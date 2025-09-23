Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD, 6. nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı

    ABD Hava Kuvvetleri komutanı tarafından yapılan açıklamaya göre Boeing tarafından geliştirilen altıncı nesil savaş uçağı F-47'nin üretimi başladı. Boeing F-47'nin 2028'de uçması bekleniyor.

    ABD, altıncı nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri, uzun süredir beklenen altıncı nesil savaş uçağı F-47 Stealth Fighter için üretime başladığını resmen doğruladı. Hava Kuvvetleri Komutanı General David Allvin, programın hızının kritik önemde olduğunu vurgulayarak uçağın 2028’de ilk uçuşunu yapmasının hedeflendiğini açıkladı.

    F-47 üretimi başladı

    Boeing’in liderliğinde yürütülen F-47 programı, önceki nesil F-22 Raptor’un yerini alacak yeni nesil bir hava üstünlük uçağı olarak tasarlandı. Allvin, Boeing ekibinin Mart ayında seçildikten sonra üretime hızla başladığını belirtti.

    F-47, gelişmiş gizlilik teknolojileri, modern sensörler, güçlü motorlar ve otonom dron kanat arkadaşlarıyla donatılacak. Uçağın Mach 2 üzerinde hızlara ulaşması ve 1.000 deniz mili (yaklaşık 1.852 kilometre) üzeri harekât yarıçapına sahip olması bekleniyor. Hava Kuvvetleri bütçe belgeleri, geliştirme aşamasının 2030 mali yılına kadar süreceğini gösterse de yetkililer uçağın daha erken operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor. Boeing, program için St. Louis’deki üretim tesislerini şimdiden genişletti ve Allvin, “F-47 duyurusunu yaptığımızdan bu yana geçen birkaç ay içinde, ilk parçanın üretimine başladılar bile. Hızlı hareket etmeye hazırız. Hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

    Hedef 185 uçak

    ABD, altıncı nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Hedeflenen filo büyüklüğü en az 185 F-47, bu da mevcut F-22 filosunun boyutuna eşdeğer veya daha büyük olacak. Allvin, uçağın ABD’nin gelecekteki çatışmalarda hava üstünlüğünü güvence altına almak için merkezi bir platform olduğunu vurguladı. Öte yandan F-47’nin açıklanma döneminde ABD Başkanı Trump, prototiplerin beş yıldır uçtuğunu ilk kez duyurmuştu.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçlarım inceldi ve seyreldi parolapara dolandiriciliği ing davet et kazan toplu iğneyle sim kart çıkarma benzinli katalitik konvertör temizliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum