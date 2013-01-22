BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi üretin





Teknolojik cihazların pilleri en ummadık zamanda biterek çoğu insanı zora sokabilmektedir. Harici batarya teknolojileri piyasada olsalar da hepsinin bir sınırı vardır. Bu doğrultuda geliştirilen BoostTurbine 2000 ile kendi enerjinizi kendiniz üretebilirsiniz.

Eton firması tarafından geliştirilen BoostTurbine 2000, portatif bir enerji ünitesi. Cihazın içinde 2000mAh şarj edilebilir yapıda bir pil yer alıyor ve üzerindeki kol sayesinde doldurulabiliyor. Bir dakikalık çevirme hareketi ile 30 saniye görüşme ve 5-6 yazılı mesaj atılabilmesine olanak sağlayan cihaz, Micro Usb port sayesinde birçok cep telefonunu şarj edebiliyor. BosstTurbine 2000 tam olarak dolu olduğu zaman bir akıllı telefonu şarj edebiliyor ve üzerindeki led ışıklar ile enerji durumu hakkında bilgi alınabiliyor.

Sınırsız bir enerji kaynağı sunan BosstTurbine 2000, $60 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ürün için hazırlanmış videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.etoncorp.com/en/productdisplay/boostturbine-2000

http://www.etoncorp.com/en/productdisplay/boostturbine-2000