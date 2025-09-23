ABD, 6. nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri, uzun süredir beklenen altıncı nesil savaş uçağı F-47 Stealth Fighter için üretime başladığını resmen doğruladı. Hava Kuvvetleri Komutanı General David Allvin, programın hızının kritik önemde olduğunu vurgulayarak uçağın 2028’de ilk uçuşunu yapmasının hedeflendiğini açıkladı.

F-47 üretimi başladı

Boeing’in liderliğinde yürütülen F-47 programı, önceki nesil F-22 Raptor’un yerini alacak yeni nesil bir hava üstünlük uçağı olarak tasarlandı. Allvin, Boeing ekibinin Mart ayında seçildikten sonra üretime hızla başladığını belirtti.

F-47, gelişmiş gizlilik teknolojileri, modern sensörler, güçlü motorlar ve otonom dron kanat arkadaşlarıyla donatılacak. Uçağın Mach 2 üzerinde hızlara ulaşması ve 1.000 deniz mili (yaklaşık 1.852 kilometre) üzeri harekât yarıçapına sahip olması bekleniyor. Hava Kuvvetleri bütçe belgeleri, geliştirme aşamasının 2030 mali yılına kadar süreceğini gösterse de yetkililer uçağın daha erken operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor. Boeing, program için St. Louis’deki üretim tesislerini şimdiden genişletti ve Allvin, “F-47 duyurusunu yaptığımızdan bu yana geçen birkaç ay içinde, ilk parçanın üretimine başladılar bile. Hızlı hareket etmeye hazırız. Hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hedef 185 uçak

Tam Boyutta Gör Hedeflenen filo büyüklüğü en az 185 F-47, bu da mevcut F-22 filosunun boyutuna eşdeğer veya daha büyük olacak. Allvin, uçağın ABD’nin gelecekteki çatışmalarda hava üstünlüğünü güvence altına almak için merkezi bir platform olduğunu vurguladı. Öte yandan F-47’nin açıklanma döneminde ABD Başkanı Trump, prototiplerin beş yıldır uçtuğunu ilk kez duyurmuştu.

