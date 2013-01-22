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BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi üretin

6 yıl
837
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18
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi üretin
Teknolojik cihazların pilleri en ummadık zamanda biterek çoğu insanı zora sokabilmektedir. Harici batarya teknolojileri piyasada olsalar da hepsinin bir sınırı vardır. Bu doğrultuda geliştirilen BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi kendiniz üretebilirsiniz.
Eton firması tarafından geliştirilen BoostTurbine 2000, portatif bir enerji ünitesi. Cihazın içinde 2000mAh şarj edilebilir yapıda bir pil yer alıyor ve üzerindeki kol sayesinde doldurulabiliyor. Bir dakikalık çevirme hareketi ile 30 saniye görüşme ve 5-6 yazılı mesaj atılabilmesine olanak sağlayan cihaz, Micro Usb port sayesinde birçok cep telefonunu şarj edebiliyor. BosstTurbine 2000 tam olarak dolu olduğu zaman bir akıllı telefonu şarj edebiliyor ve üzerindeki led ışıklar ile enerji durumu hakkında bilgi alınabiliyor.
 
BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi üretin
BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi üretin
Sınırsız bir enerji kaynağı sunan BosstTurbine 2000, $60 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
http://www.etoncorp.com/en/productdisplay/boostturbine-2000

http://www.etoncorp.com/en/productdisplay/boostturbine-2000 Yorum Yaz
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JoeyBane 6 yıl
On numara düşünce. Fakat verimi biraz düşük geldi bana. Otobüste, Dolmuşta çevir çevir dur :D
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halitozbasli 6 yıl
eski rus teknolojisinin günümüze adapte edilmiş hali.
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bukalemun56 6 yıl
kartalaraz
ek olarak... bu cihaza solar panel eklenmeli(ortam ışığından şarj olmalı pilleri şarj etmeli) şarjlı piller eklenmeli(kalem piller şarjlı kendin takıp çıkartabileceksin.. sabit olmamalı) birde salladıkça şarj... çok şey istiyorum ama yapılır... ozaman çok iyi olurdu...

güneş paneli eklemek pratik değil çünkü en az bir iki saat gerekir. cihazın yüzeyi küçük oraya konacak panelle üretilecek mikro amperler düzeyindeki akımla 1-2 dakika ancak idare ettirir. diğerleri olur ama.
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NadirSE 6 yıl
pehh bu da bişeymi dün izlediğim youtube videosunda adam iphonu u ateşle şarj etti. Teneke kutudan soba yapıp üstünde yumurta pişirdi. Elektronik bi devreyi kutuya monte edip telefonu şarj etti.
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nick54 6 yıl
Gerekli bir buluş olmuş :D
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ssonerb 6 yıl
kime satacak bunu işi gücü yok bunun iphone gibi bir aleti cebinde taşıyan karakter bunu alıp eline fırıl fırıl döndürmez. azınlıga hitap edecek bi ürün o azınlıgıda cıkar dagda bayırda tarlada bulur. alternatif olarak varlıgı güzel kullanırım diyen buyursun gelsin
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Master_Evil 6 yıl
bence saçma
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DG Chester 6 yıl
hah bi kurmalı iphone eksikti oda oldu :D yakında üfleyerek te çalışır onlar :P
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gamerasi 6 yıl
Bisiiklet ile geçen sene Ege'de şehirlerarası bir tura çıkmıştım, böyle bir cihazın yokluğu çok aradım. Alınabilir...
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psycho2 6 yıl
kartalaraz
ek olarak... bu cihaza solar panel eklenmeli(ortam ışığından şarj olmalı pilleri şarj etmeli) şarjlı piller eklenmeli(kalem piller şarjlı kendin takıp çıkartabileceksin.. sabit olmamalı) birde salladıkça şarj... çok şey istiyorum ama yapılır... ozaman çok iyi olurdu...

adamın aklına gelmiş böyle yapmış sende araştır kendi istediğin gibi yap başkasında bekleme o zaman çok sey istemiş olmazsın.
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bkn131 6 yıl
Yalan yok iPhonelar için şart böyle bir alet :)
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