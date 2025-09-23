ABD, 6. nesil F-47 savaş uçağının üretimine başladı

F-47 üretimi başladı
Boeing’in liderliğinde yürütülen F-47 programı, önceki nesil F-22 Raptor’un yerini alacak yeni nesil bir hava üstünlük uçağı olarak tasarlandı. Allvin, Boeing ekibinin Mart ayında seçildikten sonra üretime hızla başladığını belirtti.
F-47, gelişmiş gizlilik teknolojileri, modern sensörler, güçlü motorlar ve otonom dron kanat arkadaşlarıyla donatılacak. Uçağın Mach 2 üzerinde hızlara ulaşması ve 1.000 deniz mili (yaklaşık 1.852 kilometre) üzeri harekât yarıçapına sahip olması bekleniyor. Hava Kuvvetleri bütçe belgeleri, geliştirme aşamasının 2030 mali yılına kadar süreceğini gösterse de yetkililer uçağın daha erken operasyonel hale gelebileceğini belirtiyor. Boeing, program için St. Louis’deki üretim tesislerini şimdiden genişletti ve Allvin, “F-47 duyurusunu yaptığımızdan bu yana geçen birkaç ay içinde, ilk parçanın üretimine başladılar bile. Hızlı hareket etmeye hazırız. Hızlı hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.