Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok"

Bilirkişi raporundaki ilk tespitte davalılardan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve dolayısıyla haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.
"Türkiye'de gelir elde ettiği için vergi vermeli"
Rapordaki ikinci tespitte Hollanda’daki Booking.com BV’nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı ifade edildi. Son tespitte ise Booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle vergi vermesi gerektiği, ancak bu konudaki son kararın mahkemeye ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.
Rapordaki tespitlerin iletilmesinden sonra davalı tarafın avukatları raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu, ayrıntılı beyan için süre istediklerini belirtti. Booking.com avukatı ise tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek kaldırılmasını talep etti. Duruşma 12 Nisan’a bırakıldı.
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İki firmayı da çok beğenen ve kullanan biri olarak şunu söyleyeyim, überi kullanma ve destekleme sebebim herkes gibi taksicilerden nefret etmenin yanı sıra, taksicilerin vergi ödememeleri ama überin ödemesi, ayrıca über şöförlerinin de malum taksici kitlesinden kat kat daha kaliteli olması. Daha fazla para ödeyeceğimi de bilsem direk Über kullanıyorum.
Booking.com engellensin, ama ben de yurtdışından turkiyeye rezervasyon yaptırmıyorum desin. Bakalım kim daha çok kaybedecek
Agoda, hotels, TripAdvisor, priceline gibi dünya site var. Hatta bu siteleri tek tek karşılaştırıp en uygun fiyatli online booking sitesini sana çıkaran trivago var.
Yani kaybeden her türlü booking olur. Onu kesinlikle yapmak istemez.
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booking.com, booking.com açıldı mı ve