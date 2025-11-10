Giriş
    Boeing, pilot eğitiminde Microsoft Flight Simulator dönemini başlatıyor

    Boeing, Microsoft Flight Simulator ve Azure bulutu ile desteklenen Virtual Airplane platformunu tanıttı. Pilotlar artık 737 MAX eğitimini gerçekçi ve esnek bir şekilde her cihazdan alabilecek.

    Boeing, pilot eğitiminde Microsoft Flight Simulator kullanacak Tam Boyutta Gör

    Boeing, pilot eğitiminde çığır açacak bir yeniliği hayata geçiriyor. Şirket, Microsoft Flight Simulator ve Microsoft Azure bulut teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni bir eğitim platformu olan Virtual Airplane Procedures Trainer (VAPT)’ı tanıttı. Bu platform, hem yeni hem de deneyimli pilotların eğitim süreçlerini daha esnek ve gerçekçi bir şekilde yürütmesini sağlamayı amaçlıyor.

    İlk olarak Boeing 737 MAX için kullanılacak

    Microsoft Flight Simulator 2024’ün sunduğu detaylı simülasyon yetenekleri, dünya genelinde bire bir dijital ikiz olarak oluşturulmuş gezegen görüntüleri, uydu verileri ve gerçekçi fizik motoruyla pilotlara son derece gerçekçi bir uçuş deneyimi sunuyor. Küçük uçaklardan ticari jetlere, tüm önemli havaalanlarından yerleşim alanlarına kadar simülasyon, uçuş eğitiminde güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Boeing’in bu simülasyonu resmi eğitim platformuna dönüştürmesi ise sektörde beklenen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

    VAPT, yalnızca pilotlara değil uçuş eğitimi ekiplerine de hitap ediyor. Eğitimciler, Microsoft Flight Simulator’un sunduğu kapsamlı özelleştirme ve erişilebilirlik araçlarını kullanarak özel ders içerikleri oluşturabilecek. Boeing Global Services CEO’su Chris Raymond, “Virtual Airplane'in piyasaya sürülmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Bu yeni yazılım, pilotların ve operatörlerin nasıl ve ne zaman eğitim alacaklarını önemli ölçüde etkileyecek ve onlara çok ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayacaktır” dedi.

    Pilotların Virtual Airplane’i kullanmak için yüksek performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyması gerekmiyor. Platform, Microsoft Azure bulutu üzerinden çalıştığı için kullanıcılar iPad, dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayarlardan eğitime başlayabilecek. Öte yandan eğitimler her zaman tam uçuş simülasyonu formatında olmayacak. Bazı dersler, bir uçağın Control Display Unit (CDU) ile etkileşim gerektiren kısa ve basit görevlerden oluşacak. Şu anda sistem, özellikle Boeing 737 MAX modeli için optimize edilmiş durumda. Boeing, ilerleyen dönemde diğer uçak modellerini de platforma eklemeyi planlıyor.

