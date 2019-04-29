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Borderlands 3, en az 7500 farklı silah sesiyle gelecek

Borderlands serisinin merakla beklenen 4. oyunu Borderlands 3 için heyecan verici detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Oyunla ilgili paylaşılan detay ise bu sefer silah sesleriyle ilgili.
3 hf.
2,9b
1
6
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Özellikle “silah çeşitliliği” konusunda farklı bir konumda bulunan Borderlands serisinin dördüncü oyunu olan Borderlands 3, 28 -31 tarihleri arasında düzenlenen PAX East etkinliği sırasında duyurulmuştu. Yeni oyun Borderlands 3’ün de silah çeşitliliği konusunda cömert davranacağını ise tahmin etmek zor olmayacaktır.

Yeni oyunun ses tasarımcısı Joshua Davidson ise Borderlands 3 ile birlikte başka bir hususun daha abartılacağının sinyalleri vermiş gözüküyor.Evet, oyundaki silah seslerinden bahsediyoruz. Davidson’a göre oyunda şu an 7,500’ün üzerinde silah ateşleme sesi bulunuyor. 7,500 sayısını, Borderlands2’deki 300 civarı silah sesiyle karşılaştırırsak aradaki farkın ne kadar devasa olduğu rahatlıkla görülebiliyor.

Geliştirici Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Borderlands 3 halihazırda, silah sesleri için 7.500’den fazla .wav dosyasına sahip. Kıyaslama yapmak gerekirse, BL2 tüm silahlar için 300’ün biraz üzerinde .wav dosyasına sahipti. Ve duymak istediğiniz cevap; evet, henüz bitirmedik. Dıkşın dıkşın!” ifadelerini kullanmış.

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Oyunda; düşmanlara sözlü hakaretler savuran güdümlü mermi atabilen, mermi yerine yanardağ! atan ve yeni bir hasar türü olan “radyasyon etkili” silahlara sahip olacağımız ifade ediliyor. Paylaşılan bilgiler doğruysa, oyunda farklı özelliklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir milyardan fazla silaha sahip olacağız. Oyunla ilgili gelişmeler için bizi takip etmeye lütfen devam edin.


https://www.pcgamer.com/borderlands-3-has-25-times-more-gun-sounds-than-borderlands-2/ Yorum Yaz
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El Prezidente 3 hf. en beğenilen
borderlands 1'i kardeşimle oynardık heyt be ne günlerdi.
yaşlandık sıkıldık bıktık canımızdan bezdik moralimiz bozuldu depresyona girdik ülke boka battı batıyor allah sonumuzu hayır etsin.
borderlands 1'i kardeşimle oynardık heyt be ne günlerdi.yaşlandık sıkıldık bıktık canımızdan bezdik moralimiz bozuldu depresyona girdik ülke boka b...
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chtsydn 3 hf.
Muhtemelen oyun çıktığında herkes "7500 farklı ses dediğinizde böyle bişey anlamamıştık
" diyecek.
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Ahmetsad 3 hf.
7500 farklı silah sesi... no man's sky işine dönmesin sonra kafasına yaprak koy farklı hayvan yey.
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ozakin70 3 hf.
Borderland 2 en keyif aldığım oyunlardandı. 3’ü merak ediyorum.
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qoqoCAN 3 hf.
kaç cugulayt olacak yau
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El Prezidente 3 hf. en beğenilen
borderlands 1'i kardeşimle oynardık heyt be ne günlerdi.
yaşlandık sıkıldık bıktık canımızdan bezdik moralimiz bozuldu depresyona girdik ülke boka battı batıyor allah sonumuzu hayır etsin.
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darcious 3 hf.
Son 10 yılda oynadığım en iyi 5 oyundan birisi Borderland 2 'dir...Grafikler çizgi film tadında gelebilir ama ilk 2 bölümden sonra bağımlılık yapar..Ardından çıkan preseqeulde o tadı alamadım ama Borderlands 3 için beklentim çok büyük...Milyon adet silah + senaryo + oyundaki bir nevi open world keyfi tarifsizdir..
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