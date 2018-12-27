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Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok"

TÜRSAB ve Booking.com arasında görülen "Haksız rekabet" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda Booking.com'un haksız rekabetle ilgisinin olmadığı ifade edildi.
4 ay
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Booking.com'a bilirkişiden güzel haber:
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı “Haksız rekabetin tespiti” davası nedeniyle Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişi raporu incelendi. Üç tespite yer verilen raporda Booking.com’un haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporundaki ilk tespitte davalılardan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve dolayısıyla haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"Türkiye'de gelir elde ettiği için vergi vermeli"

Rapordaki ikinci tespitte Hollanda’daki Booking.com BV’nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı ifade edildi. Son tespitte ise Booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle vergi vermesi gerektiği, ancak bu konudaki son kararın mahkemeye ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Rapordaki tespitlerin iletilmesinden sonra davalı tarafın avukatları raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu, ayrıntılı beyan için süre istediklerini belirtti. Booking.com avukatı ise tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek kaldırılmasını talep etti. Duruşma 12 Nisan’a bırakıldı.


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vesaire86 4 ay en beğenilen
Booking ve uberi ülkede istemeyenler (bu sektörlerden nemalananlar) var. Yoksa esas rekabet bunlar gelince oluyor.
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vesaire86 4 ay en beğenilen
Booking ve uberi ülkede istemeyenler (bu sektörlerden nemalananlar) var. Yoksa esas rekabet bunlar gelince oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Zorkof 4 ay vesaire86
Aslında çok da rekabet olmuyor, inanılmaz finansal güçleriyle ezip geçiyorlar rakip filan bırakmıyorlar. Ayrıca Tayyip seçimden önce "über müber kalmadı bitti o iş" diye her zamanki gibi oy için yalan söylemesine rağmen niye über açık? Çünkü adamlar paşa paşa artık fatura kesiyorlar ve ülkemize vergi ödüyorlar.
İki firmayı da çok beğenen ve kullanan biri olarak şunu söyleyeyim, überi kullanma ve destekleme sebebim herkes gibi taksicilerden nefret etmenin yanı sıra, taksicilerin vergi ödememeleri ama überin ödemesi, ayrıca über şöförlerinin de malum taksici kitlesinden kat kat daha kaliteli olması. Daha fazla para ödeyeceğimi de bilsem direk Über kullanıyorum.
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CuneytBora 4 ay
tek kullandığım ve alıştığım site çok güzeldi tekrar gelmesini isterim
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Jeopol 4 ay
Booking.com sark kurnazlarina aynı şekilde cevap vermeli.
Booking.com engellensin, ama ben de yurtdışından turkiyeye rezervasyon yaptırmıyorum desin. Bakalım kim daha çok kaybedecek
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mcrew 4 ay Jeopol
Booking com belki pazar lideri ama pazarda yalnız değil.
Agoda, hotels, TripAdvisor, priceline gibi dünya site var. Hatta bu siteleri tek tek karşılaştırıp en uygun fiyatli online booking sitesini sana çıkaran trivago var.
Yani kaybeden her türlü booking olur. Onu kesinlikle yapmak istemez.
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fhrstw 4 ay
Zamanında ödeseydi çorba parasını başına bunlar gelmezdi tabi nerden bilsinler 😊
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Zorkof 4 ay
Versin paşa paşa vergisini de açılsın. Gerçi adamlara şu anlamda haksızlık yapılıyor, expedia da, google da burada vergi vermiyor, onlar niye kapatılmıyor?
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Rachsuchtig 4 ay Zorkof
Expedia falan bilmem de Google vergisini veriyordur sonuçta İstanbul'da ofisleri var, Şişli'de. Ofis açıyorsa belli bir vergi veriyordur ayrıca dijital içeriklerden de artık KDV alınıyor falan filan. Türkiyede ofisinde vesaire işçi çalıştırıyorlar. Uzar gider
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