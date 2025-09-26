THY’den Boeing’e 225 uçaklık dev sipariş

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türk Hava Yolları, bir süredir gündemde olan Boeing siparişini resmileştirdi. 150’si kesin, 75’i opsiyon olmak üzere toplam 225 uçaklık anlaşma kapsamında hem tek koridorlu 737 MAX serisi hem de uzun menzilli 787 Dreamliner modelleri filoya dahil edilecek. Teslimatlar 2029’da başlayacak ve 2034’e kadar kademeli olarak tamamlanacak.

Bu anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından geldi. Trump, Türkiye'nin Rus petrolü satın almayı durdurma talebini kabul edeceğine inandığını ve Ankara'nın F-35 jetlerini satın alabilmesi için ABD'nin Ankara'ya uyguladığı yaptırımları kaldırabileceğini söyledi. İkili arasındaki görüşmenin tüm detayları bu içerik hazırlandığı sırada henüz paylaşılmamıştı.

THY’den dev sipariş

Tam Boyutta Gör Anlaşmaya göre, 50 adet Boeing 787-9 ve 787-10 modeli kesin sipariş edilirken, 25 uçak için opsiyon tanındı. Böylece THY, halihazırda kullandığı 787-9’un yanı sıra daha uzun gövdeli 787-10 modelini de filosuna dahil edecek. THY, yaptığı açıklamada söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakerelerin devam ettiğini aktardı.

Tek koridorda ise 100 adet kesin ve 50 opsiyon olmak üzere toplam 150 Boeing 737-8/10 MAX siparişi verildi.

Anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak” dedi.

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Stephanie Pope ise “Türk Hava Yolları’nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX’i seçmesinden gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji anlaşması imzalandı! 11 sa. önce eklendi

THY filosunda bugün 200’den fazla Boeing uçağı bulunuyor. Yeni anlaşma ile 787 Dreamliner’ın yüzde 25’e varan yakıt verimliliği avantajı ve 737 MAX’in kısa-orta menzilli esnekliği sayesinde hem maliyetler düşecek hem de kapasite artacak. Bu uçakların özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarında talebi karşılamada kritik rol oynayacağı öngörülüyor.

THY, 2035’e kadar filosunun tamamını yeni nesil uçaklardan oluşturmayı ve yıllık ortalama yüzde 6 büyüme hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: