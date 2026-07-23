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    Microsoft'tan tarihi adım: Klasik Xbox oyunları resmen PC'ye geliyor

    Microsoft, orijinal Xbox oyunlarını resmi olarak PC'ye getirdi. İlk etapta dört klasik oyun Windows ve taşınabilir Xbox cihazlarında oynanabilir hale geldi ancak dahası da yolda.

    Microsoft'tan tarihi adım: Klasik Xbox oyunları PC'ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox geriye dönük uyumluluk programını genişleterek orijinal Xbox oyunlarını resmi olarak Windows platformuna taşıyor. İlk aşamada dört klasik yapım PC kullanıcılarıyla buluşacak. Gelecekte daha fazla Xbox oyununun PC'ye geleceği de açıklandı.

    İlk etapta dört klasik oyun yayınlandı

    Erken önizleme kapsamında Blinx: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge ve Fuzion Frenzy PC'de oynanabilir hale geldi. Oyunlar tek tek satın alınıp indirilebildiği gibi Xbox Game Pass aboneliklerine de dahil edildi.

    Bu oyunların dijital sürümüne daha önce sahip olan kullanıcılar ise herhangi bir ek ücret ödemeden Windows bilgisayarlarda ve Xbox Ally ile Xbox Ally X gibi taşınabilir cihazlarda oyunlarını oynayabilecek.

    Sistem gereksinimleri açıklandı

    Bu oyunlar PC platformuna gelirken aynı zamanda çeşitli teknik iyileştirmeler de alıyor. Aktarılanlara göre VSync desteği, 4 kata kadar çözünürlük yükseltme, anizotropik filtreleme, geliştirilmiş kenar yumuşatma ile tam ekran ve pencere modları oyunlara dahil edildi.

    Sistem gereksinimleri tarafında ise çoğu Windows bilgisayarının klasik Xbox oyunlarını oynatabileceği belirtildi. Açıklanan minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 950, AMD Radeon RX 550, Intel UHD 770 veya Intel Arc A310
    • İşlemci: Intel Core i3-8100, AMD Ryzen 3 1200 veya AMD Ryzen Z2 A
    • Bellek: 8 GB RAM
    • İşletim sistemi: Windows 11

    Daha fazla Xbox oyunu PC'ye gelecek

    Microsoft’un bu adımı tek seferlik bir süreç olmayacak. Xbox'ın Yeni Nesil Başkan Yardımcısı Jason Ronald, bu adımın uzun vadeli bir plan olduğunu, eski Xbox oyunlarını koruma ve zaman içinde PC platformuna taşıma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

    Bu arada yeni nesil Project Helix Xbox konsolu da PC oyunlarını oynatabilecek. Ek olarak Microsoft, Xbox sahiplerinin gelecekteki Xbox konsollarına hazırlık olarak mevcut fiziksel oyun koleksiyonlarını dijitalleştirmelerine olanak tanıyacak bir “diskten dijitale” özelliği üzerinde çalışıyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2220860/xbox-is-bringing-games-from-its-original-console-to-pc/ https://news.xbox.com/en-us/2026/07/22/xbox-backward-compatibility-on-pc/
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