Booking.com'a bilirkişiden güzel haber: "Haksız rekabetle ilgisi yok"

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) açtığı “Haksız rekabetin tespiti” davası nedeniyle Türkiye’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen duruşmada bilirkişi raporu incelendi. Üç tespite yer verilen raporda Booking.com’un haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Bilirkişi raporundaki ilk tespitte davalılardan Bookingdotcom Destek Hizmetleri Limited Şirketi’nin sorumluluğunun bulunmadığı, seyahat acentası olmadığı, otel rezervasyonlarında aracılık etmediği ve dolayısıyla haksız rekabetle ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

"Türkiye'de gelir elde ettiği için vergi vermeli"

Rapordaki ikinci tespitte Hollanda’daki Booking.com BV’nin yabancı bir şirket olduğu, yaptığı işin simsarlık olduğu, bunun için seyahat acentası ruhsatı almasının gerekli olmadığı ifade edildi. Son tespitte ise Booking.com BV'nin Türkiye'deki otellerde aracılık ederek gerçekleşen otel rezervasyonlarından elde ettiği komisyonun Türkiye'de elde edilen gelir olması hasebiyle vergi vermesi gerektiği, ancak bu konudaki son kararın mahkemeye ait olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

Rapordaki tespitlerin iletilmesinden sonra davalı tarafın avukatları raporda birçok çelişkinin mevcut olduğunu, ayrıntılı beyan için süre istediklerini belirtti. Booking.com avukatı ise tedbir kararının bilirkişi raporu gözetilerek kaldırılmasını talep etti. Duruşma 12 Nisan’a bırakıldı.