduğu apaçık ortada da, arazide Land Cruiser gerçeği varken diğerleri "cip" olarak kalmaya devam edecekler...
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zymrdvn 6 yıl
Ülkemizde arazi araçlarına isim veren "Jeep" CJ5 lerin yeni versiyonları gibi olmuş.
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infom@n 6 yıl en beğenilen
Daha yeni uyanıyorlar. İngiliz Landrover bu olayı yıllar önce keşfetmiş ve dar askeri araçlar üretmiş. ABD her şeyin büyüğünü sevdiğinden doğal olarak hep saçmalıyorlar.
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