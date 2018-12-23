Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı

Teknoloji Editörü
Google, kullanıcılarının eğlenceli vakitler geçirebilmesi için zaman zaman ilginç web uygulamalarını kullanıma sunuyor. Bunun son örneği de web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas.
Diğer internet tarayıcılarında da çalışıyor
Türkçe'de Tuval olarak hizmete giren bu basit çizim aracı, bilgisayar başında kafa dağıtmanızı sağlayabilir. Toplam 5 çizim aracının yer aldığı bu web tabanlı çizim uygulaması monitörünüzü adeta bir tuval gibi kullanabilmenize olanak tanıyor.Tamamen ücretsiz olan Chrome Canvas uygulamasında çizdiğiniz resimleri çıktı olarak alıp kaydetmeniz de mümkün. Şu an için PNG formatını destekliyor ve Google hesabınızınla giriş yapmış olduğunuz sürece çalışmalarınız otomatik olarak kaydediliyor. Hizmetin diğer internet tarayıcılarında da çalıştığını belirtelim.
https://canvas.apps.chrome/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle