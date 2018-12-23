Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı

Google, kullanıcılarının eğlenceli vakitler geçirebilmesi için zaman zaman ilginç web uygulamalarını kullanıma sunuyor. Bunun son örneği de web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas.

Diğer internet tarayıcılarında da çalışıyor

Türkçe'de Tuval olarak hizmete giren bu basit çizim aracı, bilgisayar başında kafa dağıtmanızı sağlayabilir. Toplam 5 çizim aracının yer aldığı bu web tabanlı çizim uygulaması monitörünüzü adeta bir tuval gibi kullanabilmenize olanak tanıyor.

https://canvas.apps.chrome/

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Tamamen ücretsiz olanuygulamasında çizdiğiniz resimleri çıktı olarak alıpde mümkün. Şu an içinformatını destekliyor ve Google hesabınızınla giriş yapmış olduğunuz sürece çalışmalarınızolarak kaydediliyor. Hizmetin diğerda çalıştığını belirtelim.